兩岸再不交流會斷鏈？中國上市公司獲利僅台灣千大的一半！老謝：還跑去交流的下場非常慘

撰文‧蘇芳禾

「川習會」落幕，國民黨智庫副董事長李鴻源說「兩岸再不交流會斷鏈」，財信傳媒董事長謝金河表示，經常往來中國的企業，都非常慘。 文化大學國發大陸所教授陳松興也指出，台灣現在經濟的成長已經換了一個引擎，沒有再依賴中國了。 《今周刊》專欄作家蔡致中（乾隆來）更以數據分析，習近平在川習會上極力維持大國對立的角色，但實際上中國經濟正陷入殺價與內捲，中國5400多家的上市公司全部加總起來，總獲利竟然只有台灣1000多家上市公司的一半，中國整體經濟還是處於緊縮、內捲。

「川習會」落幕，全球格局迎來新的轉捩點。財信傳媒董事長謝金河在5月17日播出的《數字台灣》節目中邀請，文化大學國發大陸所教授陳松興、今周刊專欄作家乾隆來，剖析美中台經濟狀況。

回顧上週全球財經情勢時，謝金河指出，AI和記憶體受關注，南韓的海力士跟三星漲幅高，HBM（高頻寬記憶體）缺貨受矚目，南韓總統李在明為了要能夠讓全民分享AI的利潤，喊出要課稅造成南韓股市大跌，政府趕快喊停，然而記憶體的狂潮還沒停止。

謝金河簡報，台灣在這輪狂潮中也誕生很多令人吃驚的公司，包括群聯第一季EPS高達68元，前4個月EPS已超過100元；專攻工控型記憶體的宜鼎EPS達57.9元；威剛EPS達30元；十銓EPS達27元。

兩岸不交流會斷鏈？專家：台灣沒有在依賴中國了

對於這場美中博弈，文化大學國發大陸所教授陳松興博士剖析，雙方表面上各有所求，但實際上不可能達成全面和解。目前的競爭本質上是「新能源與科技規則」的霸權爭奪。川普主張保護化石能源；而中國為了不被掐脖子，即使不賺錢也要用補貼與傾銷來發展新能源，試圖取得領導權。

面對全球供應鏈重組，李鴻源日前表示「兩岸再不交流會斷鏈」，呼籲要把被吃掉的傳統產業重新鏈結起來。對此，謝金河直言，台灣傳統產業會趴在地上，源頭不是不爭氣，而是中國極端的「內捲」，如果現在還跑去交流、投資那些經常往來中國的企業，下場會非常慘。

陳松興也認為：「大家的腦袋真的需要重新洗一下！」過去兩岸傳統產業分工的時代已經是歷史，永遠不會再回來。台灣現在經濟的成長，是換了一個新引擎，沒有在依賴中國了！在這個新引擎下，AI與能源轉型掛帥，半導體是全球基礎建設的頂端。

至於有人認為中國新質生產力很強，陳松興則表示，例如電動車、電池、太陽能板，確實逐年成長，可以帶來一部分緩衝，但整體貢獻度有限。新能源產業多使用AI和機器人，對於就業的幫助有限。

陳松興指出，中國在新能源建設中，投資占了世界74%，美國僅6%左右，而目前全球走向「全面好化」（Betterization），這個是一個世紀性的變革。這次因為戰爭、油價高漲，大家會往綠色能源去轉型，中國看起來是著眼於未來，但是若財政持續惡化，隱憂還是存在。

謝金河也引用數據指出，台灣對中國的出口依賴度降到22.7%，且其中高達三分之二是半導體相關產品；反觀對美國的貿易占比，則大幅攀升至35.6%。謝金河認為，這顯示台灣結構上已出現非常巨大的轉換。

財經專家：中國 5400家上市公司獲利僅台灣一半

蔡致中分析，中國市場內捲，就像是一個黑洞，所有靠近它的企業都完蛋。例如全球市占第一的三星電視，在台灣和世界的銷量第一，但是在中國，三星電視和手機被打掛。日本和德國的汽車也是一樣，中國表面開放，實際上用政府補貼等方式把全世界的企業都打掛。

針對川習會，蔡致中指出，台灣跟電子、半導體相關股票都大漲，但中國同一時間都再創新低，例如騰訊過去這個半年跌掉33%，阿里巴巴跌30%，小米股價更跌破30元。

「我們台灣上市公司大概1000家，去年稅前盈餘創下歷史新高，有5兆4000億台幣。但中國5400多家的上市公司全部加總起來（扣除金融股後），它的總獲利竟然只有我們台灣的一半而已！」

蔡致中進一步指出，中國的財政持續惡化，根據官方公布的財政赤字為4.9%，但廣義赤字高達GDP的9.2%。中國國有銀行帳上持有的政府公債已暴增至60兆人民幣，占銀行總資產13.2%。他認為，中國現在是靠著龐大的外銷貿易順差在替銀行體系活血，以此維持經濟不崩盤。

謝金河：台積電市值輾壓中國前四大加總

「台股是全世界第六大！」謝金河引用《今周刊》最新兩岸三地1000大企業排行指出，台積電以突破2兆美元的市值穩居第一，「如果你把中國前四大企業：騰訊、工商銀行、農業銀行、阿里巴巴的市值加總，其實還比台積電一家還少！」

謝金河觀察榜單變化表示，過去進榜1000大的台灣企業大概只有台積電、鴻海、台塑，現在台達電躍升第13大，聯發科居第15大，鴻海排在第27名。台灣目前已有17家公司市值突破1兆台幣。

謝金河更強調，台灣第一季經濟成長率高達13.69%，出現像青少年期那樣的成長。過去大家常說「兩岸關係不好 台灣經濟不會好」，但是從實際數據來看，對中國投資越低，台灣經濟會越好。2011年台灣所有對外投資有93.8%是投到中國，但是現在這個數字降到3.8%。

最後謝金河指出，台灣生存與發展唯一的敵人就是中共，藍白卻砍掉攸關台灣無人載具產業發展的軍購預算，「這個時候大家可以想見，為什麼藍白用最大力量，來弱化自己。」

台灣對中國投資一路下降，GDP卻一路上升。圖／取自國家安全會議秘書長吳釗燮社群平台X。

本文授權自今周刊，原文見此。

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