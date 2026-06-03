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比亞迪慘了？魏建軍預言「恆大時刻」接近…謝金河：扣除國家補貼根本沒獲利

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片) 楊德宜
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片) 楊德宜

文．謝金河

迪鏈將斷！比亞迪的恆大時刻逐漸降臨！去年的這個時候，比亞迪發動價格戰，每一種車款都降價三成，最便宜的海鷗賣到5.76萬人民幣，引起眾多車廠圍剿，吉利汽車的李書福痛罵王傳福是捲王，他說降價只會偷工減料，不利產業升級。接著長城汽車董事長魏建軍直接稱比亞迪是下一個恆大！後來市監總局出來喊停，才結束紛爭。

經過一年，魏建軍駡的比亞迪恆大時刻正逐漸降臨。原因之一是過去比亞迪把供應商當不要利息的銀行，供應商出貨給比亞迪，拿到300天期的支票，比亞迪拿這個免息資本到全球擴廠，殺價，換現金。現在中央下令票期不能超過60天，這下子比亞迪把藏在供應商的負債，全部回到比亞迪的資產負債表上，今年首季的各項數據全部大幅攀升。

另一個是中國國家財政困難，過去的新能源車補貼大幅減少，比亞迪2025年拿到的補貼是134.7億人民幣，扣除這個補貼，比亞迪根本沒有獲利。

比亞迪債台高築，大家的說法不同，有的說6000億人民幣，有的說2.4兆人民幣，過去債大不愁，現在中央把手縮回去，比亞迪的考驗才開始。

今年上海，深圳，香港股市以AI應用及半導體產業為主，眾多汽車股紛紛破底創新低，從小米，理想，蔚來，零跑到小鵬，汽車類股頻頻破底創新低。

我想起去年這個時候魏建軍高喊比亞迪的恆大時刻，看起來快來了！

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本文授權自今周刊，原文見此

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