40年老飛機撐到2033？兩飛官殞命引藍綠互撕！王定宇：藍白卡預算該感到羞愧

撰文：蘇芳禾

T-34教練機發生失事意外，造成兩位飛官殞命，外界關切T-34機齡已達40年且沒有彈射椅，以及在野黨卡國防預算，是否影響到飛機保修預算。 對此，國民黨立委馬文君認為，這是非常可惡又可恥的政治操作，這筆預算完全沒有凍結，她也呼籲如果T-34C先天上無法裝設彈射座椅，那麼最根本的解決辦法，就是加速機隊汰換，儘速引進具備完備逃生系統的新型初級教練機。 不過由於T-34C今年的維修費用仍躺在立法院，大批網友到馬文君貼文下留言「一邊刪預算、擋預算，一邊在罵國防部不汰換，都給你演就好了！」「今年總預算審了嗎？連飛機維修費都還沒審過！」

中校過俊男、盧季佑2日上午在高雄岡山基地駕駛一架T-34C型教練機執行起落航線模擬發動機失效科目，在起飛21分鐘後墜落基地跑道北端，機上兩人不幸殉職。

2026年度國防部針對T-34型機編列逾新台幣10億元的保修預算，攸關飛行動力的「PT6A-25A發動機航材零附件」採購案高達4.5億元；負責機隊維修的「第十一修護補給大隊委託民間經營（開口式契約）」採購案，則編列5億662萬元。

但預算迄今仍未審查完竣，外界質疑因此影響相關機型的後勤保修量能。

缺彈射椅、黑盒子 空軍：納入建案規劃

針對外界質疑T-34機齡已達40年，且沒有彈射椅、黑盒子等裝備，但根據壽期可能要到2033年才會逐步除役。

對此，空軍司令部3日回應，空軍T-34型教練機由漢翔公司依約執行維保，依原廠提供壽期規範，目前均未達壽限；且機務狀況正常、後勤零附件供補無虞，並沒有消失性商源疑慮。

空軍司令部強調，目前已經依據T-34教練機隊的飛行時數，前瞻預判屆壽時機，蒐整國、內外商情資訊，並將彈射座椅、黑盒子等裝備，納入建案規劃，依期程推動新機籌購事宜。

國民黨立委：維修費一毛未刪 應加速換新機

國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片

對此，國民黨國防外交委員會立委馬文君指出，事故原因尚未釐清，側翼就急著將責任推給「藍白刪預算」、「藍白阻擋維修預算」，甚至試圖把飛安事故與立法院預算審查強行連結。這種未查先判、先找政治對象背鍋的做法，不僅無助於釐清真相，更是在消費殉職飛官的犧牲。

她也指出，空軍115（2026）年度編列的T-34C相關預算超過10億元，其中包括6億餘元零組件採購經費及4億餘元設施維護養護經費，相關維修、保修預算一毛未刪、一毛未凍，何來「藍白阻擋維修預算」之說？

馬文君強調，T-34C自1985年服役至今已超過40年，相關保修、零附件採購及維持經費長年列為延續性公務預算。更何況，即使總預算尚未完成三讀，空軍早已依法正常動支相關經費，後勤保修根本沒有斷炊，所謂「因為預算卡關導致事故」的說法，根本經不起事實檢驗。

馬文君也表示，除了釐清肇因之外，國防部更應藉此機會，正視初級教練機老化，以及後繼機種汰換的延宕問題。除了老舊機隊不斷延壽，初教機汰換不能再拖之外，如果T-34C先天上無法裝設彈射座椅，那麼最根本的解決辦法，就是加速機隊汰換，儘速引進具備完備逃生系統的新型初級教練機。

不過由於預算仍躺在立法院，不少網友到馬文君臉書下方留言：「擋無人機，也擋新式教練機的人，還好意思發文！」「真的要趕快審預算，去年今年都還沒有審完，還有時間在這邊發文？」

綠：藍白把預算擋門外應感到羞愧

民進黨國防外交委員會立委王定宇3日受訪指出，任何飛安事件不外乎機械、人為、氣候或者鳥擊等因素，相信相關零配件找回來了，飛安小組很快能作出判定，一切交由專業的飛安調查小組來調查，但在確認失事原因之前，去預測任何的因素，對盡忠職守保護國家的飛官而言有失尊重。

至於在立法院延宕國防預算的審查是否造成失事的原因？王定宇說，他不願意這樣說，因為失事原因還沒確認，這樣的連結並不適當。

不過，王定宇進一步說，「但我們應該捫心自問，去年底就該審查的年度預算、國防預算，延宕了七、八個月，上週才開始進入委員會審查，其中確實攸關國軍弟兄運用的裝備、油料、保養、合作、訓練。」

王定宇強調，當國軍弟兄姊妹辛苦保家衛國的時候，藍、白立委卻想盡辦法不審預算，拖延到現在，應該感到慚愧，「你可以刪、減預算，但卻想盡辦法拖到現在，不審就是不審，年度都快過一半才在審查！面對盡責的國軍，藍白把預算擋在門外，應該感到羞愧。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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