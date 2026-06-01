不想再當社畜了！專家教「多階段財務自由」法 當副業創造2倍收入再談離職

文．周靖璞

每天重複工作感到厭煩，提早退休又怕失去生活重心，近年「半退休」生活令不少上班族嚮往。35歲選擇離開高壓職場、做自己喜歡事情的「整理鍊金術師」小印分享，隨著收入增加，若無法控制支出比例依舊存不到錢。她認為拆解風險、補足保險、建立緊急預備金，再慢慢提高資產，除能降低對未來的恐懼，也能按部就班落實「多階段財務自由」。

多階段財務自由

從控制支出開始

多數理財書籍對財務自由（Financial Freedom）定義，常是「被動收入大於總支出」。 小印表示，多數人積極追求提高被動收入，不過自身最容易掌握的其實是「支出」。她自己在進行大量物品與生活斷捨離後，發現許多物質需求其實相當足夠，不需再盲目消費 。當生活開銷精簡至「夠用就好」門檻時，維持生活所需被動收入門檻自然隨之降低；與此同時，因支出減少而省下的實體資金，更能全數投入投資市場，加速滾大資產與被動收入，形成正向循環 。

小印強調，財務自由並非一蹴可幾，而是依不同階段目標彈性調整達成。假設第一階段為單身或租屋期，月開銷可能需要2萬元，當被動收入目標超越2萬，就具備追求工作自由底氣；當人生進階到結婚生子、經營家庭階段，以被動收入足以支應月繳房貸費用、加上可全額買房的現金儲備作為財務目標。「對我來說，一個明確的需求，可刺激我更努力提升收入來加速財務自由。」

三明治族難買房

「逆向規劃」釐清目標順序

不過小印也坦言，面對高房價時代，多數人不可能等到「現金全額買房」才購屋，多半還是需要投過房貸做槓桿，她自己即便存到可全額買房費用，也是透過房貸做槓桿，足夠現金是自己面對壓力的底氣。她表示，必須誠實面對現有條件，然後採取「逆向規劃」。先釐清自己預計買房時間點，並將目標頭期款與現有存款「缺額」計算出來，再除以預備準備的年數，得出每年、每月必須強迫存下的金額 。

若發現以目前薪資結構完全無法在目標期限內達成，原生家庭無法協助、也沒有伴侶共同分擔，可思考：

第一、調整目標。划算房價通常存在「老、貴、遠」三選二鐵律（如要便宜就得犧牲精華區與新成屋），主動將購屋標準下修，比較不會讓自己困在無法負擔的痛苦中。再來就是開源，小印建議可先「盤點生活與工作技能」，將日常熱情轉化為師資證照（如：瑜珈、健身教練） ，或利用生活常態技能（如：育兒、烹飪副食等）媒合社區或大樓鄰居需求，開創下班後第二收入來源。

在職創業到自由工作者

雙倍收入的思維考量

隨著斜槓與零工經濟興起，許多人嚮往「數位遊牧（Digital Nomad）」的自由生活而選擇離職。小印以一位27歲、年收入80萬上班族為例，夢想成為自由工作者、40歲就提早退休、並且有4萬元可支應生活的被動收入為目標，這條路可能比想像中距離還要遠。

通貨膨脹：13年後（40歲時）的物價，因應通貨膨脹，原本預期4萬元被動收入，屆時必須提高到5.2萬元才夠維持同等生活水準 。

本金缺口：若以5.2萬元計算年開銷（約62.5萬元），並運用保守「4%法則」回推，40歲時必須準備高達1,562.5萬元投資本金 ；若再外加一年緊急預備金（62.5萬元），總資產水位必須達到1,625萬元 。

難以達成的儲蓄率：在存款本金為零假設下，若要在13年間累積到1,625萬元，以投資報酬率5%保守估計，小黎每年必須投入92萬元 。這個數字甚至已超越他原本80萬元總年收入，現階段屬於一條不可能實現的路。

因此小印建議，一般上班族或剛起步自由工作者想提早退休，最穩妥方式就是「在職創業」 ，白天有正職薪水，利用下班時間開發第二專長並測試副業，不僅能體驗自由工作者的勞動強度，更能實質增加開源收入。

小印提醒，想從斜槓副業真正跨越成為「全職自由工作者」，必須面對自負盈虧的隱形成本，上班族在辦公室吹冷氣、電燈、文具與辦公空間，全由老闆買單，且享有僱主提撥6%勞退與勞健保分攤福利。一旦成為自由工作者，這些費用全數得由自己吸收，開銷會比受僱時增加很多。 她建議離職前，兼職案源潛在收入最好能達薪水兩倍以上。並優先存下「一整年必要生活費」作為緊急預備金，才能在成為自由工作者後，有能力面對金錢的不安全感。

上有老、下有小的三明治族，除依靠房貸槓桿成家，也需要規劃保險槓桿應對風險，哪些險種應優先選擇？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多。https://pse.is/95shej

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本文授權自今周刊，原文見此。

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