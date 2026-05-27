英特爾CEO陳立武上任400天、股價飆5.5倍！連張忠謀都被他安撫 怎做到？

撰文‧今周刊編輯團隊

「把你們最重要的產品交給我，分給我5％、10％的訂單，讓我去爭取、去贏得你們的信任。」這般近乎懇求的低姿態，出自矽谷最具權勢的晶片巨頭英特爾執行長陳立武。他正用務實精準的態度，一點一滴地將AI大時代掉隊的昔日霸主，帶回舞台中央。

就任400天，《富比世》（Forbes）形容他謙遜務實，他要的信任，市場真的給了，並在今年正式化為英特爾強勢反彈的燃料；過去幾個月來，無論是新世代處理器的出貨動能，還是突襲般切回AI賽道、晶圓代工版圖的實質斬獲，各項關於英特爾的利多消息，如連珠炮一般密集釋出，帶動股價上演一場令人驚歎的絕地大反攻。

截至5月22日，英特爾股價已飆達119.84美元，對比陳立武2025年3月18日掌舵，當日股價25.92美元，隨後跌至4月8日的18.13美元，現已飆漲逾5.5倍！市值從他接掌的1126億美元，暴增4897億美元，現值達到6023億美元，刷新英特爾於2000年8月創下的5027億美元市值紀錄。

然而，這場接近5千億美元等級的市值躍進，絕非僅靠華爾街的做夢行情，而是建立在陳立武強悍的改革工程進度表上。

首先是先進製程18A於今年一月宣布正式量產，搭配今年興起的CPU大浪潮，英特爾在業務合作的推進，更是綿密而華麗。

3月16日，英特爾宣告CPU進駐輝達DGX Rubin NVL8機櫃。4月8日，馬斯克結盟英特爾。半個月後，英特爾進一步正式喊出代工迎來春天、先進封裝訂單到手，稱此訂單規模達數十億美元；外界推估，客戶正是AI巨頭谷歌的次世代TPU（張量處理器）。到了5月8日，《華爾街日報》揭露英特爾將為蘋果公司生產晶片的消息。

從巧妙切入AI賽道、綁定重量級大客戶，到代工業務撥雲見日，這些斬獲在在印證英特爾已重新贏回市場的信任。而在這背後，陳立武的戰略設定與戰術執行，絕對功不可沒。

「他在英特爾的戰略與行動，與當年整頓益華電腦（Cadence）是百分之百地相像，」益華台灣區前總經理張郁禮表示，陳立武透過刪減計畫、鎖定新技術、開拓新客戶等三大路線，讓益華重回軌道。

在張郁禮的觀察中，陳立武性格溫和，加上親力親為的態度，以及在商務場合展現的誠懇，讓他有著非常獨特的溝通魅力，「我們曾經一起拜訪聯發科蔡董（蔡明介）、瑞昱邱總（邱順建）等台灣企業家，他們與陳立武都是一見如故。」而最讓張郁禮印象深刻的，是陳立武還曾「成功安撫張忠謀」。

2014年，韓國三星搶先台積電完成14奈米製程開發，原本評估在此製程位居領先的台積電，時任董事長張忠謀聞訊後震怒。由於當時台積電與三星都有使用益華軟體，台積電一度懷疑，遭三星超車的破口與益華有關，要求益華高層入廠說明。

當時人在國外的陳立武一收到消息，二話不說立刻飛抵台灣，當面向張忠謀澄清。張郁禮回憶，「陳立武再三保證，益華對兩廠的服務團隊絕對完全獨立。他的態度很務實、很懇切，最終得到張忠謀的信任與認可。」時至今日，益華依然是台積電無可取代的重要軟體夥伴。

「Lip-Bu（陳立武）的人脈、溝通能力，在產業累積的信任感，絕對是全球數一數二，」一位半導體高層透露，陳立武是中國晶圓代工一哥中芯國際的種子輪投資人，並任職董事超過15年，2005年前後，台積電與中芯國際陷入激烈的專利與商業機密訴訟，案情膠著多時，當年正是由陳立武居中斡旋，親自出面促成雙方高層見面，才敲定中芯賠付上億美元的世紀和解案，「陳立武真是科技業最頂級的『喬王』。」

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