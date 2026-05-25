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宜得利、無印良品都日本居家大牌 為何它陷苦戰、市值被超車？

聯合新聞網／ 今周刊
聯合報記者陳雅玲／攝影
聯合報記者陳雅玲／攝影

文．葛林 整理

長年穩坐日本家具龍頭的宜得利(NITORI)，近年市值從高峰時期約2.5兆日圓 (約5000億元台幣)，縮水至約1.3兆日圓(約2600億元台幣)；反觀無印良品(MUJI)母公司良品計畫（Ryohin Keikaku），市值一路攀升，2025年正式超車宜得利，目前已來到約2兆日圓(約4000億元台幣)規模。

根據日媒《I Tmedia Business Online》深度分析，長期以來，宜得利以「製造到銷售一條龍」模式，並以「低價神話」策略曾一度稱霸日本家具市場。

但近年來，日本家具市場逐年縮小，超市等大型零售商擴大勢力，導致販售單價下跌。物價上漲、使得消費者減少購買非必需性的家具。需求也隨之下跌，多重影響到宜得利的營收。

目前日本兩大居家生活品牌「無印良品」與「宜得利」在台灣都相當受歡迎，導致兩者表現出現分歧的關鍵重點為何？這場逆轉，不僅是兩家企業的消長，更反映出日本零售市場與消費價值觀，正在發生結構性改變。

日本兩大居家零售品牌，營業額悄悄出現「黃金交叉」

根據日媒《ITmedia Business Online》 報導指出，日本零售業兩大龍頭：MUJI無印良品與宜得利（NITORI），近年來在資本市場、經營績效上出現劇烈「黃金交叉」。長期以來，宜得利憑藉「製造到銷售一條龍」的SPA模式，透過「低價策略」寫下輝煌紀錄，稱霸日本家具市場。

「無印良品」除了2020年受疫情影響之外，營收持續不斷增長。根據良品計畫2025年8月期財報，全年營收達7846億日圓，創下歷史新高。預估2026年可望進一步成長至8870億日圓。包含中國和台灣的海外事業發展順利。除了既有店鋪營收成長，加上保養品等高毛利商品帶動，使2025年中期營運創下歷史新高。2025年美容保養品類的營收突破1000億日圓大關。

近年來，化妝水、化妝棉、睡眠噴霧、攜帶型睫毛夾、洗臉用網狀起泡網等商品也成為社群上討論「必敗的熱門商品」。

然而「宜得利」（NITORI）近年卻陷入苦戰。根據《ITmedia Business Online》分析，不僅市值從全盛時期的2.5兆日圓，腰斬至約1.3兆日圓。整體情況依舊嚴峻，在中國市場接連關閉門市。根據《中時新聞網》《鉅亨網》過往報導說明，宜得利近年在中國福州、天津、北京等地出現部分撤店的情形。

日媒報導進一步指出，中國的店家數從100家減少至78家，海外整體的規模，從213家縮小至209家。

此外，在市值規模上，2025年6月正式被無印良品超越，「無印良品」市值已攀升至2兆日圓左右，並展現強勁的成長動能。

無印良品市值反超宜得利：日媒分析關鍵重點

日媒《ITmedia Business Online》深度分析，兩大品牌看似分屬於「居家雜貨」和「生活家具」兩大領域，在如此競爭激烈的零售產業圈，界線早已日漸模糊。

加上日本少子化、單身化、高齡化、不婚族日漸增加等現象衝擊，導致家具需求日漸萎縮，另一方面，近年物價上漲，消費者會盡量減少購買非必要性的家具、且搬家的人數顯著減少，家具需求隨之下跌，市場需求自然逐漸趨緩。因此宜得利在產品策略方面，也不斷跨界發展，試圖將生活雜貨、收納用品、廚房用品、甚至家電產品納入版圖，藉此對抗家具市場的萎縮，並擴大營收來源。

然而，宜得利這條轉型之路並不順遂。雖然具備良好的供應鏈成本控管能力，當轉型為多元生活用品市場時，始終很難真正建立「品牌吸引力」。在非家具領域中，未能創造像無印良品那樣的「品牌記憶點」，導致非家具領域的成長速度，跟不上家具需求下滑的速度。

相較之下，無印良品始終強化「反對過度消費」核心理念。講求簡約、自然留白、不過度包裝「極簡美學」風格，並將理念逐步延伸到食品、生活雜貨用品與家具領域，打造樸實耐用的品牌形象。與近期全球消費趨勢高度吻合，加上現代年輕族群傾向「高質感簡約風」，因此在日本擁有穩定客群。

它憑藉著美妝保養、日常生活用品，成功創造新的營收印鈔機。根據日媒《WWD JAPAN》報導，無印良品2025年美妝保養類別，僅在日本國內營收已突破1000億日圓。

日媒總結3大關鍵主因

日本家具市場飽和與萎縮

根據《ITmedia Business Online》矢野經濟研究所資料，日本家具市場近年呈現長期縮小趨勢，2024年家庭與辦公家具市場規模約為1.14兆日圓。宜得利長期以來，正面臨「日本家具市場飽和」持續萎縮、低價競爭激烈，以及「海外拓點受挫」等多重壓力，無印良品憑藉更多元的商品種類、與海外布局突破重圍。

無印良品：塑造高辨識度「生活風格品牌」

隨著日本國內家具需求減少，宜得利強化生活雜貨等「非家具領域」，兩家公司的商品領域逐漸重疊。無印良品憑藉深厚「品牌記憶點」和強大「品牌吸引力」，獲得更多消費者的關注。

兩間公司海外事業營收，決定部分成敗

根據 報導指出，海外市場是雙方差距擴大的重要關鍵。近年宜得利在中國市場接連關店，包括福州、天津、北京等地均出現撤點潮。

使得原本仰賴低價策略的宜得利，在中國市場面臨更大壓力。相較之下，無印良品在中國保有「日式生活風格品牌」的吸引力，在年輕族群仍具高度辨識度，也讓資本市場開始給予兩家公司不同評價。

穩定優良品質 vs. 低價優勢！消費者如何選擇

近年來日本媒體與消費者之間，逐漸出現一種評價分化，若追求「CP值」與「價格」，會選擇宜得利；但重視「風格一致性」與「品牌形象」，更傾向無印良品。

這也是兩家公司近年市值差距逐漸擴大的主要原因。反映在廣大的消費者真實評價中，對兩大品牌定位，已出現明確區隔。

宜得利長期建立「低價優勢」如今卻面臨雙面刃的反噬。不少日本消費者直言，商品品質參差不齊，購物體驗有點像「抽盲盒」？雖然價格便宜，一旦遇到品質不穩定商品，反而容易產生極大失落感。更傾向選擇「品質穩定具安心感的商品」，並非單純追求CP值。

反觀「無印良品」，儘管過去曾被部分消費者抱怨設計單調、價格偏高，但近年來，在品牌行銷與產品定位精準調整。不僅是家用產品、文具系列大受歡迎，近期在台灣最火紅的商品即是「黑色牙線」，同時在 社群傳播平台的推波助瀾之下，成為最近的「隱賣王」！台灣無印良品徐姓工作人員受訪表示，「牙線一直處於大量缺貨狀態，每天至少都有5位以上的客人會詢問，今天牙線到貨了嗎？」

近年在各大社群平台，包含Instagram、Threads等經常出現「#MUJI文具」「#MUJI香氛」「#MUJI保養品」等關鍵字搜尋。顯示「MUJI無印良品」屬於「高分享性品牌」，並自帶社群擴散性。

在萬物齊漲的時代，消費者越來越怕因為貪小便宜而吃大虧。整體市場如今更重視，無非是「海外市場成長性」、「生活風格定位」、「年輕客群認同」等多元面向。

品牌成功的關鍵，不僅是曝光量與價格戰。讓大眾相信你所傳遞的價值與承諾，以及是否能真正被消費者「記住」。

此外「i-Buzz 網路口碑研究中心」研究報告指出，「宅經濟」、「居家療癒」等需求持續升溫，越來越多年輕消費者，開始重視舒適的居家空間和生活美學。

無印良品近年成功打造「日式極簡美學」品牌印象。無論從文具、香氛、保養品到生活收納用品，具備高度社群分享性與品牌一致性，加上優良穩定品質、能「帶給消費者安心感」等優勢，逐漸成功吸引一群重視生活品質的年輕族群。

如今越來越多人在意的是： 「這個品牌，是否能代表我想過的生活？」也讓MUJI逐漸從零售品牌，進化成為生活風格代表性的Lifestyle Brand。

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本文授權自今周刊，原文見此

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