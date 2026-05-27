終結28年威京時代！寶佳強勢入主中工 下一步再攻中石化？陶朱隱園、數百億元工程案受關注

撰文．梁任瑋

中工董事改選結果出爐，寶佳陣營一舉拿下過半席次，開啟共治新局。涉及龐大開發案與土地資源，外界不只關注整合效益，更好奇寶佳下一步是否將戰線延伸至中石化。

纏鬥多時的中華工程經營權之爭，隨著5月21日董事改選結果出爐，正式分出勝負。市場派寶佳陣營一舉奪下4席過半席次，不僅改寫董事會版圖，也結束統御28年的威京時代。

此次7席當選名單包括，寶佳陣營鄭斯聰、顏明宏，以及威京陣營的陳昭龍、黃翔龍；獨立董事則由陳世洋、林鴻達當選，另有威京陣營支持的紀凱峰入列。新董事會直接選出大華建設董事長鄭斯聰出任中工董座，和洲建設董事長馮敦承出任中工總經理。

寶佳入主後，市場關注三大方向，第一，是否加速資產活化與土地開發；第二，都更案、自行開發案陶朱隱園等案何時認列獲利；第三，是否進一步入主中石化。

大型公共工程穩固營收

產業土地富潛力

根據財報，中工最新在建工程資料，目前可分為公共工程、民間統包、都更與產業園區開發案，總規模相當驚人，且已逐漸從傳統土木營造，轉向結合科技產業、都更資產與產業地產的新模式。

若從案量來看，中工無疑是國內大型公共工程的重要承攬商，手中多項指標案件，幾乎都是百億元等級（詳見附表），包括第一果菜及萬大魚類批發市場改建案，工程金額約167億元、台61線新竹段平交道改善案，約120億元，以及桃園捷運綠線GC02至G07間土建工程，約114億元。

營建業人士分析，從捷運、軌道建設，到海水淡化廠、超高壓電纜等能源工程，可以看出中工具有高技術門檻的大型統包能力，這類公共工程毛利率未必最高，優點在於「案量穩定、現金流長」，能支撐公司未來數年的營收能見度，尤其在政府持續推動前瞻基礎建設、軌道建設與能源轉型下，中工仍有望持續受惠。

其次，中工握有大筆產業土地，其中，彰濱產業園區目前仍持有約153公頃半熟地，可提供客製化開發與租售。在AI伺服器、半導體供應鏈南移，以及科技企業的土地需求大增趨勢下，這些產業土地的開發價值也重新獲得市場重視。

而自有建案中最具代表性的，首推土城工業區的「中工雲宇宙AI產業園區」，該案結合5G與AIoT概念，總開發金額高達500億元，原本規畫一半出租，一半銷售，換算可售金額250億元，預計於今年年中至第三季分區取得使用執照。市場人士甚至認為，未來新經營團隊可整合手上的產業土地，走出「科技產業地產開發商」的營運新路線。

中工另一個重要資產，則是多年累積的都更案庫存，包括「中工耘翠」已完工完銷，「中工碧硯閣」今年已開始交屋，「中工鳴森苑」目前正在取得使用執照，「中工雋詠」則進入拆除階段。此外，中工還同步推進樹林東昇段、城南水源、南港重陽路、興安街等多項都更案。

都更案進入收割期

陶朱隱園將認列獲利

營建業者指出，中工多年持續布局雙北都更，已逐漸進入成果收割期，未來幾年可能出現較密集的獲利認列。

而最受市場關注的，仍是陶朱隱園。全案共40戶、210個車位，已完成使用執照與產權登記。中工持有12戶，估計整個銷售入帳可達100億元，每戶獲利則從4800萬元到1.18億元之間，取決於成交價而定。

被威京集團「統治」28年的中工易主，市場也關注與其交叉持股的中石化，是否將在明年改選時掀起經營權變局。

根據年報，中工持有中石化約4.84％股權，而中石化也持有中工約10％股權，隨著中工經營權變動，中工在中石化所擁有的一席董事，勢必改由寶佳集團指派，接下來寶佳是否對中石化動心、進而加碼中石化，將是一大觀察指標。

市場認為，中石化本身土地資產也十分可觀，加上中石化股價淨值比極低，會是寶佳納入考慮的一大誘因。

目前中石化全台持有約80萬坪土地資產，其中高雄前鎮亞灣區持有約3.9萬坪，市值就逼近300億元。

此外，因捲入容積獎勵弊案的京華廣場停建，中石化董事會今年4月決議直接賣地，業內概估，這塊土地市價就達500億元左右，只不過該地已被取消容積獎勵，且土地是否可以處分仍須法院同意。

除了主觀意願外，威京集團旗下中石化與中工股權質押比偏高，在中工經營權易主後，威京勢必將重心轉向防衛中石化，明年董事會改選是否出現市場派挑戰經營權，備受關注。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1536期)

延伸閱讀》

群創(3481)股價狂飆15年新高、49元可以買？外資目標價曝光！友達(2409)、欣興(3037)呢？選股教練提醒1風險

00919配息有0.8元？除息發息日！股價快28元先買或除息再買？12次填息「這數字仍居冠」月領1萬本金要多少？

馬英九傳退化「同件事重複說5次」！家人首發聲明盼「安享餘年」提醫療照護，76歲失智太早？醫揭3成因

「我一生利用犯錯來學習」尹衍樑傳奇人生謝幕！砸30億創辦唐獎…為何這是他「畢生最重要的夢想」？