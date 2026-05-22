快訊

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

粉絲注意！SEVENTEEN東京巨蛋見面會爆麻疹 官網緊急發公告

日本書店策略大轉彎！從授權加盟改親自操盤 蔦屋搶一級戰區 打造新商模試金石

聯合新聞網／ 今周刊
台灣蔦屋董事長大塚一馬深耕台灣事業9年，他坦言台灣是蔦屋重要市場， 未來還有潛力再開20到30家店。聯合報記者江佩君／攝影
台灣蔦屋董事長大塚一馬深耕台灣事業9年，他坦言台灣是蔦屋重要市場， 未來還有潛力再開20到30家店。聯合報記者江佩君／攝影

【撰文・徐采薇】

台灣蔦屋直營店五月十六日在松菸登場，它是蔦屋海外首家、也是唯一一家直營門市。

台灣蔦屋董事長卻說，這家店不與誠品叫戰，也不以營利為目的，它背後究竟有何盤算？

五月中旬，逾四十年歷史的蔦屋書店（TSUTAYA）在台灣第十三家店、也是海外首家直營店落腳台北市松山文創園區（以下簡稱松菸）。這家店一改往昔開在商場裡、由建商操刀的奢華感，轉由台灣蔦屋親自打造，保留原始松菸倉庫的歷史痕跡，裝潢以復古桌椅和植栽點綴。

首家直營店肩負的首要任務並非獲利，「這一家店只求不虧錢。」坐在剛開幕的松菸店裡，台灣蔦屋董事長大塚一馬接受本刊專訪時給出意外的營運目標，該店真正重點，是要承擔起深耕台灣市場的責任。

其實，原在日本以書籍、影音租賃起家，後於二○一一年轉型為質感書店的蔦屋，早在一七年首度跨足海外市場便選在台灣。只不過，蔦屋過去於包括台灣在內的海外市場，清一色採特許加盟模式，僅收取品牌授權金，並由加盟業者自負盈虧。

策略轉彎 測試消費市場

這次，蔦屋罕見打破慣例開出直營店，此舉背後是一場針對台灣市場的「升級計畫」。

「我希望能將這裡變成一個實驗基地，未來日方有什麼新模式，松菸店都可以率先為加盟店示範。」大塚一馬描繪著未來願景。

原來，由於蔦屋過去都是加盟店，在提供技術指導時往往隔層紗，無法直接示範，更難以精準掌握台灣消費者的反應，因此他計畫在這裡嘗試新的書籍分類，也開業界之先，導入台灣獨立書店「惠本屋」、「水星書店」選書專區，若測試過後反應不錯，再進一步複製到加盟體系。

除了作為實驗店，直營店也被賦予另一項任務：成為台日內容交流平台。未來不僅日本商品能透過蔦屋導入台灣市場，台灣設計師與品牌商品，也可能反向進入日本七百多家蔦屋書店。

「台灣文化在日本愈來愈流行，我們希望將台灣創作者介紹給日本，創造新的商業模式。」大塚一馬說得隱晦，但言外之意也透露出，未來蔦屋作為通路平台，透過寄售、選品合作，能創造出新而多元的收益來源。

要同時肩負實驗基地和交流平台兩項任務，蔦屋對選址自然是精挑細選，松菸正是大塚一馬心中首選。

他分析，松菸不僅位於台北市中心，且前身為日本時代的菸草工場，是台灣日本文化的重要據點，年均客流量達到一一○○萬人次，根據二五年交通部觀光署統計，在台北景點中僅次於西門町和台北一○一，更是華山文創園區近兩倍，因此他在疫情後就一直磨刀霍霍想要進駐松菸。

以松菸為跳板 擴張據點

直到半年前，松菸東向倉庫釋出僅一○五坪的空間，即使腹地有限、無法大幅改裝，他幾乎沒有猶豫便決定投標，甚至主動提出「海外首家直營店」作為企畫亮點，最終征服評審簽下三年合約 。

曾在誠品工作的林事務所執行長、政治大學傳播學院兼任講師林承毅也看好這一步棋，「這是個指標性的位子，蔦屋在這裡具有櫥窗作用。」蔦屋也證實，他們不排除能以此為跳板，接著開到高雄駁二特區等其他老屋空間。

種種針對台灣市場的升級舉措，不難看出蔦屋對台灣的重視，究其原因其實與蔦屋近年面臨的經營壓力有關。

實際上，蔦屋母公司CCC（Culture Convenience Club）二一年因疫情首度陷入營業虧損，金額達六十八億日圓，直到二三年才轉虧為盈。

即使熬過疫情，實體書店市場的復甦力道仍不如以往，截至二四年三月的二三財年，CCC合併營收約九百億日圓（約新台幣一七九億元），僅剩一九年高峰期的四分之一；全球店數也從一九年突破千店，下滑至目前八百多家。

其中，中國市場過去兩年更因房地產景氣低迷，陸續收掉五家門市，目前僅剩十店；其餘海外市場，也只剩馬來西亞、柬埔寨各兩店，以及即將開出的泰國店。

在全球市場委靡之際，親日、內需消費市場穩定的台灣卻逆勢成長，九年間開出十二家加盟店，不僅躋身全台連鎖書店前三大，僅次於誠品與金石堂，，今年還預計於宜蘭、台中與新北板橋再開三家加盟店。

儘管蔦屋未透露台灣加盟店具體獲利數字，但據側面了解，目前與潤泰合作的四家門市皆獲利，且利潤由書籍、餐飲、文具與生活選品等複合消費所構成。

換言之，對蔦屋而言，台灣是目前最成熟、也最具成長性的海外據點，蔦屋更預估在台灣尚有二十至三十家店的拓展空間。儘管加盟收益穩定可期，但大塚一馬認為，若要深化台灣市場，蔦屋勢必要親自操盤，透過台灣作為海外展店練兵的最佳實驗場，打造重要的成長引擎。

這幾年，同性質的誠品在全台積極拓點，已揮別疫情期間的谷底，拉出成長曲線，而蔦屋搶下北市一級戰區位置，作為海外布局策略的試金石，成敗雖尚在未定之天，業界絕對會盯緊營運成果。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

0050 vs 0056選誰？她33歲財富自由揭「高股息ETF四大致命傷」：配息再投入也沒用！一表看18年總報酬差多少？

聯發科、緯穎、台達電、欣興…輝達財報報喜，背板概念股歡慶！黃仁勳喊AI工廠擴張引爆，55家受惠一表看

國巨(2327)股價狂飆623元可以買？最新目標價曝光！華新科(2492)、鈺邦(6449)...被動元件還能繼續噴？台股老手3劇本分析

超微100億美元投資台灣AI基建！力成、欣興、緯穎、景碩…蘇姿丰出手，9家供應鏈這3檔先漲停

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

台積電「二奈米竊密案」判決 3關鍵確立法律新紅線：火速審理、刑度更重、企業負連帶責任

台積電先進製程機密被懷疑竊取到海外的「2奈米竊密案」，判決在4月底出爐；負責此案的檢察官接受《今周刊》專訪，說明此案與以往不同的重要性，以及高科技產業人士應有的反思。

從瘦瘦針、壯陽藥到輪椅…電商違法賣藥恐傷身 平台應納管負責

從瘦瘦針到壯陽藥，各種違法禁藥與醫材，憑藉業內行話、假冒許可證攻占電商平台。 法規只罰賣家、平台不必負責，《藥事法》修法擬要求平台盡監管義務，能否遏止亂象？ 台灣過去曾有「地下電台賣假藥」亂象，如今取而代之的是不肖賣家透過網路電商平台，違法販賣各種無照藥品、醫材。而當電商平台成為地下藥局，消費者的健康保障也出現漏洞。 網路買藥有多方便？記者實測在某知名電商平台，輸入減肥處方藥「Xenical（羅鮮子）」，馬上跳出許多未取得藥證的同成分藥品。且相較經食藥署核准的「羅鮮子」，醫院自費價格約34元，網售價格每顆只要12元，不到合法管道的一半。 談起種種電商平台賣藥亂象，藥師公會全聯會社區藥局委員會主委王明媛感嘆，她近年愈來愈常聽到藥局客人分享在網路上可以買到瘦瘦針，或是治療勃起功能障礙的犀利士、威而鋼等藥品，「這些狀況，現在太多太多了！」

聯發科市值月增2兆驚奇！十年轉型超狂內幕：被戲稱「AI長」蔡明介做對了什麼

聯發科之所以2026年股價能屢創新高，靠的並不是它一年能賣出多少顆手機或物聯網晶片的老題材，而是成功打上AI概念，才能迎來「重新估值」的新格局。

台股高怕爆？專家建議30%現金、15%黃金 買金條、金幣勝過金飾

隨著全球經濟環境變遷，黃金成為投資市場焦點之一。《黃金如何驅動世界》作者 多米尼克．弗里斯比 從歷史爬梳黃金地位，長期觀察總經趨勢、財經YouTuber卡爾先生在《Today來讀冊》節目中導讀此書，強調黃金在當前資產配置中的核心價值，在長天期美國公債熊市與 AI 泡沫疑慮下，透過被動收入、實體黃金、現金等資產配置有助守住財富。

美伊恐打持久戰？能源、海運想像空間大！台股25檔受惠名單出列

美以聯手攻擊伊朗，從目前發展態勢來看，不能排除成為持久戰的可能，連帶原油、天然氣，以及貨櫃甚至散裝等海運業者，都可能因此發一筆戰爭財，值得留意。

半年績效狠甩大盤40%！00981A勝出2大關鍵 主動、被動ETF 小資族、退休族怎麼選？

台灣ETF規模突破8.9兆元大關，「主動式ETF」提高了投資熱度是重要原因之一。其中00981A(主動統一台股增長)2025年創造逾70%高報酬，許多習慣被動追蹤指數、領取穩定報酬的投資人開始動搖是否該調整資產配置？前金控操盤手王仲麟指出，投資主動式ETF核心目標在於挑選具成長動能個股創造「超額報酬」，由於調整成分股會有摩擦成本，若無法領先被動式ETF績效5%以上，投資人就該重新審其篩股功力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。