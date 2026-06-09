絕交電子股！雲林貧戶靠存股身價翻1.3億 重押五大金融股 中信金持有逾1200張

文．周靖璞

知名投資專家、人稱「股市肥羊」的翁建原，出身雲林偏鄉貧戶、沒有財經背景，卻靠著獨創的「肥羊派波浪理論」與「借貸養股」膽識，一路讓資產翻倍。從100萬資金到如今已擁有1.3億股票資產。其中他對金融股情有獨鍾，光中信金（2891）就持有超過1200張，此外也持有富邦金(2881)、國泰金(2882)、元大金(2885)、玉山金(2884)。他認為現代小資族僅靠月薪存錢難以翻身，透過適度借貸槓桿，才有機會在有限人生中看見財富自由。

25歲賠掉一半資產

與電子股「絕交」

1999年，25歲的翁建原第一次投入股市，投資初期他挑選「市值大、知名度高」公司，除了他戲稱「初戀」的玉山金(2884)，也持有中鋼(2002)、華航(2610)、中華電(2412)。不過進場後，他很快就遇到市場震撼教育。隔年網路泡沫造成台股重挫，他持有的玉山金、中鋼一路下跌，最後賠掉40萬元，等於當時一半財產。

「像腳麻了一樣，跑不掉。」翁建原回憶，即便當時大跌幾乎燒光家中積蓄，他用軍醫薪水支應家用，沒有完全離開股市。不過當時對於投資流派毫無概念，隨興操作下2011年再次踢鐵板，宏碁(2353)一檔股票就賠掉20萬，電子股高波動與不確定性讓他吃足苦頭，他決定徹底改變選股邏輯，自此與電子股「終身絕交」。

本金槓桿是翻倍關鍵

留意30%質押安全邊際

翁建原分享自己財富加速歷程：2003年退伍時，他淨資產只有約100萬元，靠著本業收入提升，2016年好不容易累積資產至1,500萬，一年之內買進超過上千張中信金，「我習慣先買滿一支，再布局其他！」翁建原後續布局富邦金(2881)、國泰金(2882)、元大金(2885)、玉山金(2884)，目前持有「五大金融股」合計逾2000張。

2022年時，翁建原嫌本金累積太慢，果斷運用借貸放大本金。前後運用信貸與質押，2026年讓股票資產膨脹至1.3億。他直言，許多月薪5萬元上班族，即便辛辛苦苦打拼30年省錢存股，在長期通膨與高房價夾縫中，也很難實現真正財富自由。小資族若想盡快翻身，重點在於必須具備「本金槓桿」思維。

翁建原表示，透過借貸快速放大投入本金，是一場「雙贏賭局」。因台灣好金控的現金殖利率通常都有5%以上水準，只要借貸管道利息不高，就可做到「現金股利支應利息」。 「假設中信金配發2.5元現金股利，買到20張收息5萬元。借100萬元全部投入，即使利息有3%，還是能越付越輕鬆。」

不過翁建原也補充，如果透過借貸資金投入，必須預留下一次配發股利期間該支付的利息作為安全邊際。如果是用質押，雖然規定上限是可借到股票資產60%，但他建議不要借超過30%，保留市場回檔時可能面臨被斷頭的風險。

波浪理論機械化進出

10%回檔都是機會點

翁建原認為，投資金融股基本上屬於長期投資，平時不主動賣股，會在大跌時加碼，而不是看價格。「統計2008至2026年，加權指數每一年間都有出現10%跌幅機會。」他認為，25%的回檔是最佳買進機會，但可遇不可求，因此只要用相對高點下跌10%作為標準來設定，每年都有適當機會進場。

不過他進一步補充，如果投入資金是透過借貸而來，可適度透過波段賺取超額報酬。他的「肥羊波段理論」，建立固定機械化操作規則，而不試圖預測高低點：

股價每上漲 2%：賣掉 5% 股票，用以償還借款、減輕負債壓力。

股價每下跌 2%：在資金允許前提下，買進 5% 股票。

設定停賣上限： 當股票賣到原本持有數量的一半時，即停止不賣，保留核心部位長期投資。

翁建原以元大金(2885)為例，假設在50元時借錢買進100張，只要元大金每上漲1元（約2%），就機械化賣出5張，最多賣出50張。這套波段理論兼顧短線投機與長期投資，能讓資金靈活流動、解決沒錢繳利息痛點，即便過程中有波段操作，最後手上股票總量通常還是會增加，並持續累積股息，這也是他強調的「養股」概念。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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