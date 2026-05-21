海馬士首期款到期倒數！2949億軍購特別預算政院開臨時院會…卓榮泰： 已無拖延空間

撰文・鄭鴻達

為因應藍白大砍軍購特別條例4700億元，行政院周三(5/20)加開臨時院會，通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」（軍購特別預算案），編列總規模逾2949.9億元特別預算，115年度先提出88億元。 行政院此次所提計劃編列項目，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統（HIMARS）、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項軍備採購。 行政院長卓榮泰強調，5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，務必在最短時間內強化我國完整戰力。 卓揆在法院報告時喊話「國家安全不分黨派」，籲朝野立委共同支持，讓此特別預算案能於最短時間內順利通過，共同捍衛國家安全，維護區域和平穩定。

行政院提軍購特別預算案 總經費需求2949.9億元

總統賴清德、卓榮泰內閣520執政滿兩周年。面對中國國民黨、台灣民眾黨聯手大砍「軍購特別條例」4700億元預算規模，行政院周三上午加開臨時院會，通過「軍購特別預算案」。

卓揆說，即使原本特別預算遭刪至上限為7800億元，在面對中共日益頻繁且極具針對性的軍演，以及不斷升級灰色地帶侵擾的威脅之下，國軍捍衛國家安全、守護國民生命財產的決心從不改變。

卓揆說明，行政院現依「軍購特別條例」規定，就第一批對美軍事採購預算，並以一年一期編列，擬定總經費需求約2949億9098萬元，先提出115年度的88億元，所需財源以舉借債務支應，並符合「財政紀律法」限制。

首批軍購特別預算案出爐 帕拉丁自走砲、海馬士等五項軍備入列

卓揆指出，這次特別預算編列項目，包括M109A7自走砲（帕拉丁、Paladin自走砲）、海馬士、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項，以適度提升我國軍事作戰能量，並兼顧計畫時效性。

卓揆強調，特別是5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，務必在最短時間內強化我國完整戰力。

卓揆指示國防部清楚論述說明採購必要性與效益，並積極與立法院溝通協調。他強調，國家安全不分黨派，請朝野立委共同支持，讓此特別預算案能於最短時間內順利通過，共同捍衛國家安全，維護區域和平穩定。

總統直選、飛彈危機30周年 卓榮泰：台灣現正有能力、本錢強化防衛

卓揆提到，今天520也是兩個30周年紀念日，首先是1995年李登輝前總統訪問美國母校康乃爾大學，以及1996年我國首次舉辦總統民選，因而引發中共強烈不滿，開始對台灣試射飛彈，造成飛彈危機。

卓揆說，台灣歷經了飛彈危機30年，以及民選總統上任的30年，而這兩者與民主發展與國家安全息息相關。他感慨說道，中國不容許台灣選出自己的總統，所以自30年前迄今，沒有停止過任何軍機、軍艦的侵擾，並伴隨各種不同形式的軍事演習。

卓揆強調，台灣也在風雨之中，不但站穩了民主的腳步，也奠定了經濟的基礎和高科技的領先地位，現在國家正有最好的經濟體質，有能力、有本錢、有資格，也必須負起責任繼續往前走，並一點一滴的加強國家力量和國防自我防衛能力。

中共軍演侵門踏戶 卓：我調整戰力已無拖延空間

卓揆周三下午赴立法院報告「軍購特別預算案」，他強調當前國際地緣政治局勢詭譎複雜，強權博弈及區域衝突爭端，逐漸形成長期國際態勢，並牽動台海情勢變化，而台灣位於印太地區重要地緣位置，台海和平穩定與維持世界的安全及繁榮密不可分。

卓揆直言，近年中共對台軍演頻率與強度顯著上升，以軍機、軍艦越過海峽中線的次數大幅成長，演習也不再是單純的兵力展示，而是以奪取制空制海權、聯合火力打擊、封鎖與登陸奪島等對台作戰想定進行演練，輔以網路攻擊與認知作戰，對我國國家安全造成嚴重威脅。

卓揆疾呼，面對中共日益頻繁且極具針對性的軍演，以及不斷升級的灰色地帶侵擾，我國不對稱戰力整體裝備、科技與作戰方式等亟需儘速隨之調整，已毫無拖延的空間，以提升持續戰力，確保國家安全，維護台海和平穩定。

卓揆最後表示，此次特別預算案所籌購品項，皆在完備供售意願、輸出許可、產能排程與交運期程下進行規劃，且符合國軍作戰需求。

卓揆強調行政院將嚴守預算審編程序，並縝密規劃，具體執行，他懇請立委們給予全力支持，早日通過特別預算案，共同努力捍衛國土家園。

本文授權自今周刊，原文見此。

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