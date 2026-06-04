台灣4億豪賭才換來矽盾！川普屢喊偷晶片 吳金榮：台積電N3P完勝美方才想偷

撰文：林韋伶

美國總統川普多次公開指稱台灣偷走美國的半導體及晶片，這番言論對一路看著台灣半導體產業發展的多位大老看不下去，紛紛挺身而出用自己的發聲管道說明真相，以求導正視聽。 而網路上也流傳一個熱心網友幫忙撰寫的中英文版本「投書草稿」，以「我們在1976年買下了技術：我們是夥伴，不是小偷」為主標題，副標題則為「一群從零開始建立台灣半導體產業的開拓者，對川普總統的回應」。

其中，最受人矚目的便是聯電創辦人曹興誠。曹興誠以「當事人」的視角，在自己的臉書上發文指出：「川普說台灣偷了美國的半導體技術，絕非事實，行政院應該公開澄清。」

台灣鉅資布局早期技術 川普偷晶片說引曹興誠不滿

他表示，台灣的半導體技術當初是向美國購買，雙方於1976年3月5日，由工業技術研究院（工研院）代表台灣與美國RCA公司正式簽署合約，合約為期10年。合約金額為350萬美元，分為兩個部分：技術移轉費250萬美元、技術授權金100萬美元。

曹興誠表示：「在當時台灣國民平均年所得不到400美元的年代，這是一筆極為龐大的國家賭注。政府當年為整個「積體電路計畫」編列了約1000萬美元（約合當時新台幣4億元）的專案預算，除了支付給RCA的350萬美元技術費用外，其餘資金則用於興建台灣第一座3吋晶圓「示範工廠」，以及分批派遣年輕工程師（包括我，史欽泰、曾繁城、劉英達、蔡明介等20餘人）前往美國 RCA 總部接受實地培訓。」

曹興誠進一步說明，在1976年台灣向RCA購買的是7微米的CMOS技術，而當時美國尖端技術是3.5微米的NMOS技術，「我們之所以選擇CMOS，一是因爲購買CMOS技術的費用便宜，二是CMOS較省電，適合用於低階消費性產品，可以配合台灣消費電子業的發展。」

示範工廠奠定基石 為聯電、台積電成功關鍵

曹興誠表示，3吋晶圓廠和7微米技術可說非常低微的起步，但工研院電子所的這座「示範工廠」示範得相當成功，於是政府決定，由電子所技術移轉給1980年成立的聯華電子公司，另行建立4吋晶圓廠，以走向民間和商業化。

為了支付工研院的技術移轉，聯電成立時免費給了經濟部15%的技術股。聯華電子則在曹興誠的帶領下，於1983年創造了每股近7元的淨利，並在1985年成功上市。

受聯電成功的激勵，1983年，政府決定在工研院內，再建一座3微米技術的6吋晶圓示範工廠，投入了經費約1億美元，花費4年，研發完成了3微米技術同時培養出了約400名工程師。

到了1987年，這些工程師全數「轉進」新成立的「台灣積體電路公司」，並回頭「租用」該示範工廠，讓台積電成立的第一天就擁有了3微米的進步技術和嶄新的可以商業化的工廠。

曹興誠分析，台積電租用工研院「示範工廠」的費用極為低廉，每年僅200萬美金，事先還由經濟部支付給台積電7百萬美元當成「研發費用」，等於讓台積電無償使用「示範工廠」3年半，這就是台積電業務一開始就能順利起飛的原因。

曹興誠疾呼：台灣不宜再悶著頭挨罵

話鋒一轉，曹興誠另開了一個戰場，表示：「台積電以這樣的方式『取得』了3微米技術和工廠，而當時張忠謀先生同時兼任工研院和台積電的董事長，當然有「化公為私」的爭議；我當年就公開提出質疑，要求聯電可以參與『租用』的比價競爭；結果遭到政府打壓，還差點因此被聯電董事會解聘。或許因為如此，台積電對於其技術來源始終避而不談，面對美國一再侮辱台灣偷竊美國技術，台積電也默不作聲。」

曹興誠最後疾呼，川普一再指責台灣偷竊美國半導體技術，後果相當嚴重，除了外交上的不友善，川普也以此為藉口，逼迫台灣去美國設廠，以求拆除台灣的「矽盾」，「台灣不宜再悶著頭挨罵，不敢辯駁」。

他因此強烈建議行政院、工研院、台積電，針對台灣半導體技術的來源和多年來台灣不斷投入鉅額資源、艱苦研發的經過，召開國際記者會詳細說明，以正國際視聽。

駐加代表投書獲採用 《Ipolitics》刊登台灣點石成金過程

台灣駐加拿大代表曾厚仁也呼應曹興誠的說法，將這段故事化為英文版，以投書的方式投稿至加拿大媒體《Ipolitics》獲得採用，他在文章中提到：「台灣是讓奇蹟發生的地方」，台灣發展半導體是「一段關於承諾、執行和點石成金的故事」。

曾厚仁的文章指出，1976年工研院與美國RCA簽約一事，「整個過程皆在合法且公開透明的前提下進行」，文章也強調，這段歷程並非所謂「偷取技術」的故事，而是一段關於長期投入、執行力與產業轉化能力的發展史；台灣正是讓這一切成果實現的關鍵場域。

吳金榮駁「荒謬」 回顧台積電與英特爾黃金交叉

另一方面，在最新一集由財信傳媒董事長謝金河主持的《數字台灣》節目中，特別邀請到半導體產業老將吳金榮及智璞產業趨勢研究所所長楊勝帆，共同解讀全球半導體戰略的最新變化，並深入剖析英特爾（Intel）與台積電的關鍵轉折。

其中，吳金榮也針對近期美國總統川普指控「台灣偷走美國晶片」的言論直言：「完全是似是而非的想法。」

一生都在半導體產業服務的吳金榮指出：「事實上，現在我們還怕美國要偷走台灣的晶片技術。我舉一個例子，英特爾去請了羅唯仁，這個也是它要偷台灣晶片技術的鐵證。」

吳金榮回顧台灣半導體技術的發展，台灣原來是沒有半導體的，當年由孫運璿院長請潘文淵博士來對台灣的半導體做擘劃，引進美國RCA技術，花了大概300多萬美金，在工研院建了一個4吋的晶圓示範工廠。吳金榮分享了當時一段讓美國大吃一驚的小故事：「這個晶圓廠，其實RCA當時跟工研院簽約之後，他們認為大概，良率大概只要達到20、30%就好，結果真正蓋起來，這個示範工廠良率就70、80%，讓RCA嚇一跳。」

當時派往美國去拜師學藝的工程師，包括曹興誠、史欽泰、曾繁城等人，全都是正當學習。台灣半導體隨後愈來愈厲害，關鍵就在於台積電創辦人張忠謀回到台灣以後，帶來「純晶圓代工廠」的全新商業模式。

戰戰兢兢的關鍵決策 讓台積電脫穎而出

吳金榮回憶，當年台灣的半導體製造技術離英特爾很遠，「連它的車尾燈都看不到，但是沒有想到的是，最近幾年來，英特爾連台積電的車尾燈都看不到。」

這個黃金交叉的轉折點，就出現在英特爾的14奈米製程。過去英特爾因為CPU太好賣、毛利太高，養了很多人，製程技術一直領先全世界，率先進入14奈米FinFET立體製程。然而，英特爾下一個節點要往10奈米跨越時，卻完全在原地蹉跎。

「所以它14奈米的技術，就有14奈米Plus、14奈米Plus Plus、14奈米Plus Plus Plus，就讓人家覺得它在擠牙膏，就是14奈米它走不出去。」吳金榮分析。

在英特爾蹉跎的過程，台積電展現了精準的戰略決策。吳金榮透露，他曾與台積電某位技術高層談過，半導體製程發展有很多路徑，像是點13微米時的銅製程與鋁製程抉擇，「這個路線要選的時候，他說這個我們選錯了，那就很麻煩了，第一個我們在技術進程慢下來，第二個就是讓對手能夠超前。所以台積電是戰戰兢兢的，每一個製程節點，他們都選對。」

英特爾結合馬斯克「撿到槍」？台積電N3P製程完勝

面對台積電的領先，美國國家隊英特爾近期順勢而為，在數字精算能力極佳的陳立武加入董事會大舉改革，加上特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開宣布其Terafab實驗工廠將全面採用英特爾的14A製程，並與三星簽下2奈米合約後，這套戰略操作，讓英特爾在資本市場撿到槍。

AI代理潮帶動CPU缺貨，英特爾順勢推廣其18A製程生產的Panther Lake CPU，並要求客戶搭配購買舊世代製程，強拉稼動率，也改善了良率。陳立武更表示良率往上爬（Ramp up）已經達到業界標準目標，讓市場相當興奮。

不過，這是否會對台積電造成立即而明顯的危險？吳金榮直言：「給英特爾撿到槍，對台積電的影響坦白講不大。」

核心關鍵依然在於兩者的技術差距。吳金榮指出，台積電目前的3奈米「N3P」製程，性價比高且效能完勝對手。

「三星的2奈米，跟台積電的N3P比，它是比較差。」吳金榮更補充，台積電魏哲家也在法說會說過，經過研究，英特爾的18A也是比N3P差。

因為N3P製程極具優勢，目前產能滿載，台積電甚至必須在熊本與南科大舉加蓋新廠。吳金榮強調，英特爾雖然有川普的政治資源加持，具備地利優勢，但短期內想在技術競賽上超越台積電，短期看起來不太可能。對台積電唯一的干擾，頂多是未來「漲價可能沒有像以前那麼容易」。

熱心網友幫忙整理投書版本 主標：我們是夥伴、不是小偷

除了上述的幾位大老大力發聲，網路上也流傳一個熱心網友幫忙撰寫的中英文版本「投書草稿」，以「我們在1976年買下了技術：我們是夥伴，不是小偷」為主標題，副標題則為「一群從零開始建立台灣半導體產業的開拓者，對川普總統的回應」。

創作者表示該文：「行文風格嚴謹、有力、不卑不亢，直擊川普總統的『偷竊論』與『免洗筷危機』，並自然地為國會即將推動的《晶片國安法》奠定道德與法理的正當性。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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