英特爾迎最佳商機！AI市況有多火？陳立武：CEO來電接不完「都想要更多CPU」

文．譚偉晟

「過去４個月來，我不斷接到各家公司執行長的電話，希望要求更多的CPU」。6月2日台北國際電腦展（Computex）主題演講之後，英特爾執行長陳立武於記者會上透露著近期CPU的火熱市況，「這是英特爾的機會，我們要與夥伴和客戶建立雙贏。」

代理式AI CPU的利用率更好

陳立武的重點，圍繞著代理式AI的強勁需求，「許多領先的AI模型、特別是代理式AI，CPU的利用率更好。英特爾希望能和供應鏈合作，確保能抓住這個巨大機會。」

前高通（Qualcomm）執行副總裁、如今擔任英特爾客戶端運算與實體AI 事業群總經理的卡圖森（Alex Katouzian）進一步補充：「我們看到越來越多電腦運行的代理式AI，這對驅動PC的成長非常重要。」

「CPU與GPU用量比例將逐漸變成1:1」

卡圖森說明，AI運行在邊緣端、而非雲端有其重要性，「用戶的數據內容不斷增加、而且AI需要更多關於你的隱私內容，來更了解你。」一方面，若是不斷增加的數據全交由雲端AI處理，會造成極高成本；另一方面也因為數據的隱私性，「用戶需要決定，那些資料可以上雲端、哪些資料不行。」

陳立武強調，隨著代理式AI的普及，「CPU與GPU的用量比例，將逐漸變成1:1」，相比過去8個GPU僅搭配1個CPU的狀況，CPU的需求正快速成長。對此，陳立武指出英特爾18A製程順利量產，扮演重要角色，「我們的14A製程也取得重要進展，以便能真正進入量產。」

「我們有很多東西是台積電生產，我們也是他們的頂級客戶」

被問到產能相關、選擇自家或外部晶圓廠製造時，陳立武如此回應與台積電的合作關係：「我跟（台積電創辦人）張忠謀、（台積電董事長）魏哲家有著多年的友誼、彼此信任，也建立非常可靠的合作關係。」

他接著說道，「英特爾不會把台積電視為競爭對手，而是合作夥伴，我們有很多東西是台積電生產的，我們也是他們（台積電）的頂級客戶。」

至於英特爾的晶圓代工客戶，目前有那些進展？「我的原則就是不揭露潛在客戶是誰…但只要看到英特爾的資本支出增加，就代表獲得客戶支持。」

補充，目前有公開合作的包含Google的資料中心項目、Ericsson的晶片，以及與SpaceX長期的合作關係。

不看短期利益、著眼長期發展：英特爾能打造市場上最好的CPU

而在CPU等重要產品線上，陳立武強調「與多個重要客戶合作，探索創新的設計與製造方式。」他強調在「新英特爾」的框架下，「我們非常重視夥伴關係，以開放標準（Open standards）保持高度開放、追求最佳的效能。」

對於新英特爾的轉變，陳立武也分享自己的轉型邏輯，「首先要強化資產負債表，接著引進世界級人才加入，第三就是強化問責機制、提升效率。」他強調這是個長期過程，「我是一個非常有耐心，不看短期利益、著眼於長期發展，我希望在我的領導下，英特爾能打造市場上最好的CPU。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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