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門外漢如何只花2年 讓山林水從虧損到年收50億？改革3招切入台積電關鍵水脈

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 陳睿緯
攝影 陳睿緯

撰文‧曹悅華

國內水資源處理大廠山林水，4年前面臨虧損，卻在去年開創50億元營收新頁。董座郭又綺如何讓員工重拾信心，帶領公司成為「護國神山」背後的靠山？

在台灣，半導體的下一場競爭，不只是先進製程技術，「水」更扮演重要關鍵。

當台灣西部冬季降雨創新低、缺水風險升高，再生水已從環保議題，升級為攸關產能穩定的關鍵資源。尤其對台積電等高科技大廠而言，不僅水不可少，更是「一滴水都不能出錯」，導電度、尿素等水質指標只要微幅波動，都可能影響晶圓生產良率，衝擊全球供應鏈。

水資源處理大廠山林水，正站上關鍵領導位置。

隸屬力麗集團旗下的山林水，目前掌管全台半導體業已發包的再生水公共工程每日9萬噸水源，占再生水總供水四成五，是業內之最，更成為支撐台積電二、三奈米先進製程的重要後盾。

走進全台首座供應半導體製程使用的台南永康再生水廠，綿延9.5公里長的專管正把經歷3道濾水關卡、21項關鍵水質指標檢驗合格的再生水，送往南科蓄水池，供台積電、聯電與群創等科技大廠使用。山林水董事長郭又綺熟練介紹起園區設備，手上拿著剛濾出的再生水自信滿滿地說：「水質非常清澈。」

然而，眼前這家撐起半導體供水命脈的公司，4年前曾陷入虧損與獲利不振窘境。

改革3招：檢討 整合 給信心

2022年，疫情、俄烏戰爭導致原物料飆漲與缺工問題惡化，山林水部分固定價格工程無法即時反映上升成本，被迫認列虧損，全年每股稅後純益（EPS）跌至負1.89元，之後兩年的每股獲利也僅幾毛錢。

毫無環工背景的力麗家族成員郭又綺2024年決定跳下來接掌董事長，她曾任職波士頓顧問公司，並創辦教育品牌Alpha Camp，完全不像工程人。但企業顧問經驗，讓她能從管顧的眼光冷靜拆解問題。

郭又綺走馬上任第一件事便是盤點手上的案子，很快地她發現，山林水儘管有超過20年的水處理經驗，但20多個案廠卻是各做各的，「很多事情一直重頭開始」，她搖頭。

於是，她建立每月定期檢討制度，讓工程進度與營運成果透明化；同時推動跨部門整合，把各場域的營運經驗統整回饋至前端設計，降低試錯成本。

她以近期進入試運轉的寶山二期汙水處理工程為例，須有連續三個月的穩定水質效能測試成果。工程團隊雖然擅長建造設備，卻未必知道如何「養菌」維持水質。此時，引進其他案場的成功經驗，便能很快解決問題。

同時，這位「業界白紙」意識到，必須重建團隊信心。「當時最大的問題不是虧損，而是大家不確定能不能走過危機。」因此，她替自己設下目標，每月至少走訪兩個工地，讓第一線同仁感受管理領導願意一起面對問題的誠意。

重新盤點技術與營運能力後，郭又綺開始挖掘內部「hidden treasure」（隱藏的寶藏）。她發現，山林水的價值不只在傳統汙水處理，10年前便踏入的高科技用水領域，所練就的應變處理能力，「是我們很重要的軟實力。」

她舉提供台積電等大廠的永康再生水廠為例，團隊曾發現廠內的電度出現異常波動，起初懷疑有異常排放，但追查數月後發現，波動其實來自潮汐造成的海水回灌。

團隊隨即調整操作策略，在漲潮前提前修正處理參數、預留緩衝空間，使系統即使面對瞬間波動，仍能維持穩定水質。

又一次，當監測系統出現導電度超標警報，山林水透過調整閘門與閥門控制進水量，同時派員以手持式儀器逐點覆核進流抽水站等關鍵單元，即時掌握水質變化。「台積電對水質要求非常嚴格，山林水表現一直很好！」負責監管永康再生水廠的磐誠工程顧問副總經理王群輔表達肯定。

競爭升溫 擬設點美國東南亞

有了永康再生水廠的實績，山林水乘勝追擊，去年再取得楠梓再生水廠標案，預計2030年後每日最高可供應台積電約7萬噸再生水，支援二奈米製程需求。

隨著營收主力工程承攬與水處理操作維護業務同步成長，山林水去年營收首度突破50億元，創下歷史新高，EPS達2.55元，今年第一季EPS則已達1.23元；其中，高科技用水業務今年第一季已占水操作營收達四成七，成為公司最主要的成長動能。

只是，市場競爭也同步升溫。一名業內高層直言，由於國內目前仍缺乏足以吃下所有大型案場的單一業者，中小型再生水廠也有機會切入電子業供應鏈，產業正逐漸走向紅海，下一步勢必得往海外發展。

郭又綺深知「出海」已是不可逆趨勢。隨著半導體產業也朝供應鏈整體遷移出海時，水資源服務也必須跟著跨境布局，目前除了瞄準東南亞市場外，山林水也正評估赴美國設點的可能性。

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