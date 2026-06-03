PC市場飽和論紛飛 巨頭仍參戰！為何輝達、聯發科、高通搶攻筆電晶片？

撰文：隋昱嬋、王子承

PC市場低迷已久，換機潮沒來，出貨量還在跌；但COMPUTEX期間，輝達、聯發科、高通等巨頭接連宣布殺入PC處理器市場，賽道空前擁擠。

今年以來出貨量低迷的筆記型電腦，為何成為各家晶片巨頭眼中的下一個重要戰場？

6月1日上午，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC Taipei的演講上，手捧2款搭載輝達RTX Spark平台的筆電；緊接著，又從口袋中掏出筆電處理器的心臟、與聯發科攜手打造的N1x晶片。

黃仁勳：我們在重塑PC

秀出實際產品，意味著AI晶片暨基礎設施龍頭輝達，正式加入筆電賽道；背景螢幕上，包括宏碁、華碩、戴爾在內的全球重要筆電品牌，一字排開，象徵輝達將與各家大廠全面合作，「我們正在重新塑造個人電腦（PC）。」黃仁勳說。

輝達與聯發科共同設計的N1x系統單晶片，整合了Blackwell架構GPU、20核心的安謀（Arm）架構CPU，以及最高可達128GB的統一記憶體，由台積電3奈米製程代工製造。這款晶片再加上能與微軟Windows作業系統合作的軟體，就成了黃仁勳口中的RTX Spark平台。

由這個平台驅動的筆電，讓許多過去只能在「雲端」資料中心上運行的運算作業及AI運用，都能實際在「本地端」操作。

輝達推出的全新產品線，形同為過去2年市況遠不如預期的AI PC注入一股活水，但這還只是近期筆電市場熱鬧大戲的其中一幕。

相較於市場預估輝達的RTX Spark筆電售價可能高達3千美元（近10萬新台幣），全球行動通訊晶片龍頭高通（Qualcomm）也在AI PC戰場上主動出擊，只不過瞄準的客群截然不同。

聯發科總經理陳冠州透露，雖然選擇優先建立高階產品形象，但未來產品定價將會多元化，從2千美元以下的PC、5千到6千美元的新型運算設備如GB10，以及更高階的家用伺服器，都會有所布局。

相形之下，高通則選擇「由下而上」的進攻邏輯，先以低價占據市場，從Chromebook的地盤開始蠶食。

在黃仁勳GTC演講當天，高通發表全新入門款筆電處理平台Snapdragon C，目標鎖定售價3百美元起、專攻學生與家庭市場的平價筆電，搶攻原本屬於谷歌Chromebook的陣地；另一方面，高通也推出Purwa與Purwa SE兩款預計供應定價499到599美元筆電的處理器，迎戰蘋果高階產品。

儘管定價差異頗大，輝達與高通推出的筆電處理器，都是採取目前全球市占率約2成的安謀架構，兩強聯手，能否威脅筆電晶片霸主英特爾x86架構的8成市占率，值得關注。

然而，筆電晶片群雄逐鹿的熱鬧場面，與PC市場1年多來的低迷氛圍，極不協調。

經歷疫情後的顯著衰退，2025年的PC市場曾迎來強勁反彈；但這波銷量回升的動能並非全然來自換機需求，而是包含微軟Windows 10終止支援帶來的企業換機潮，以及供應商預見記憶體短缺而提前大量囤貨，市場原本就對今年銷售狀況感到悲觀。

IDC資深分析師劉伊菡攤開數據指出，高頻寬記憶體供不應求，直接導致DRAM、NAND Flash快閃記憶體同步漲價，業界預估價格要到2027年底才可能回穩；由於去年基期較高、且終端售價上漲，今年第1季全球PC出貨量年減約11％，各大主要市場出貨量普遍下滑10％至15％。

至於從2年前就被PC品牌寄予厚望的AI PC，在輝達與高通相繼出手前，刺激買氣的表現也有限。

「大家都看到，（微軟推出的）Copilot+ PC並沒有如大家想像那樣，產生很大的需求出來。」華碩董事長施崇棠5月底在股東會後受訪時坦言。

代理式AI 正改變筆電角色

在筆電市場逆風環境下，為何晶片巨頭仍義無反顧地加入戰局？答案是「代理式AI」正快速崛起。

「代理式AI正在改變筆電的角色，CPU在協調複雜AI工作負載方面的重要性更勝以往。」安謀邊緣AI事業部執行副總裁伯吉（Chris Bergey）近期透過新聞稿指出。

英特爾客戶端邊緣運算事業群平台研發協理王宗業進一步解釋，代理式AI問世前，無論訓練或操作大語言模型，每8個GPU只需要搭配1個CPU；但俗稱龍蝦的OpenClaw，或其他代理式AI模型，必須同時處理多項任務，甚至呼叫外部資訊，這時具有「分配任務」功能的CPU，責任就更為吃重，用量可能是過去的2到4倍。

「未來的AI PC要能連續24小時運作，而且要處理規模高達3百億個參數的大語言模型，傳統的硬體規格已經不夠用。」英特爾電腦通訊事業群產品經理余孝倫觀察，隨著代理式AI日益普及，AI PC的需求可能會是過去的4到5倍之多。

儘管市場對於AI PC與CPU的需求暴增，但AI伺服器同樣需要CPU，英特爾可能優先將產能用在快速成長、高毛利的AI伺服器晶片上，而非優先供應PC用的x86架構處理器，「英特爾的供給問題，AMD也補不上來。」Omdia消費電子資深首席分析師林信良說。

「現在缺得最嚴重的其實是CPU，算是我們最關鍵的瓶頸，CPU一到，我們就能成套出貨。」宏碁董事長陳俊聖5月間受訪時，也道出品牌端「巧婦難為無米之炊」的無奈。

安謀陣營 見到可乘之機

正因為勢力龐大的x86集團面臨「後勤補給」跟不上的困境，讓規模較小的安謀陣營看到可乘之機。率先發難的，是2020年就開始嘗試脫離x86架構、自行研發採安謀架構M系列筆電晶片的蘋果。

蘋果在證明了M系列晶片效能超越大多數英特爾中高階處理器後，不僅和英特爾徹底「分手」；今年3月，更大膽推出裝載手機專用A18 Pro處理器的平價MacBook Neo，有意吃下更多原本屬於x86架構的筆電市場大餅。

「這個市場價值還是很大，所以輝達要確保占有AI代理生態系中的每個接觸面，包括頂級PC市場。」林信良指出。

這場PC大戰目前看起來聲勢浩大，但懷疑筆電市場這座已趨近飽和的池塘，能否容得下這麼多大魚的聲浪，也不在少數。

天風國際分析師郭明錤就發文指出，配備N1x的裝置出貨量能否上修，除了售價因素，還有1個關鍵矛盾待解，「目前PC市場最主流的AI應用，核心還是使用雲端，不是裝置端。」

劉伊菡也直言，安謀架構筆電的成長性主要還是來自蘋果，「其他廠商的成長幅度，可能不那麼明顯。」

黃仁勳在台北的舞台上，把PC比作手機：「20年前，我們有個東西叫電話。今天，你拿著手機，唯一不做的事就是打電話。」他相信PC也會走上同樣的路，被AI重新定義。

但AI PC的「iPhone時刻」，是否即將到來，終究還是只有市場能提供解答。

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