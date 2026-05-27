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大立光股價創5年新高 連創辦人林家都出手買自家股票 可跟進場？揭老股王轉型密碼

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 陳睿緯
攝影 陳睿緯

撰文‧陳唯泰

沉寂已久的前股王大立光，近期股價不但站上五年新高，成交量也透露出市場對其態度出現改變。大立光近年做了什麼改變？投資人又該如何看待？

5月19日，台股曾經的股王：大立光（3008）股價，在買盤力挺下一度攻上漲停板3615元，寫下自2021年3月以來的最高紀錄，且當天成交量來到5982張，僅次於2013年4月29日的6030張。

多數投資人對大立光的第一印象大概是「蘋概股」。

iPhone問世後，由於強調鏡頭的卓越性，帶給大立光一段高光時刻，同時讓它獲得其他如華為等競爭廠牌手機青睞。當時大立光股價從三位數迅速攀升到四位數，之後更一度衝上6075元的天價，成為台股一代股王。

然而隨著美中貿易及科技戰開打，2019年美國祭出華為禁令後，讓大立光痛失了華為這個大客戶。再加上對岸的競爭對手舜宇光學（2382.HK）崛起，讓大立光的年度每股稅後純益（EPS）在2019年衝上210.7元後，就再也不曾達到200元。

獲利縮水的大立光，股價也從高點滑落，2022年最低跌至1525元，對照當年EPS169.52元，本益比不到9倍；且當年最低單日成交量只有172張，一度乏人問津。

但是，投資一家公司不能只看財報數字，因為產業景氣會有起伏，但是好的領導者會帶領公司突破困境，大立光現任董事長林恩平，帶領公司切入光通訊領域，正是大膽突圍的表現。

接下來的關鍵，就是大立光的勇敢轉型，是否會成功。

鏡頭技術外溢 跨新成長動能

首先，在手機鏡頭業務上，過去大立光一直堅守「只做塑膠鏡片」的原則，但隨著競爭者技術提升，且智慧型手機市場趨於飽和、品牌廠因成本考量出現「規格降級」，大立光不得不調整策略。重啟過去一度放緩的「鏡頭+VCM（音圈馬達）」業務，並擴大模造玻璃的產能與技術部署，推出「1G+6P」（一玻璃加六塑膠）或「2G+6P」的混合鏡頭。

雖然法人推估，目前混合鏡頭營收占比仍不高，多運用在潛望長焦機種上，主要產品仍為8P或9P塑膠鏡片，這項技術卻成為大立光切入矽光子埋下的伏筆，也成為市場重新評價大立光的主因。

林恩平在近期的法說會上曾提到，CPO（共同封裝光學）是大立光在手機本業之外的第二發展重點，大立光將自己定位為「精密光學關鍵元件供應商」。這裡所提到的精密光學關鍵元件，指的是大立光不參與半導體晶片設計，而是專注於CPO中最重要的「光訊號對準與轉換」元件：微稜鏡準直鏡頭（Prism Collimator）以及光纖陣列單元（FAU）。

由於矽光子晶片的光訊號通常是「垂直射出」，但外部光纖是「水平方向」。大立光的微稜鏡能將光束折轉90度，並壓縮發散角，讓光線順利對接，這個技術主要是潛望長焦鏡頭的延伸。

當光訊號轉90度之後，會緊接在微稜鏡後方FAU相關玻璃元件，目的是將多條光纖以極高精度（亞微米級）平行固定，導入外部光纖。

搶進市場 帶動獲利結構轉型

然而，這個「稜鏡＋FAU」的技術並非大立光獨家，台廠中其他光學鏡頭廠如玉晶光（3406）、亞光（3019）、揚明光（3504）也有類似技術，但是大立光憑藉極高的良率以及極小的工差，再加上自製設備，因此獲得台積電青睞，產品目前處於送樣及認證階段。

不過，即使通過客戶認證，後續還需要跨越製程配合、克服良率、建置產線等挑戰，預估離規模量產還要1至2年，也就是最快明年才會開始貢獻大立光營收。

不過法人則是樂觀看待，對於大立光2027年的EPS預估已上調至200元以上，是繼2019年後重回200元大關。若以5月22日收盤價計算，前瞻本益比約為17.7倍，不算太高，也因此外資及投信從5月開始便同步加碼。

不但法人加碼，根據公開資訊觀測站資料，大立光創辦人林耀英家族的控股公司「茂鈺」，於3月買進100張大立光股票，這是近5年來茂鈺首度在公開市場加碼自家股票，大股東親自出手，等於為市場設下了強烈的長線價值暗示。

至於後續股價還會不會漲，投資人短線可觀察林恩平在6月9日股東會上，是否釋出較樂觀的談話；長期則需注意毛利率變化。由於法人預估CPO利基型元件的毛利率高達65％以上，若大立光成功接單並出貨，勢必會拉高整體毛利率。

（本文作者為證券分析師，現為仲英財富投資長）

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