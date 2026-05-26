中國整頓境外券商跨境經營！富途、老虎證券跳水大跌....謝金河：「鎖國的第1個訊號」浮現
文．謝金河
中國鎖國的第一個訊號
中國的中証監對三家境外券商下手，全面取締境外證券，基金，期貨的非法的跨境交易，不准提供開戶，處理交易指令，資金劃撥的行為。這等於是用強制手段限制境外的投資交易行為。
這個禁令出來，讓兩家在美國上市的境外券商股價跳水大跌。富途（Futu）大跌34.1%，股價從最高的202.53跌到89.76美元。老虎證券（Tigr）從13.55跌到4美元。中證監出重手，這可能是中國強力限制資本境外投資的第一步！
這些年，資金要從中國匯出愈來愈困難，中國的財政壓力也逐漸浮現。這次川普率領美國商界最有份量的企業領袖同行，但最具代表性的輝達取得川普點頭，同意對中國出售H200晶片，但川普前腳走，中國立即下禁令，這是美中在AI競技的攤牌，黃仁勳的中國夢，不知道有沒有被澆醒？
一向對中國友好的馬斯克除了帶六歲小兒子很吸睛，這回在中國也沒有談成大生意。如果對比去年川普大陣仗訪問中東的沙烏地阿拉伯，卡達，阿拉伯聯合大公國，帶回天文數字的鉅額投資相比，這次川普帶領的商界領袖在中國幾乎是空手而回。
背後意味著，美中角力，中方堅壁清野，中國緊閉城池。另一個角度來看，中國的財政壓力漸增，中國大規模減持美債，這回限制中國人民的跨境投資，這是一個非常值得關注的一個訊號！
本文授權自今周刊，原文見此。
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