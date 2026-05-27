中國七巨頭「本夢比」時代終結？股價雙位數下滑 謝金河：這1檔「比腰斬還慘」

文．數位內容部 整理

中國主要科技與網路巨頭近期再度面臨沉重的拋售壓力。阿里巴巴、騰訊控股、網易年初至今的股價全數呈現雙位數下滑，反映出市場對人工智慧（AI）變現能力的疑慮、中國內需疲軟以及實體產業競爭白熱化等多重考驗。

AI獲利變現預期落空 騰訊、阿里市值大蒸發

週五5/22最新收盤數據，騰訊控股（HKG: 0700）：22日收盤價為 441.40 港元，年初至今跌幅高達 -29.15%。阿里巴巴集團（HKG: 9988）：收盤價為 127.00 港元，年初至今下跌 -14.77%。

《日本經濟新聞》報導指出，自2025年1月由DeepSeek衝擊事件所帶動的AI概念股漲勢，如今已開始面臨劇烈回吐 。

市場的失望情緒主要來自於這兩大巨頭雖然在 AI 領域大舉擴張、資本支出不斷增加，卻始終未能向投資人清楚說明「明確的獲利變現路徑」 。

投資人已不再僅為「題材與願景」買單，轉而嚴格審視成本上升後的實際回報，引發整個中國大型科技股的投資邏輯重新定價 。

手機、電動車雙重夾擊！謝金河：小米股價跌幅「比腰斬還慘」

相較於騰訊與阿里的AI隱憂，科技硬體巨頭小米集團（HKG: 1810）面臨的處境則更為嚴峻。小米22日收盤價報 30.00 港元，年初至今跌幅高達 -25.52%。

財經大師謝金河日前指出，純看財報，小米去年交出了相當亮眼的成績單——營收達4572.87億人民幣（年增35%）、淨利達395.66億人民幣（年增43.8%），其中電動車銷售40.1萬輛，貢獻了破千億人民幣的營收 。

然而，這份成績單並未轉化為股價支撐 。小米股價從52週高點的 61.45 港元一路崩跌，最慘時甚至跌至 28.80 港元（22日最低來到29.74港元），謝金河形容「這樣的跌幅比腰斬還慘」 。

消費性電子成本上升：記憶體漲價大幅衝擊了小米的手機與周邊消費性電子產品利潤 。

電動車內捲與形象受損：中國政府將補貼轉向獎勵AI與人形機器人產業後，國內電動車市場的價格殺戮愈發可怕 。此外，小米電動車今年在中國發生多起火燒車事件，嚴重打擊了其品牌形象 。

儘管小米創辦人雷軍近期在國際外交與商務場合上極其活躍，但仍難以挽回股市的頹勢 。

補貼退場、車款更替快如閃電！紐時：比亞迪陷入內捲泥潭

除了硬體巨頭小米面臨價格戰煎熬，中國電動車（EV）霸主比亞迪（SHE: 002594）的股價表現同樣反映了市場對新能源賽道的集體焦慮。

根據 A 股最新市場數據，比亞迪於 2026 年 5 月 22 日收盤價報 93.75 人民幣，在過去一整年中，股價已大幅修正了 -26.18%。

紐約時報指出，儘管從各項銷量指標與海外擴張速度來看，比亞迪在全球市場上競爭力依然強勁，但資本市場卻選擇反向倒貨，這也讓其股價從 52 週高點的 116.59 人民幣震盪走低。

隨著官方補貼紅利退場、同行間的價格戰導致利潤空間被大幅擠壓 ，加上極度密集的車款迭代週期，意味著沒有任何一家品牌能坐穩永久的王座 。這種高壓環境，讓即使身為產業龍頭的比亞迪也顯得步履維艱 。

中國七巨頭「本夢比」時代終結

中國頂尖產業正集體告別「本夢比」題材炒作，正式步入殘酷的「基本面檢驗期」。無論是騰訊與阿里巴巴因為 AI 投資大增卻缺乏明確獲利路徑，導致先前因 DeepSeek 效應帶來的 AI 漲幅全面回吐 ；還是小米與比亞迪即便交出亮眼財報或在全球擴張，股價依然慘遭重挫 ；其背後共同的痛點，都在於中國國內揮之不去的通貨緊縮壓力與疲軟內需，加上政府補貼轉向，加劇了電動車與消費電子的價格殺戮 。

這群昔日巨頭正集體撞上「AI 變現落空」與「宏觀經濟通緊」的雙重高牆，過去單純依賴題材或規模經濟就能輕鬆獲利的黃金時代已徹底終結 。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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