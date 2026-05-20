揮別光陽 柯勝峯開啟第二人生！被外界形容「跌落神壇」他卻如釋重負：對父親已有交代

撰文‧曹悅華

卸下光陽董座職務，讓柯勝峯短暫放慢腳步，但他的企圖心從未真正退場。這位老牌車廠前掌門人，如今選擇帶領一支新的「特種部隊」，瞄準廣闊的自主化系統市場。

今年1月裡的一個下午，卸任國內機車大廠、光陽董事長超過8個月的柯勝峯與研究所同學、金庫資本總經理丁學文相約在木柵河堤邊，一間帶著廢墟感的咖啡館。

丁學文回憶起這個午後，兩人促膝暢聊3個半小時，柯勝峯對老同學敞開心扉，談起離開光陽的心情，以及對未來的想法。

「當了10年董事長，我對父親已有交代，一下子如釋重負，心情澎湃！」那天，柯勝峯這麼對丁學文吐露。

「他終於揮別失意，那刻，他看到窗外有藍天。」丁學文感性描述老友心境變化。

2025年4月，台灣老牌機車公司光陽經營權一夕生變，由柯俊斌接任董事長，結束柯勝峯長達10多年的領導。

「事發突然，不過時間點也很剛好。」他接受本刊專訪時，說起變局顯得坦然。

做公益、陪女兒 沒有空窗期

交出光陽董座，壓力瞬間釋放，時間也突然變多，讓他有空回頭檢視自己一路走來的軌跡。沉澱之中，他逐漸意識到，雖然失去一個舞台，卻也打開一個新的世界──能做的事情，其實更多。

一向不怨天尤人的他，第一時間把重心轉向在心中醞釀多時的事──家庭與公益。小女兒早產且有泛自閉傾向，本需要更多關懷與陪伴，他為此成立大有可為公益協會，過去一年，規畫逾20場活動，推廣社會對泛自閉症者的理解與接納。

然而放慢腳步，不代表野心消失。即使將大量時間投入家庭與公益，柯勝峯仍持續關注科技與產業的發展。直到去年下半年，拓連（Noodoe）創辦人王景弘遞出了請他擔任董事長的邀請。

成立10餘年的拓連，是家以電動車充電與能源管理為核心的雲端服務公司，9成市場在美國。3年前，公司獲得當地電動車充電安裝與服務巨頭ABM策略投資，挹注近4億元台幣，並成功將自家充電管理系統導入其近3萬座充電樁，迅速打開市場能見度。

隨著安裝規模持續擴大，拓連營運也逐步放量。去年營收逼近3億元，今年內部預估業績可望成長5成，並轉虧為盈。在此關鍵節點，王景弘認為，拓連必須趁勝追擊，衝刺規模，為了更上層樓，拓連需要一位新的領導人。當柯勝峯卸任，王景弘第一個想到他。

柯勝峯家族原本是拓連原始暨最大股東，持股逾3成，對拓連營運並不陌生，且掌舵光陽時，柯勝峯就曾邀請王景弘擔任顧問，傳授品牌行銷經驗。

面對邀請，柯勝峯第一時間並未點頭。他問自己：「我能貢獻什麼價值？」如果只是「再多一個董事長」並無意義。

王景弘說服柯勝峯，拓連就像正要發射的火箭，已經完成「把火箭推上去」的階段──技術平台建置到位，市場也初步驗證；接下來的挑戰，是如何「登陸月球」。接下來拓連必須在競爭激烈的美國及其他市場，拿下更多市占，並透過上市取得成長所需資金，而柯勝峯正是推動拓連未來的最合適人選。

而從在光陽推動電動車轉型、帶領光陽投資美國哈雷機車電動機車子公司LiveWire，並透過SPAC（特殊目的收購公司）在美上市；與Gogoro競逐市場，到布局東南亞、參與金庫資本運作，柯勝峯這些經驗，正可供拓連所用。

今年1月下午，他與老朋友那場3個半小時的對話，成了關鍵，3個半小時長談讓他真正擺脫失落，看清接下來的路。

心境清明之後，他點頭答應王景弘的邀請，刻意選在離開光陽滿1周年之際接任，意味著「重新出發」。

轉戰拓連 拚3年內赴美上市

就任後的柯勝峯，很快定調拓連必須轉型，他認為拓連不該侷限於電動車充電，應該延伸至更廣義的「自主化系統」，涵蓋無人機、自駕車等各類由AI驅動的移動設備。

他形容，光陽是「一艘船」，轉向需要時間與共識；拓連則更像開「賽車」，可以隨時加速和修正。上任第一天他發出內部信，點出3大方向：營運體質調整、全球市場擴張，以及資本市場接軌，並設下今年完成轉型定位，3年內赴美上市，5年達成10億美元市值的時間表。

走進拓連辦公室，帶著新創氣質的辦公室，團隊約40人，柯勝峯與王景弘比鄰而坐，比起光陽員工數逾2千人，管理的人力就足足小50倍，但他反而感到踏實，「我現在比較像一支特種部隊的隊長。」他笑道。

曾有人形容柯勝峯「跌落光陽神壇」，他並不這樣看。身姿依舊驕傲的他自信開口：這不是下降，而是切換賽道。新的舞台看似小，他卻信心滿滿地說：「你怎麼知道有天拓連不會比光陽更大？」

柯勝峯一向是自信的王者，這次再度戴上桂冠，他凝視窗外視野，在藍天晴空下，準備帶隊踏上新的征途。

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