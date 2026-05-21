半年績效狠甩大盤40%！00981A勝出2大關鍵 主動、被動ETF 小資族、退休族怎麼選？

撰文・周靖璞

台灣ETF規模突破8.9兆元大關，「主動式ETF」提高了投資熱度是重要原因之一。其中00981A(主動統一台股增長)2025年創造逾70%高報酬，許多習慣被動追蹤指數、領取穩定報酬的投資人開始動搖是否該調整資產配置？前金控操盤手王仲麟指出，投資主動式ETF核心目標在於挑選具成長動能個股創造「超額報酬」，由於調整成分股會有摩擦成本，若無法領先被動式ETF績效5%以上，投資人就該重新審其篩股功力。

主動選股創造超額報酬

績效勝出5%是及格門檻

王仲麟表示，無論是高股息ETF或市值型ETF，都是屬於追蹤特定指數的被動式ETF，而被動式與主動式ETF最大差別在於「換股頻率」與「選股邏輯」。被動式ETF追求約當指數平均報酬，換股頻率低且偏好市值大且穩定標的；主動式ETF則是為了「贏過隔壁同事」，由於不受限指數編制規則，經理人可發揮專業挑選具備漲勢潛力個股，換股頻率具高度彈性，追求資本利得最大化。

不過主動式ETF會產生額外摩擦支出與經理費。因此王仲麟提出量化及格標準：「這一季被動式ETF若賺了10%，主動式ETF至少要超過15%才算達標。」多出來的5%，用來抵銷頻繁換股產生的周轉交易成本與管理費用。若兩者績效相去不遠，投資人不如選擇持股穩定、摩擦成本更低的被動式標的。

拆解熱門標的：持股產業配置決定績效高度

王仲麟認為，判斷一檔主動式ETF好壞，第一步要看「產業配置」。以在2025年創造逾70%績效的 00981A(主動統一台股增長) 為例，2026年近6個月績效贏過大盤四成。雖然持股清單中看似包含南亞、中鋼、東洋等傳產股，但實際權重加總僅約0.5%，其他超過98%的資金都集中在台積電（2330）、台光電（2383）、台達電（2308）等高成長的科技AI族群，這才是推升報酬的關鍵。

王仲麟進一步補充，每一檔主動式ETF採取的策略不一定相同，如 00984A(主動安聯台灣高息) 目標是兼顧價差與配息，因此在傳產、電信、金融股就配置較高的比例，拉到將近兩成。他建議若主要投資目的為創造現金流，還是選擇被動式高股息ETF較佳。

第二步則要比較主動式ETF的「前十大持股比重」。王仲麟表示，以同樣偏重科技類股的主動式ETF，可能第一大持股同為台積電，但後續持股及比例差異，就是決定最終績效關鍵。他表示，投資人若想參考主動式ETF持股自己操作，可透過投信公司公開資訊，每月檢視標的前十大持股變動與表現，而不應單看累積至今結果，因為同樣績效結果，可能一檔標的不同月份表現起伏很大，另一檔標的表現則較為穩定。「跟著成績好的ETF來選擇，就不用去細究選擇單一個股的原因。」

配置策略：以資產增值為初衷，慎選「含金量」

對於想配置主動式ETF投資人，王仲麟建議應根據年資與理財階段採取不同策略：

年輕小資族： 應以「資產增值」為主要訴求，資產配置中被動收入（高股息）比重不宜超過三成，甚至可全數投入成長型主動式標的，利用複利快速擴大資產規模。

屆齡退修族： 若已有穩定且低成本高股息資產，可利用「以息養股」方式，將領到的配息轉投入優質主動式ETF，保全本金同時適當參與市場賺取超額報酬。

王仲麟指出，2026年1月到4月底，台積電大約有4成漲幅，但台股仍有317檔股票績效超越台積電。因此挑選主動式ETF時，若投資人已持有「含積量」較高被動式標的（如 0050、0052），就建議不需重複追求台積電比重高標的，反而該關注「高含金量」（獲利能力強）的ETF，像是表現突出的 00981A 、台積電佔不到10%，或是像即將發行的 00405A(富邦台灣龍耀主動式ETF基金) ，十大成分股中並未納入台積電。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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