變頻冷氣別出門就關？溫度設定幾度最好？師傅、台電認證「這時間內不關更省」…4招不傷荷包

葛林 整理

天氣熱到受不了！還沒到6-7月就熱到不行！近日台灣天氣「很盛夏」，每天體感溫度逼近38度以上、甚至快40度。 許多人忍不住開始頻繁使用冷氣，究竟如何開冷氣消暑又能聰明省荷包？成為全台民眾最關注的生活話題。此外，每當酷熱天氣來臨，不少人心中都有疑問：「我暫時出門一下，冷氣應該不用關吧？所以究竟要不要關呢？」《今周刊 》為您整理夏日冷氣如何聰明使用，請看一文整理。

近年夏季愈來愈炎熱，為減輕荷包負擔，許多人會改裝變頻冷氣來節省電費。很多人吹冷氣多年，卻還是搞不懂一個關鍵問題：「變頻冷氣到底能不能一直開著？溫度設定幾度最好？短暫出門到底要不要關？」

夏天吹冷氣，最耗電的其實不是「一直開著」

由於坊間常出現「24小時不關更省電？」的都市傳說，加上有些民眾有隨手關閉電器、「短暫外出順手關冷氣」的習慣。對此專家強調，這其實是錯誤省電迷思，正確節能做法是以「出門時間長短」來決定！

台電過去特別澄清指出：「出門10小時不關比較省」其實是錯誤迷思。簡單來說，變頻冷氣省電的核心重點不是「永遠不要關」，是避免「頻繁重啟」。

冷氣室溫如何正確調整？並不是越低溫越好

很多人一回家熱到受不了，第一件事就是把冷氣調到20度、甚至18度以下，其實這樣不行！根據台電 網站指出，冷氣最佳設定溫度，大約落在26至28度之間，若搭配電風扇循環，體感溫度還能再下降。

台電指出，冷氣每調高1度，大約可省下6％電力。尤其25度以下，壓縮機往往需要長時間高功率運轉，自然更耗電。

此外，真正影響「體感舒適」不只是溫度，還有濕度。很多人明明已調整到24度，卻仍然覺得悶熱，核心問題可能不是不夠冷，而是因為空氣太潮濕。可適度搭配除濕功能或是循環扇，讓冷空氣平均分布，效果往往比一味降溫更有效。

聰明吹冷氣怎麼做？

定期清洗濾網：濾網一旦囤積灰塵，冷氣送風效率下降，壓縮機得更賣力工作。建議2週或是1個月清洗1次，尤其夏季高頻繁使用的期間更注意。

溫度設定26~28度 & 搭配循環扇：不少人習慣進入室內直接將冷氣調至最低溫，例如：18度，希望進入環境能迅速降溫。反而造成壓縮機高功率運轉，是非常耗電作法。建議將溫度設定在26~28度，利用循環扇讓冷空氣流動，不只能提升舒適感，讓冷氣更快達到設定溫度。使用「定時模式」，使冷氣時間一到自動關閉，不要頻繁開關冷氣，因為冷氣剛開始運轉用電量，比起維持運作更加耗電。

別忽略冷氣等級：變頻冷氣優點非常多、包含：室內可恆溫、室內冷房速度快、長時間使用較省電，壓縮機不常開開關關，所以使用壽命長。「台灣電力公司兒童網」 網站指出，選擇「能源效率分級標示」級數小、效率高的冷氣。以及選購高CSPF(冷氣季節性能因數)的機型，CSPF每高0.1，就可以節省約2~3%的電！

睡覺想開冷氣怎麼做？睡到半夜又覺得好冷，需要蓋棉被又怕太熱？

夏天氣溫、濕度較高，入夜後環境溫度降低，人體因為在睡眠中新陳代謝下降，睡覺時深層體溫不容易散出，無法睡得安穩。

為了獲得舒適睡眠，你需要有技巧地調整冷氣使用方法：「台灣電力公司兒童網」網站指出，解答在你家的冷氣遙控器！由於市面上大多數冷氣都有「舒眠」、「睡眠」功能，開啟舒眠功能時，冷氣會每小時自動將溫度設定調高0.5~1℃，最多上升2℃後就不會再升高，不僅省電、半夜也不會被冷醒了。

另外，冷氣使用時裡面會產生很多水氣，如果關機後沒有吹乾內部，久了會發霉出現怪味，每次一打開都是「霉味大餐」。

對此「企鵝叔叔」提供 專業建議，有些品牌有內建【防霉關機】功能，可直接運用，並自動轉成送風幾分鐘後再關機，吹乾裡面的水分。若沒有該功能，關機前，先手動切換成送風模式10分鐘再關掉！透過這個小步驟能大大減少霉味問題，不只冷氣壽命變長，吹出來的空氣也更乾淨！

冷氣不是不能吹！而是別「亂吹」

台灣夏天愈來愈熱，真正重要的從來不是「吹不吹冷氣」，而是怎麼吹最有效率、更省電。比起每天盯著電表焦慮，懂得正確使用變頻冷氣，才能達到省電又不傷荷包的效果。

本文授權自今周刊，原文見此。

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