傳產「脫貧」享AI紅利！新纖股價一度超車遠東新 謝金河：對的賽道奔馳才能發現藍海

【撰文/謝金河】

弱馬也會一步踢！傳產翻轉全在經營者一念之間！ 前幾天，我提到台化及新纖在股東常會上宣示介入特用化學品及電子級材料這兩件事，是傳統產業脫困，甚至是「脫貧」的重要法寶！現在正出現奇蹟自來的景象。

從台化宣布進入特用化學品市場後，台化的股價像裝上新的馬達一般，過去一週，股價從45.05元漲到57.8元，台化並且帶動台塑，台塑石化的股價，加上南亞科技市值直奔1.3兆元，拉動南亞的股價。短短一週內，台塑四寶的市值 從1.79兆元變成2.054兆元，反而是台光電從1.97兆縮水到1.7兆元。台化伸個懶腰，居然翻轉整個集團。

另一個是新纖更是銳不可擋，股價連續拉出4個停板，站在30.3元。遠東新世紀的主體是遠東紡織，1967年股票就上市，代號是1402。新光合纎是吳火獅在同一年創立的紡織廠，1973年股票上市，都是老牌化纖廠。這兩家掛牌逾半世紀的企業，同樣都面臨轉型壓力。

幾個月前，吳東昇董事長來我的辦公室，他主要是來和我討論穩定幣的事，但我們花了一些時間談新纖的轉型，我們談到Ai帶動的產業革命，傳統產業一定要徹底洗心革面，改變過去的舊思維！老牌的企業最能下手的就是電子級的材料產業。

其實吳東昇董事長布局有一段時間了，新纖旗下有眾多子公司，包括友輝，達輝光電，新光應用材料，這次新碩先進和比利時的Solvay合作生產高純度電子級雙氧水，已經打進電子大廠的供應鏈。新纖也搶攻Ai帶動的高階材料，投入低介電耗損，高尺寸穩定性的工程塑膠⋯⋯

這次新纖股價奔馳，居然超過遠東新世紀，這是過去半世紀從來沒有發生過的事。這些年，徐旭東先生年紀大了，亞東集團力道減弱，最近我把亞東集團旗下8家上市公司全部加起來，市值居然輸給一家元大金控，這也是百年一遇的事。

這個禮拜，我邀請呂宗耀先生上電視，他對從傳統尼龍66到尼龍6的材料革命說起，這會是大事。呂總監秀出一個從巴菲特股東大會的包包，上面有巴菲特的照片，這個包包是八貫做的。

我說我在疫情前帶團到宜蘭參訪過這家公司，八貫的主力產品是TPU(熱塑性聚胺酯)，是高階醫療，航太，戶外，救生的高強度機能材料。疫情後經過沈澱，如今再起，八貫首季Eps2.08元，呂先生對這家公司刮目相看。另一家在高雄的鼎基首季Eps1.86元，4月營收創歷史新高，這種馬步蹲很久的企業，都藴藏很大的潛力。

這次新纖的大起，給了大家很多啓示：傳統產業的升級轉型，全在經營者一念之間，只有發揮企業核心競爭力，在對的賽道上奔馳，才能發現藍海！在資本市場上，資金大規模集中在憑想像力的產業上，其實有很多具潛力的傳產企業本益比只有10倍左右，如果經營者懂得奮力求進，他們同樣可以享受Ai紅利！

本文授權自今周刊，原文見此。

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