快訊

貸款選舉卻被爆每年花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋：自己興趣

醫美診所偷拍名單曝光！衛福部首波公布17家 最高罰鍰50萬、停業6個月

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

馬斯克認「得台灣得天下」！謝金河揭這產業成關鍵：外溢效應也影響泰國

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。(聯合報資料照片) 楊德宜
財信傳媒董事長謝金河。(聯合報資料照片) 楊德宜

文．謝金河

台灣正站在世界的中心點。儘管中國全面打擊台灣，不斷挖台灣的牆腳，甚至說台灣不是國家，但台灣2300萬人很努力展現經濟力量，並且向全世界昭告：台灣是一個有韌性，有實力的國家。

最近最受矚目的馬斯克終於說出真話，他說得台灣得天下！全球100%高階晶片完全在台灣！馬斯克立場非常傾中，他說過很多台灣的壞話。甚至我覺得，川普一直說台灣偷走美國的晶片技術，這個話不是從馬斯克聽來的，就是盧特尼克說的！先前馬斯克也揚言自建晶圓廠，這回感受到台灣的威力，說出真話！

每個月金融市場最後一個交易日，我都會很認真把全球股市的月線完整統計下來，台股5月大漲5806.31，漲幅14.92%，總市值推進到158.42兆台幣，約5.03兆美元，已經穩居全球第五。

5月的全球股市亮點全在半導體！南韓靠著海力士和三星，5月大漲1877.28，漲幅28.46%，今年已經大漲101%。居次的是美國費城半導體指數，5月大漲2365.28，漲幅22.14%，今年大漲81.13%。台灣只能排在第三。後面是日本日經指數，5月大漲7044.58，漲幅11.88%。

這是半導體產業的四大聚落，台灣的外溢效應也影響泰國，因為泰達電，泰國股市5月上漲74.68，漲幅5%，今年上漲5%。比較意外的是，5月上証下跌1.1%，今年只小漲2.5%。更慘的是香港恆生指數5月下跌2.3%，今年下跌1.8%。台股表現完勝深滬港！

行政院主計處公布修正後的首季經濟成長率高達14.55%，又預告台灣今年全年出口額會超過9000億美元，台灣很可能是今年全球第五大出口國！

如果是第五大出口國，也是全球第五大股市，台灣怎麼會是小國？中國向全世界說台灣不是國家，也會愈來愈吃力不討好！

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

天氣／颱風薔蜜最新路徑曝光！這天起紫爆變天「雨灌中南部」…迎今年最有感梅雨，天氣10日報搶先看

新制勞退分紅來了！新制勞退基金前4月暴賺1兆元，勞工平均領8.11萬...帳戶怎麼查？何時能領？

影／不知能否等妳5年回來…96歲奶奶的話讓她心碎！台大文理跨界正妹柏克萊致詞：博士的重量是什麼？

00919配息、除息日、發息日出爐！股價29元先買或除息再買？12次填息這數字居冠，月領1萬本金要多少？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

不想再當社畜了！專家教「多階段財務自由」法 當副業創造2倍收入再談離職

每天重複工作感到厭煩，提早退休又怕失去生活重心，近年「半退休」生活令不少上班族嚮往。35歲選擇離開高壓職場、做自己喜歡事情的「整理鍊金術師」小印分享，隨著收入增加，若無法控制支出比例依舊存不到錢。她認為拆解風險、補足保險、建立緊急預備金，再慢慢提高資產，除能降低對未來的恐懼，也能按部就班落實「多階段財務自由」。

馬斯克認「得台灣得天下」！謝金河揭這產業成關鍵：外溢效應也影響泰國

台灣正站在世界的中心點。儘管中國全面打擊台灣，不斷挖台灣的牆腳，甚至說台灣不是國家，但台灣2300萬人很努力展現經濟力量，並且向全世界昭告：台灣是一個有韌性，有實力的國家。

大立光股價創5年新高 連創辦人林家都出手買自家股票 可跟進場？揭老股王轉型密碼

沉寂已久的前股王大立光，近期股價不但站上五年新高，成交量也透露出市場對其態度出現改變。大立光近年做了什麼改變？投資人又該如何看待？

終結28年威京時代！寶佳強勢入主中工 下一步再攻中石化？陶朱隱園、數百億元工程案受關注

中工董事改選結果出爐，寶佳陣營一舉拿下過半席次，開啟共治新局。涉及龐大開發案與土地資源，外界不只關注整合效益，更好奇寶佳下一步是否將戰線延伸至中石化。

英特爾CEO陳立武上任400天、股價飆5.5倍！連張忠謀都被他安撫 怎做到？

「把你們最重要的產品交給我，分給我5％、10％的訂單，讓我去爭取、去贏得你們的信任。」這般近乎懇求的低姿態，出自矽谷最具權勢的晶片巨頭英特爾執行長陳立武。他正用務實精準的態度，一點一滴地將AI大時代掉隊的昔日霸主，帶回舞台中央。

美伊恐打持久戰？能源、海運想像空間大！台股25檔受惠名單出列

美以聯手攻擊伊朗，從目前發展態勢來看，不能排除成為持久戰的可能，連帶原油、天然氣，以及貨櫃甚至散裝等海運業者，都可能因此發一筆戰爭財，值得留意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。