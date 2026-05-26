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會考沒上北一女 她喊再考1年！過來人勸放下執著「只適合2種人念」

聯合新聞網／ 今周刊
有考生在社群媒體發文表示自己「非讀北一女不可」，畢業學姊以自身經歷力勸沒考上的考生不需要特別執著。圖／聯合報系資料照片
有考生在社群媒體發文表示自己「非讀北一女不可」，畢業學姊以自身經歷力勸沒考上的考生不需要特別執著。圖／聯合報系資料照片

文．黃明惠

115國中會考落幕，考生核對各科答案後，積極算分數落點上哪間學校。會考成績幾家歡樂幾家愁，專家預估本屆建中落點34.6分、北一女預估33.8分，社區公立高中分數可能會微調下修，13-30分均有機會。

有考生在社群媒體發文表示自己「非讀北一女不可」，文章引發討論。北一女畢業學姊也以自身經歷力勸沒考上的考生不需要特別執著，「因為不是輕鬆考上的學生，進去之後的學業壓力可能會非常大」。

同時，她也提到過去高一開學第一天就要考試默寫《長恨歌》全篇，而班上只有5個人沒有滿分，更別說後面的段考及大學考試，壓力可想而知。

一名應屆會考生在Threads發文，表示會考表現不如預期，只好再考一年拚上北一女。

如此執念，讓一名北一女畢業學姊在下方留言回應：「如果準備那麼多年都沒有上北一，有可能是上天給妳的祝福」。該名學姊表示，「如果不是輕鬆考上北一女，進去之後的學業壓力會非常非常大，記得高一開學第一天就要默寫《長恨歌》全篇，考卷就是一張白紙，班上只有不到5個人沒有考100分（包含我在內）」。

該名學姊說，當年自己輕輕鬆鬆考上北一女，但高中前2年拚命玩社團，導致成績淪當屆墊底；她坦言班上多數同學都有遠大抱負、驚人意志力與讀書天分，若想要玩社團，可能因為失去部分讀書時間，導致面臨科目被當，或是背負追趕同學成績水準的龐大壓力。

不過，她也坦言北一女是很棒的學校，但較適合「會玩、會考試、抗壓性強的人」，同時需要具備極高心理素質，「北一真的是很棒的地方，但比較適合會玩又會考試、抗壓性很強的人，它能帶妳去更高的地方，但也會很殘酷地讓妳直視自己的平庸，心理素質要求很高。」

該名學姊也特別對今周刊編輯解釋，她這番話不希望社會妖魔化北一女，尤其是學業壓力不等於同儕競爭，同儕之間其實很相互幫忙的；像她功課不好又沒補習，其實很多時候都是同學在當免費家教。外界應該要理解，北一女讀書壓力來源其實更多是學生們對自己成績的堅持。

分數不等於未來「用愛心而不是擔心來陪伴孩子」

身為建中輔導室教師的曾毓芬談到小孩學習教育，曾分享一個觀點，「我們常跟孩子說你現在這麼差怎麼辦？考不上好大學怎麼辦？考不上好大學以後工作怎麼辦？現在房子這麼貴你沒有好工作以後買不起怎麼辦？」

曾毓芬認為這些問題都沒有錯，「但自問，我們現在4、50歲的人，對這些問題有沒有答案？如果連我們都沒有答案，如何叫十幾歲的孩子承擔？你只是在加深無力感，把我們的焦慮加在他們身上，我們應該給孩子的是盼望，讓他在不同面向裡看見機會、看見希望，而不是把我們的擔心加在他們身上。」

面對大考 8成靠心態、2成靠技巧

同樣畢業於北一女的作家未秧Winter，過去曾出書分享自己就讀北一女的考試經驗。她從周遭同儕觀察到，除了那些成績好到原本就註定會上醫科的同學，還有很多同學成為黑馬，她們考出超乎平常的好表現。

「也許她們的平時成績並不特別突出，但都是心最平靜、心態最穩，不會輕易的被旁人一句話所動搖、不會因為任何一次考試而崩潰、不會被周遭的任何人事物所影響的人。」

未秧Winter表示，原來，要打贏一場戰爭，有8成要靠心態，只有2成才靠技巧。她們知道自己在做什麼，也知道不需要向世界證明自己在做什麼，簡簡單單、平平常常的，一步一步穩穩的走、一關一關慢慢的過。

未秧Winter給學生三個讀書錦囊

1. 小成就的中繼站：

自信不是0跟1的區別，你要讓0到1之間有無限可能，在踏往夢想的這條路上設幾個中繼站，不是「成功」才能證明你很好，只要你有進步、有在努力，就應該多給自己一點掌聲與信心。

2. 維持自信區間：

自信建立在你做一件事情有發自內心的理由與喜歡，不論是讀書或工作，盡可能先了解它對於你的意義。不需要也不應該因為他人的一句話改變，也不要因為一次的摔跤就推翻對自己的肯定，常告訴自己，你的信心可以維持在一個穩定的區間。

3. 練習客觀評估：

最後，客觀且理性的分析自己的優勢與短處，就不會因為現實落差而喪志。並不是付出越多時間就代表你越厲害越專業，不是多念兩個小時書就保證一定會考一百分；對於優勢，設下適當但具有挑戰性的目標，對於短處，立下足以進步、但不過於苛求的努力方向。

115國中會考落點、分數預估

聯合報報導，華興中學校長曾騰瀧表示，115會考前段高中錄取分數與去年相比不會落差太大，但都會社區型公立高中可能因考題較難，分數有所下滑。

曾騰瀧說，基北區滿分共36分，其中建中去年錄取分數約為33.8分，不過今年可能會微幅增加，預估錄取分數約34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功31.8分、中山女高31.6分、松山高中31.6分、大同高中30.6分，新北市板中預估28.6分；基北區社區高中約13-30分都有機會。

本文授權自今周刊，原文見此

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