台積電兩倍速擴廠、工地事故增 魏哲家「台積電親自管」！直擊楠梓廠區工安戰略

撰文：今周刊編輯團隊

全球AI需求爆發，身為全球先進製程晶片製造龍頭的台積電，也正以前所未有的速度擴張產能。

2017年至2024年間，台積電平均每年新建4座廠；2025年至2026年，則提升至每年9座廠。從南科、高雄到海外據點，這可以說是場高科技製造業史上，罕見的一場「營造大行軍」。

5月底，《今周刊》直擊高雄楠梓園區台積電施工現場，這裡是台積電二奈米製程的重要基地，更是全球半導體產業競逐AI浪潮的重要戰場，建廠工程如火如荼。

然而，當建廠速度與量體同步翻倍，工安，這個人命關天的事，也面臨了前所未有挑戰，安全問題已浮上檯面。

過去10年，台積電平均每年新建4座廠，重大工安事故僅約1~3件；但建廠數量翻倍後，去年，南科、嘉科等工地竟接連發生死亡及重傷事故。

去年股東會上，職災家屬更直接向董事長魏哲家遞交陳情書，要求台積電正視企業責任。面對外界質疑，魏哲家公開直言：「台積電責無旁貸，如果需要台積電親自管，就親自管。」

資深副總經理暨副共同營運長侯永清坦言，過去台積電工安表現優異，很大原因在於合作廠商長期配合、經驗成熟。但擴廠速度突然翻倍後，大量新進人員進入工地，工安風險確實隨之上升。

而另一個更大的挑戰，則來自施工模式改變。為縮短工期，現在工地大量採取「重疊施工」，同一區域，可能同時有上百個施工單位作業。過去依靠經驗與既有規範維持運作的管理方式，開始面臨極限。

2021~2024年間，台積電承攬商失能傷害頻率（FR）介於0.18至0.37，遠優於台灣營造業平均水準；但到了去年，FR竟一度升高至1.9，迫使公司重新檢視既有制度。

於是，台積電決定從業主角色，進一步「把頭洗下去」，直接下場管理工地職安。除了將工安表現納入發包評選標準，不再單純追求最低標，還成立超過130人的職安專責團隊，進駐各廠區巡檢；更引入第三方顧問公司，強化工地安全監督量能。

在現場管理上，台積電則導入電子化檢查系統，建立高風險作業履歷，同時運用即時影像監控、發展無人機巡檢，及打造模擬訓練等方式，提升預防能力。

醫療救援體系更同步升級。工地設置全天候醫護站、EMT駐點及救護車待命，將意外發生後的處置時間大幅縮短。曾在工地因過敏性休克導致心跳停止20分鐘的工班老闆盧得輝，正因此被即時救回一命。

不過，工安改革最困難的並非設備或制度，而是文化。

如何讓第一線人員願意主動停工、即時通報風險；如何避免工安流於形式與文書作業；如何在效率與安全之間取得平衡，仍是從上到下，每人每天都得面對的課題。

侯永清指出，今年以來，台積電工地FR已從去年的1.9下降至1.1，但安全文化的建立不可能一蹴可幾，「如果今天不管它，很快又會上來。」

因此，台積電已與營建夥伴規畫成立「台灣半導體營建工程安全協會」，希望將工安經驗、技術與管理制度擴散至整個營造產業。

對台積電而言，這場改革的終極目標其實很單純：就是讓每天清晨刷卡進場的工人，傍晚都能平安回家。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1537期)

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