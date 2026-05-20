從瘦瘦針、壯陽藥到輪椅…電商違法賣藥恐傷身 平台應納管負責

撰文・馬揚異

從瘦瘦針到壯陽藥，各種違法禁藥與醫材，憑藉業內行話、假冒許可證攻占電商平台。

法規只罰賣家、平台不必負責，《藥事法》修法擬要求平台盡監管義務，能否遏止亂象？

台灣過去曾有「地下電台賣假藥」亂象，如今取而代之的是不肖賣家透過網路電商平台，違法販賣各種無照藥品、醫材。而當電商平台成為地下藥局，消費者的健康保障也出現漏洞。

網路買藥有多方便？記者實測在某知名電商平台，輸入減肥處方藥「Xenical（羅鮮子）」，馬上跳出許多未取得藥證的同成分藥品。且相較經食藥署核准的「羅鮮子」，醫院自費價格約34元，網售價格每顆只要12元，不到合法管道的一半。

談起種種電商平台賣藥亂象，藥師公會全聯會社區藥局委員會主委王明媛感嘆，她近年愈來愈常聽到藥局客人分享在網路上可以買到瘦瘦針，或是治療勃起功能障礙的犀利士、威而鋼等藥品，「這些狀況，現在太多太多了！」

非法藥品流入電商

隱晦「行話」包裝規避查緝

王明媛分析，部分藥品知名度高、單價昂貴，加上病人對於肥胖、性功能障礙等症狀羞於啟齒、不敢諮詢藥師或醫師，就轉而在網路上購買。

不少藥品甚至太過熱銷，成為重點稽查目標，賣家改以模糊隱晦、如同「行話」的關鍵字，讓商品繼續流通。

例如標示為「現貨速發孟版替」的商品，賣的正是當紅瘦瘦針產品「猛健樂」的學名藥版本。依劑量不同，每劑價格約一到兩千元，幾乎是原廠藥價格的十分之一。

而許多名稱取作「泰國連身裙∕耐用果凍」、「印度風水∕耐擺耐用久」的產品，賣的其實是俗稱「液態威而鋼」的印度製藥品，但此類藥品尚未取得食藥署核發的藥證。

不只藥品買得到，醫材同樣能在電商平台上取得。輸入「輪椅」等關鍵字，平台立即出現各色選擇。然而，將商品資訊的「醫療器材許可證字號」拿去食藥署系統查詢，這張許可證對應到的品項，根本不是輪椅，而是一款「黃體素檢測排卵試劑」。但若不仔細查證，民眾根本不知自己買到的是未經許可販售的醫材。

業者在網站上販賣藥品與醫材，已觸犯法律紅線。根據《藥事法》與《醫療器材管理法》，只有藥局、醫材商等業者，可在網路販售優碘、醫用酒精等「乙類成藥」，或者棉花棒、口罩等醫材。

無照賣家，或違法販賣處方藥，可處三萬元以上、兩百萬元以下罰鍰。販售國內未經核准的「禁藥」，更可處七年以下有期徒刑。近年不少電商賣家，就因販售壯陽藥、減肥藥遭判刑。至於前述冒用不實醫材許可證字號，同樣可處三萬元到一百萬元罰鍰。

除了觸法，網路買藥，也讓民眾的用藥安全出現漏洞。王明媛舉例，食藥署曾在邊境查驗時，驗出進口減肥藥成分「Sibutramine」，該成分會引發心血管副作用，嚴重可能導致死亡；一些來路不明壯陽藥，若品質不良、未斟酌劑量，也有造成陰莖血管壞死風險。

今年三月，台灣肥胖醫學會祕書長高湘涵也曾分享，一名BMI高達30的40歲男子，從網路管道購買來路不明的瘦瘦針，參考網路教學自行施打。然而網購藥品物流溫控不當、加上缺乏專業醫師監測，讓他在施打後嚴重嘔吐脫水，長達兩到三天無法進食。

網購禁藥 藥害救濟不賠

平台應負「上架審核」義務

藥物品質難以控管，恐導致消費者出現不良反應，「民眾買到沒有核准的藥品，是不能申請藥害救濟的。」王明媛嚴肅提醒，許多人貪圖一時方便，卻未意識到背後代價，很可能「花錢不成反傷身」。

為取締不法賣家，目前食藥署每年偕同各縣市衛生局，稽查西藥、醫材網路賣家，也透過爬蟲軟體，防堵違規藥品。過去三年查出違法件數，大約一到兩千件，無照販賣西藥的賣家比例占6到7成，販賣禁藥比例約1到3成。

隨著食藥署檢查力度擴大，違法件數去年看似下降。然而檯面下仍有許多抓不完的「黑數」。消費者文教基金會祕書長陳雅萍點出，電商平台賣藥亂象的問題癥結，在於現行法規主要罰的是「賣家」，電商平台本身，卻沒有監管義務或責任。

陳雅萍表示，稽查、檢舉屬於「後端防堵」，但電商商品不斷上架、更新，後端稽查根本防不勝防。她認為更有效率的作法，應要求電商平台自主管理，「針對藥品、醫材，在上架前要多一道審查程序，檢查賣家有沒有證照、產品是否合法；上架後，平台也應該進行例行性的巡查。」她建議。

平台責任的相關討論，近年國際也愈來愈多。2024年，美國聯邦消費品安全委員會（CPSC）就發布一紙「決定與命令」，認定電商龍頭亞馬遜作為消費平台、供第三方賣家販售危險商品時，應負連帶責任，必須受理相關產品的全額退款、產品召回與下架。

而今年開始，亞馬遜祭出新規規定，賣家只要販售非處方藥，相關許可證、輸入製造收據、產品照片、安全保證文件等，都得提交給第三方實驗室審查，強化對消費者安全的保障。

視線移回台灣，本刊詢問蝦皮、PChome、momo購物、酷澎等四家大型電商，並參考各平台官網公告的政策，釐清電商平台的監管手段，發現各大平台雖然都有明定賣家不能販售處方藥、禁藥、無照醫材等，平台業者也有自主管理、審核巡查機制，但具體措施並不透明。

譬如蝦皮、momo雖有明確的「計點制度」，每季針對賣家違規樣態累積分數，給予限權、停權等處分，最嚴重可能永久終止賣家帳號。但本刊進一步詢問情節嚴重性如何認定時，平台未給予明確說明。

另外，蝦皮雖要求販售藥品、醫材等「高風險賣家」須經過進階實名認證，但由於蝦皮未具體說明會針對哪些資料進行查核，難以確認平台如何防止賣家「冒用」販售執照或產品許可證字號。

近期瘦瘦針掀起熱潮，食藥署接獲許多不良反應通報，衛福部也意識到須加重「網路平台業者」的監管角色。三月中，衛福部長石崇良就在立法院承諾，除了會在一個月內提出瘦瘦針加強管理措施，也將在下半年提出《藥事法》修法，將網路平台納入管理。

至於修法方向，食藥署長姜至剛說明，目前署內預計在修法草案中明定，網路平台業者（包括前述各大電商平台）須盡「善良管理人」之責任義務。換句話說，未來賣家被查出有違規賣藥情形，平台業者也得連帶受罰。

此外，食藥署也希望在草案中要求平台業者，針對藥品、醫材商品上架前進行審核，從源頭杜絕違規產品。但姜至剛也坦言，目前修法還在研議階段，無法保證最終草案會跟署內規畫一致。

借鏡新加坡取締數降8成

AI全天監控 公開違規排名

《藥事法》修法方向，看似能解決當前平台監管不足、行政稽查疲於奔命的困境，然而最終修法版本如何、能否將「上架前審核」機制入法，還有待持續追蹤。另外現階段僅承諾修正《藥事法》，但前述電商違法販賣「醫材」的問題，仍然無解。若要盡快杜絕亂象，衛福部也應研議一併檢討《醫療器材管理法》。

修法之餘，新加坡的作法值得台灣借鏡。近年新加坡同樣面臨電商違法販賣藥品，主管機關衛生科學局（HSA） 與內政科技局（HTX）合作推出機器人，全天偵測監控上架網路的藥品。HSA也每年公布常見的違規藥品、電商平台違規件數等統計，給予平台業者自主管理壓力。

積極執法與平台自律雙軌並行下，新加坡取締件數在2022年跟2023年之間一度暴增三倍，高達1.25萬件；隨著政策奏效，去年被取締數量已減少到2358件。

當違法藥品、醫材在電商平台上不斷上架流通，國人健康持續暴露在風險中。要求平台負起監管責任，加強源頭管理力道，已是當務之急。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1535期)

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