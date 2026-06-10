空汙檢測數據 讓龍山寺禁香！擲筊菩薩同意、香客回來：「心香」祈福更清新

撰文‧今周刊編輯團隊

台灣廟宇焚香被視為宗教重要儀式，卻也成為不容忽視的空汙來源，推動減香不是滅香，而是在虔誠不變的前提下，找到兼顧健康與信仰的祈福方式。

台北艋舺龍山寺，平均每日湧入超過8000名信眾與觀光客，現在走入龍山寺，沒有撲鼻而來的煙味，信眾用「心香」取代實體線香，殿內被整片排列整齊的LED燈取代，不但寺裡空氣變得清淨，光線也更加明亮。

創建迄今已有280餘年歷史的龍山寺，能實現這番變革，絕非一蹴可幾，寺方光是決定推動漸進式「減香」到全面「禁香」就走了4年之久，龍山寺會力抗反對聲浪逐步減香改革，起點是2015年一份讓人難以忽視的檢測數據。

當年，台大醫學院內科部及心血管中心醫師蘇大成團隊，在龍山寺進行空氣細懸浮微粒檢測，發現寺內各處平均PM 2.5濃度高達每立方公尺1360微克（μg/m3），這項數值已是台北市戶外空氣平均值的50倍，長期暴露在PM 2.5濃度過高的環境下，將大幅提升罹患呼吸道與心血管疾病風險。

龍山寺董事長黃書瑋指出，當時檢測結果出爐後，內部迅速商議改革方案，擲筊取得菩薩同意後，2015年6月起先將香爐從7個減為3個，每爐只允許插1炷香，並由寺方統一提供線香，從源頭控管品質。

但龍山寺仍面臨排山倒海的內外部壓力，就連董監事與老信眾也曾表達反對意見，「我們只能回到佛經內容，說明燒香的歷史脈絡，告訴大家有沒有點香，心意都是一樣的」。

黃書瑋能如此毫不退縮，是因為健檢數字顯示已實際遭受衝擊。「連幾年健檢發現自己的心血管鈣化指數一路飆升到1400，許多同事也有類似警訊，但我太太卻始終是零，成了最佳對照組」。

龍山寺實施減香後半年，時任台灣大學職業醫學與工業衛生研究所教授陳保中，帶著實驗室團隊到現場採樣，結果再次出乎意料。「我以前沒去過龍山寺，看到測出來濃度高達1000、2000，完全超出我的想像」。

「很多寺廟以為改用環保香、無煙香就可以解決，但我們測試不同香品後發現，產生的汙染物成分，幾乎不變」。陳保中團隊的報告與種種科學證據，讓龍山寺的改革意志更加堅定。

2017年，寺方將3炷香進一步減為1炷，到了2020年3月全面封爐禁香，只保留由寺方代表點燃的一炷大香，其餘信眾則以雙手合十參拜。黃書瑋說：「我們最後選擇留下一炷香，就是要在傳統文化和現代趨勢之間，取得一個平衡」。

推動減香4年來，龍山寺香客曾一度減少3成，但隨著時間推移，信眾也逐漸接受新觀念，現在參拜人次反而較減香前更多。

儘管單一寺廟減香，對改善台灣整體空汙效果有限，但動見觀瞻的知名寺廟展開行動，往往具有牽動全台各地宮廟決策的重要示範意義。

令人欣慰的是，這場從宮廟出發的減香改革，正憑著信仰中心與社區的深厚連結，也逐漸走進家庭門戶，這些漸進式改變，長期而言可能扭轉無數個城市、社區與家庭的觀念，自發性的減香行動，印證傳統宗教儀式與現代觀念可以並存，信仰與健康從來不須取捨。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1538期)

延伸閱讀》

《鐵拳教育》霸凌惡少沒人能治、恐龍家長壓垮老師…怕學生國家完蛋！台灣該有保護局？金句、分集劇情線上看

2026普發現金最新加碼！7縣市可以領「最高1萬」，新竹、苗栗、彰化…領取期限、領取資格、怎麼領一次看

2026世足賽程台灣時間、世界盃直播轉播平台！48隊分組名單、戰力解析、觀賽重點，梅西、C羅誰將光榮退場

得糖尿病少活10年？專科醫罹病33年「拉麵、漢堡照吃」，穩血糖秘訣公開：2時機一定要喝水