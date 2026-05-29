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台股不再是一個人的武林 謝金河憶好友范疇：5年前預見台灣成為風雲國家

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照

【撰文‧謝金河】

范疇預見台灣成為風雲國家！尹衍樑先生辭世，各界對他的追思不斷，也讓我想起2023年11月6日離開大家的好朋友范疇！

我記得在2020年疫情剛爆發的那年年底，范疇預測2021年的台灣，他鐵口直斷說：中國在習近平引導下，走上荒謬的回頭路，台灣在習近平幫助下，成為全球風雲國家！范疇五年前說這話，今天來檢視可以說是先知！

這兩天台股繼續放鞭炮，市值達4.95兆美元，已經超車印度成為全球第五大股市，今年台灣的經濟成長率說不定會出現兩位數的增長，出口在資通訊產業助攻下，很有機會成為全球前10出口大國。一個小小台灣的經濟表現，全世界都看到！

今天聯發科、台達電股價繼續大漲，聯發科市值到7.442兆台幣，約2366億美元，已經快追上高通，如果拿來和中國的企業來比，聯發科追過工業富聯，中國移動，可以排在12大。

一直以來，很多人都喜歡說台灣只有一個人的武林，只有一座神山，我說慢慢地就會出現群山，接下來，聯發科跳脫昔日手機晶片廠，搖身變成AI ASIC供應鏈成員，甚至進一步挑戰AVGO，這個威力正逐漸呈現。

另一個台達電已經是世界級的HVDC大廠，台達電最早超車鴻海，如今市值6.5458兆台幣，鴻海已經看不出到台達電的車尾燈。台達電也晉身為2000億美元級國際大企業。更值得一提的是，台達電子公司泰達電在泰國的地位有如台積電在台灣。

今天泰達電漲到354泰銖，市值高達4.416兆泰銖，把兩個加起來，已經超過10兆台幣，而且，泰達電帶動台灣在泰國的企業，最近泰金寶股價大漲，今年的漲幅接近100%，台灣的金寶，泰金寶TDR也跟著大漲，怪不得許勝雄董事長最近心情特別好！

除了台積電、聯發科，台達電是兩座世界級的大山！這是群山效應。這兩天聯電大漲，市值跑到1.8兆元，陳泰銘的國巨飆升，市值跑到1.45兆，他登上首富寶座，直呼像夢境一般，這也是台灣的傳奇！

范疇五年前預見台灣成為風雲國家，今天正一步步兌現！真是先知！

本文授權自今周刊，原文見此

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