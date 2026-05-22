鴻勁、中砂、高明鐵靠轉型股價翻身…工具機產業考慮2次西進 謝金河：走後門會死更快

【撰文・謝金河】

路是人走出來的！傳統產業的轉型升級之路。 今年是AI產業革命的第三年，除了核心的記憶體，材料產業也出現巨大的變化！很多人感到嘆只有AI好，沒有AI的就變BI！其實背後是一場翻天覆地的技術賽局。

很多傳統的政治人物，企業主仍停留在生意是靠喝酒，拉關係，鑽後門，拿項目，其實擁有核心技術才是關鍵。日本在這場技術革命中，很多記憶在我們生活中的企業都翻到身。最具代表性的是味之素，TOTO，HOYA及櫻花（Sakura）。

味之素生產味精，如今味之素的胺基酸成為ABF載板的絕緣增層薄膜材料，在GPU和載板中不可或缺的增層膜。在民眾重視健康，味精愈用愈少的趨勢下。本來味道素是夕陽產業，如今大翻身。味之素從3270日圓，再分割後再漲到5729日圓，市值4.96兆日圓，本益比36倍。

另一家是衞浴設備的TOTO，除了生產馬桶，東陶研發靜電吸盤，用在記憶體晶片蝕刻的過程中，可以牢牢固定晶片。TOTO靠這一樣產品，股價從3518漲到7290日圓，本益比26倍，市值逾一兆日圓。

另外HOYA是光學鏡片廠，生產的光罩吸盤可以利用光的折射用微影設備將設計的圖案蝕刻在晶片上。靠著這個產品，HOYA的股價從16205拉升到30400日圓，股價上漲一倍。櫻花是傳統的鉛筆，這次被拿來檢測晶片的瑕疵，成為半導體供應鏈的一員。

前天我去參加交易所的璞玉計劃，這些年的主動，被動基金拱起台灣前50大市值企業，現在交易所希望市場的亮光也可以照射到更多中小企業，尤其是傳統產業，這個方向我的非常支持。

就像日本傳統產業找出路，台灣的頌勝科技原本是鞋材供應商，這次成為台積電研磨墊供應鏈成員，中砂從傳統砂輪變成鑽石碟供應商，過去台積電向3M拿貨，如果今天是中砂，股價翻轉10倍。

在彰化的鐵工廠高明鐵，原來是傳統鐵工廠，這回在矽光子浪潮下，這家公司的高精度耦光技術，精密儀器定位滑台殺出重圍，股價從11.06大漲到682元。山太士從工業膠帶到防翹曲的光學膜，股價跑到3000元⋯⋯

這是一場翻天覆地的材料與技術的革命，企業只有從創新升級找出路，像鴻勁原來是台中市隱身在大雅路巷內的工作具機業者，卻靠著技術研發在一起半導體測試分類機找到一片天，如今變成兆元企業。

最近工具機產業放話要二次西進，如果不思創新升級，只想靠關係，走到後門，會死得更快！

本文授權自今周刊，原文見此。

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