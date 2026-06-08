台股週一會跌多少點？先從這次下跌源頭找起！謝金河點1族群恐無天險可守

文．謝金河

全球股市八方風雨匯聚在這裡！今天很多人來詢問明天台股會跌多少點？先從這次下跌的源頭找起！先是Avgo公布財報，Ai收益不如預期，股價下跌15%。 接下來是今年以來漲勢凌厲的費城半導體指數出現崩盤式的大跌，單日下跌10.26%，指數從13998.14跌到12220.76，以此來推演，明天從南韓，日本到台灣，肯定會是重災區，特別是南韓！

七家記憶體股幾乎未出現過比較像樣的回檔

這次記憶體的HBM及SSD是漲勢的核心，從去年開始起漲，漲幅之大，是史上最高記錄。

海力士從73100韓元漲到240.7萬韓元，大漲31.92倍，三星從49900漲到37萬韓元，大漲641%，美光從61.54漲到1089.29美元，漲幅1670%。SSD的Sandisk從27.88漲到1861美元，大漲65.75倍。Segate從63.1拉升到966.8美元，漲幅1432%，Western Digital從28.83漲到602.54美元，漲幅1989%。

帶動日本股市大漲的鎧俠從1440日圓漲到83140日圓，大漲56.73倍。鎧俠市值大膨脹，已是日本第三大市值企業，市值快追上Toyota。這七家記憶體股獨領全球風騷，且幾乎未出現過比較像樣的回檔！

5日美光下跌131.99美元，跌幅13.25%，SNDK下跌200.38%，跌幅11.39%，這兩檔出現逾10%的跌幅，這是SOX下跌一成的主因。

這次美股科技股，半導體股的回檔算是漲多釋放能量的下跌，和基本面的連結較小。從這個角度來看，光通訊股的修正也會很猛烈！

光通訊股股價跑得比基本面快太多，恐無天險可守

5日Lumentum下跌8.62%，Coherent跌10.64%，AAOI跌12.78%，這個跌勢一定會衝擊日本的古河電工，住友電工及藤昌！台灣的光通訊股股價跑得比基本面快太多，恐無天險可守！

這是明天台股股價修正的重心，股價下跌考驗基本面的支撐力！今年以來，股價本來就躺在地上的，沒有什麼可擔心的！明天先看南韓，日本股市怎麼開？美股的Marvell盤後顯著上揚，這也是好的訊號！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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