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台股創新高、遺產稅也創史上同期新高「台北市貢獻過半稅收」 遺產稅免稅額多少？明年可望再拉高！

聯合新聞網／ 今周刊
隱形富豪多的彰化縣，今年前4個月的遺產稅收超過台南市。聯合報記者林宛諭／攝影
隱形富豪多的彰化縣，今年前4個月的遺產稅收超過台南市。聯合報記者林宛諭／攝影

【撰文/彭蕙珍】

遺產稅創新高！台灣房屋根據財政部資料，統計近5年遺產稅稅收，自 2023年起稅收一路攀升，2025年全年稅收達443.3億元，創下史上單年新高。

而且高檔延續至今年，今年前4個月的遺產稅達174.2億元，寫下創下史上同期新高，年增幅達53.1%。

財政部預估，2027年遺產稅免稅額可望從1333萬元調升為1478萬元，多出的145萬元免稅空間，以稅率10%估算，可讓民眾省下約14.5萬元的稅金，免稅額若提高，明年稅收增幅也將比今年收斂。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著台灣邁入高齡社會，加上長年來的通膨積累，推升資產價值，因此觀察遺產稅的長期發展，基本上保持上升趨勢。但經濟發展、稅收級距調整及免稅額提高等因素，仍會對短期的遺贈稅收造成影響。

股市狂飆 遺產稅也創高

她分析，遺產稅課稅以被繼承人離世當年，以及前2年所贈與財產為課徵標的，目前免稅額為1333萬，去年遺產稅反映物價指數漲幅，睽違7年調高課稅級距，幅度達12.42%。

以最低稅率10%為例，適用門檻上限從5000萬元，調高為5621萬元以下，也就是說增加621萬元的額度適用10%稅率，讓這個級距的適用民眾最多可節省約31.5萬元的稅金，也使得2025年前４個月的遺產稅收較前一年度縮減。

不過，去年關稅戰平息後，台灣經濟成長率走強，股市一路狂飆，國人資產價值明顯提升，也讓去年的遺產稅收，從年初到年尾開低走高，年增率也由負轉正，使遺產稅收於去年寫下單年最高紀錄，並於今年初延續高檔表現。

隱形富豪貢獻多 台北市居冠

深入檢視各縣市今年前４個月的遺產稅收入，台北市遺產稅高達90億元，獨佔全國的51.7%，是貢獻度最高的縣市。高雄市的18.2億元、新北市的15.3億元，則分居２、３名。

彰化縣遺產稅進帳7.6億元，擠下台南市名列第６，比肩六都的表現令人眼睛為之一亮。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市為經貿中樞，居民的所得水平高，不動產的資產價格也是國內首屈一指，因此整體資產規模突出，為遺產稅奠定厚實基礎。

彰化縣為人口破百萬的第一大縣，且是機械零組件、輪胎、紡織等產業聚集的傳產大縣，資深隱形富豪的數量可觀，對遺產稅的貢獻良多，甚至曾有大廠董座辭世的豐厚遺產稅收，讓特定鄉鎮市有盈餘普發現金，創稅實力不遜六都。

2027年遺產稅免稅調升至1478萬元

陳定中指出，由於物價的上漲幅度可能達到調整標準，財政部預估，2027年的遺產稅免稅額，可望跟進提高，從1333萬元調升為1478萬元，多出的145萬元免稅空間，以稅率10%估算，可讓民眾省下約14.5萬元的稅金。但若免稅額提高，明年的稅收增幅，預估也將比今年收斂。

張旭嵐也提醒，長輩若有房地產要傳承給下一代，直接贈與或繼承，下一代的取得成本將以公告現值計算，由於公告現值與市價的落差大，兒孫往後出售時，將面臨高額的土地增值稅、房地合一稅，因此可考慮在免稅額度內，分年贈與現金給子女，再讓子女自行購買所需房屋。

另一方面，親友過世前2年內的贈與，有可能被視為遺產，影響到相關稅收的計算，建議有傳承需求的長輩，可盡早和會計師討論規劃，以發揮最大節稅效益。

本文授權自今周刊，原文見此

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