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遺產這樣規劃 合法又節稅！單身、無子女、父母遺愛...拆解6大轉移策略

聯合新聞網／ 今周刊
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文．周靖璞

許多人努力一輩子累積資產，除保障退休生活，也希望將財富穩健傳承下一代。然而，傳承往往牽涉到複雜的遺產稅、贈與稅與財產分配問題，若生前未妥善規劃，繼承糾紛不僅傷了荷包，更傷了家人間的感情 。尤其現代人投資商品多元，從股票、債券到保險箱裡的各項資產，課稅方式各不相同 。信達聯合會計師事務所所長胡碩勻會計師指出，財富傳承應擺脫傳統「情理法」的口頭承諾，善用歐美「先訂後理」的合約思維，透過信託、保險等工具提前佈局，才能達到合法節稅並落實財富傳承願望 。

投資型保單仍需課遺產稅

6大特徵投保恐被認定逃稅

當資產持有人過世，名下資產面臨繼承時，各項商品課稅估值基礎大相逕庭。現金是以存摺上數字為準；房地產（不動產）是以政府「公告現值」計稅，通常遠低於市價 ；保險原則上若有指定受益人的人壽保險金，保障部分是不計入遺產總額課稅。

投資型保單較為複雜，投資型保單具有「保險保障」與「投資帳戶」雙重性質，在被繼承人過世時，保單價值會被拆開來看：屬於保險保障（如身故給付）的部分，若有指定受益人，原則上不計入遺產總額；然而，屬於投資帳戶（如連結基金、ETF ）部分，則會被國稅局視為被繼承人實質掌控的金融資產，必須全額計入遺產總額課徵遺產稅。

股票依收盤價課稅

實物抵繳易卡關

不同遺產估價方式不同，保單會依保險契約中的保單價值估價，而股票或基金則是看被繼承人死亡日的「收盤價」或「淨值」來課稅 。

胡碩勻指出，許多人認為股票是最麻煩遺產，主因「流動性」與「人性」2個容易卡關的難題：

實物抵繳限制嚴格：若長輩留下不動產很多、應繳稅金極高，但留下的現金不足，繼承人想拿股票來抵繳遺產稅（實物抵繳），必須符合「應納稅額超過實物抵繳上限，且經超過半數的繼承人蓋章同意」之條件 。若家族感情不睦，連第一步繳稅都無法執行 。

過戶需全員同意：若想先將股票過戶到某位繼承人身上並在市場上賣掉，以換取現金繳稅，由於死亡當天所有財產皆屬於「共同共有」的凍結狀態，這必須經過「全體繼承人」百分之百同意，難度比實物抵繳更高 。

價格波動風險：股票價值是以「死亡當日收盤價」鎖定課稅 。若走掉時股價在高點，到實際繼承時股價不幸大跌，繼承人仍必須申報高額的遺產稅，此時若想用股票抵繳，抵繳金額還會受到股票價值佔遺產總額比例的上限限制，無法全額抵繳 。

「信託」轉移兩代資產

避免糾紛同時節稅

胡碩勻表示，隨著少子化與單身、頂客族（有結婚無小孩）比例增加，許多人認為自己無牽無掛，過世後財產想給閨蜜、乾兒子或好朋友就好，過世後久未聯繫的兄弟姊妹卻為遺產和遺囑指定繼承人對簿公堂。也有父母擔心過世後，小孩繼承巨額遺產，因為不懂理財會提早散盡家產，甚至是遭到詐騙的案例。為了避免上述繼承糾紛，「信託」就屬於常見的兩代資產移轉的方法之一。

根據《信託法》信託涉及委託人、受託人（如銀行信託部）、受益人與監察人4位關係人。委託人即信託財產的原所有權人，受託人只信託財產法律上的名義所有人，應將信託財產與自有財產分別管理，受益人只依信託成立享受信託利益之人，可以是一個人也可以是一批人，甚至是法人，監察人則是委託人指定管理信託事務之人，主旨在於監督受託人不可違反信託契約。

而依受益人不同，課稅邏輯又分為兩種：

自益信託：委託人與受益人為同一人，資產仍算在自己名下，未來過世時一樣要課徵遺產稅 。

他益信託：受益人為他人（如子女），在信託契約成立時，就視同「贈與」，必須課徵贈與稅 。

胡碩勻說明，他益信託在節稅上具有「凍結財產增幅」和「時間價值折現」的效果 。如果規劃「本金自益、孳息他益」的信託，將股票、房產放入信託，約定將未來的股利或租金（孳息）給子女 。國稅局在計算贈與稅時，由於未來孳息尚未發生，會依據郵政儲金一年期定期儲蓄存款固定利率（目前約 1.75%）進行折現計算。

在每人每年 244 萬元贈與免稅額度下 ，若是規劃「3年期、本金自益孳息他益」的信託，本金大約在 4,800 萬元以內，折現後孳息贈與價值通常不會超過 244 萬，可免贈與稅 ；若是規劃「5年期」信託，本金在 3,000 萬元左右，同樣能達到免稅效果 。只要這段期間該資產的實際投資報酬率（如高股息股利）超過 1.75%，超額財富增幅就等於在免稅狀況下成功移轉給下一代 。

財務移轉的六大核心策略

總結財富傳承的實務手法，胡碩勻歸納出「六大資產轉移策略」，提供高資產族群及早佈局 ，以合力且合法的方式節稅。

一、分散：

將財產桶子先分散掉 。利用夫妻每年相互贈與免稅，或善用父母每人每年 244 萬元的免稅額度，逐年將資產、股票分批轉移給子女，降低個人財產總額 。

二、移轉：

將「應稅財產」轉為「免稅財產」 。例如適度購買符合法規、指定受益人的人壽保險，或在生前將特定資產捐贈給合格的非營利基金會 。

三、壓縮：

利用國稅局「課稅估值」與「市價」的落差進行資產轉換 。例如將現金轉為不動產（以公告現值計稅），或透過取得農業使用證明書將農地估值壓到 0，甚至利用未上市櫃公司的資產負債表淨值來穩定估值 。

四、凍結：

讓財產在國稅局眼中不再長大 。透過前述「本金自益、孳息他益」的信託行為，將未來的增值與支息提早鎖定並移轉，課稅基礎則凍結在當下 。

五、集中：

開立「家族投資公司」（閉鎖性公司），將財產集中在公司法人名下 。父母每人每年贈與公司股票給子女（適用 244 萬免稅額），但透過公司章程與股權設計，父母即使只留 10%

六、高飛：

將財產移轉至境外或變更國籍 。但胡碩勻提醒，在如今 CRS（共同申報準則）與美國肥咖條款的反洗錢網絡下，全球金融資產已越來越透明，台灣也已與 35 個國家進行租稅協定與資訊交換，海外避稅空間已被大幅壓縮 。

「越早做風險管理，勝率就越高。」 傳承是一場與時間賽跑的規劃，提早透過科學的稅務合約安排，才能讓奮鬥一生的財富，真正成為庇護下一代的堅實後盾 。

知名藝人曹西平曾立下遺囑將財產全數贈與乾兒子，其兄弟姊妹卻打官司主張「特留分」，特留分和應繼分又該怎麼計算？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》聽更多 。https://lihi2.me/RDb5e

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本文授權自今周刊，原文見此

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