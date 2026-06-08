大連化工靠「神反應」獲利增2倍！美伊衝突賺足機會財 林顯東卻示警：日後台廠更難生存

文．曹悅華

大連化工今年前4個月營收逾135億元，獲利年增達兩倍。 董事長林顯東靠「快速反應」衝破石化業困局，並首度對外亮相機器狗，積極向AI靠攏。

眼前一隻重達30公斤的機器狗，正穿越崎嶇階梯，在模擬工廠中迅速前進。只見它停在儀表板前，鏡頭迅速鎖定設備數據，透過AI視覺辨識技術判讀，再將結果即時回傳系統分析，自動生成巡檢報告。過去需要人工逐一抄寫、回報的工作，如今幾分鐘內便能完成。

這裡，不是科技公司的實驗室，而是長春集團旗下、大連化工去年成立人工智慧發展部後打造的訓練場域。

這隻被大連化工董事長林顯東笑稱為「未來」的狗，是國內石化產業首隻機器狗，歷經一年多訓練，首度對外亮相，是大連化工AI轉型的「祕密武器」之一。

乍看之下，機器狗、AI與石化產業似乎沒有太大關聯。但對林顯東而言，在供過於求成為常態的產業環境裡，企業已不能只是被動等待景氣循環，運用AI工具降本增效，是強化自身競爭力的重要一環。2024年起林顯東打造的AI戰情室，已成為決策判斷的一大助力；今年底，祕密特訓的AI機器狗將首度被帶進工廠現場。

不僅AI導入積極，大連化工的營運也傳出好消息。今年4月營收達41億元，創近兩年新高；前4個月營收累計超過135億元，較去年同期成長近一成。獲利表現更為亮眼，前四個月較去年同期大增兩倍。「大連化工算走出谷底了。」一名同業觀察。

然而，在林顯東眼中，大連的獲利彈升，並非來自產業景氣反轉，反而是歷經變局，所鍛鍊出的應變能力。

被「整」出超強市場嗅覺

一場美伊衝突賺足機會財

「被整慣了，就會馬上意識到戰爭爆發後，市場一定出問題，這時候就是看誰反應和調度快。」林顯東接受本刊專訪時分析，今年3月美伊衝突升溫後，市場擔憂原料供應受影響，客戶紛紛提前拉貨；此時，大連化工主力產品醋酸乙烯（VAM）的兩家中國主要競爭對手，誤判形勢正提早歲修。

反觀大連化工早就判斷市場疲弱，將稼動率下調至適當水位，因此當戰爭黑天鵝降臨，客戶開始搶貨時，同業無貨可供，大連卻可以敞開雙臂接住市場需求，「我們本來就調整好在等機會，剛好賺到這波機會財。」林顯東坦言。

加上此次中東衝突帶動乙烯、甲醇等上游原料價格上漲，部分原料漲幅甚至超過四成，手中握有低價庫存的大連化工，獲利更是一舉拉得更大。

另一項貢獻則來自丁二醇（BDO）。由於中國近年將低價品大舉倒往歐洲，引發反傾銷調查，消息一曝光，林顯東立刻知道供給將出現巨大缺口，立刻將售價提高，等著客戶轉向。

實際上，林顯東在業界一向以「快速反應」著稱。2023年初，市場仍處擴產的氛圍下，他透過戰情資料分析，看出中國BDO產能即將迎來大爆發，當機立斷關閉大連化工位於中國遼寧盤錦的部分產線，一口氣減產2成5。

忌憚中國能源實力

綠色產品不過「灰塵級成果」

這項決策雖讓公司營收從2022年的1033億元高峰，劇降至隔年的474億元，但也成功避開日後的價格崩跌。林顯東指著螢幕上秀出的分析資料，今年中國BDO產能預估將再增加11％，迄今5年內累計增幅已達2.8倍；產品價格則從高峰時每噸3萬人民幣，一路跌至目前約7、8千人民幣。「好險當時站在懸崖邊，快速設下停損點。」他說。

雖然賺足這波機會財，林顯東對後市卻保持高度警戒。他判斷，隨著對手陸續復工、客戶庫存逐步消化，加上原料價格回落，「同業的量又開始出來了。」直言市場可能1個月後就會打回原形。

「最後還是會回到戰爭前的樣子，供應量很大、價格很競爭。」林顯東說，「重點是在這個過程中，你能賺到多少錢。」

但比起獲利，林顯東更擔心中國正在建構的更強大的能源實力。「我看到以前沒有注意到的事情。」他收起愛開玩笑的個性，嚴肅示警。

林顯東繼續秀出數據，擔憂地表示，中國乙烯產量、水力發電規模都是全球第一，煤炭產量創新高，天然氣與原油的來源更多元化，「中國能一方面大量進口美國乙烷，另一方面與俄羅斯、伊朗建立長期能源合作關係。」

林顯東又從資料庫叫出中國的核能發展地圖，地圖上中國沿海地區的核電廠密密麻麻。

對比國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）在2018年的預示，未來20年，中國核能發電量將增加兩倍以上，可能取代美國，成為全球最大核電國，似乎將預言成真。

中國煉化一體對台衝擊大

借力台積、結盟日廠開新局

林顯東更示警，中國從「十三五規劃」起，積極推動煉化一體，從7座煉化基地一舉擴張至10座，同時對舊廠進行設施升級，使得產品競爭力更加提高，「日後台廠更難生存。」

即使國內石化業者大力寄望透過特用、高值化及永續產品，進行轉型，擺脫中國威脅，林顯東卻指出殘酷的現實，「相較動輒萬噸級的大宗石化產品，這類市場規模仍有限，難以完全承接原有產業量體。」

就連大連今年進口綠色BDO，來生產綠色聚四亞甲基醚二醇（PTG），成為全球最大彈性纖維品牌萊卡唯一供應商，在他眼中，也不過只是「灰塵級成果」。「這些不是解藥，只是消炎藥。」他生動形容。

更核心的問題，仍在於中國煉化一體下，成本優勢強大，而且在高值化產品具備急起直追的能力，「只要中國想做的產品，就做得出來。」台廠必須認清現實，時間很急迫，大家必須更積極找出路。

至於台廠擴大特化生產規模能否與日本抗衡？林顯東直言仍有困難，台灣勝算在「借力使力」，可藉由台積電晶圓代工及先進封裝優勢，引導日本材料廠在地化，與日廠強強聯手，台灣才能發揮關鍵競爭力。

獨家開箱！大連化工模擬訓練場

機器人、機器狗最快年底進駐產線

「AI絕對是轉型方向，但出席了才發現同學都沒來！」大連化工董事長林顯東一語道出傳統石化產業面對AI浪潮的真實處境。

早在2017年長春集團就啟動AI轉型，而主導AI與資料驅動決策的推手就是林顯東。他所打造的AI戰情室，整合全球市場、生產與營運數據，系統能即時協助管理階層評估原料採購時機等，儼然已是企業營運重要中樞。

軟體應用逐漸成熟後，林顯東的下一步，是將AI帶進工廠現場。此次《今周刊》獨家直擊，集團首度對外亮相的「新武器」，被林顯東笑稱為「未來」的機器狗，已在大連化工的模擬訓練場接受逾1年訓練。

考量石化廠區設備密集、巡檢範圍廣，部分海外廠區甚至位於嚴寒地區，過去仰賴人員輪班執行的工作，未來有意由機器狗接手。除了讀取儀表數據，林顯東計畫訓練其辨識設備異音能力，透過分析聲音波長變化，提早發現設備故障徵兆。

訓練場裡也同步測試機器手臂與機器人，大連化工希望，未來能應用於取樣、檢測等作業。林顯東透露，機器狗與機器手臂預計今年底導入實際產線測試，走進工廠第一線。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台股下殺2600點破表，記憶體面板全跌停、台積電聯發科台達電苦吞半根⋯多殺多能搶？專家：這天才完全摸底

0050、0056想買跌停價有可能？台股週一恐創最大跌點，施昇輝教跳樓大拍賣怎麼搶：記得一要領安心撿

天氣／致災梅雨還沒完，全台雷雨連炸8天！這2天「下到紫爆」，降雨空檔落在這時...10日預報先看

我是黃仁勳女兒就要當工程師…黃敏珊：爸爸一句話，讓我從電機系改廚藝學校「追尋所愛比跟潮流更重要」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】