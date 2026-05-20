聯發科市值月增2兆驚奇！十年轉型超狂內幕：被戲稱「AI長」蔡明介做對了什麼

今周刊編輯團隊

聯發科之所以2026年股價能屢創新高，靠的並不是它一年能賣出多少顆手機或物聯網晶片的老題材，而是成功打上AI概念，才能迎來「重新估值」的新格局。

4月30日的法說會，聯發科副董事長暨執行長蔡力行指出今年ASIC（客製化晶片）營收貢獻，將從10億美元上調到20億美元。外界因此預期，聯發科成功從博通手中，奪走Google TPU訓練晶片大單，正式宣告跨入門檻極高的雲端AI ASIC戰場，市值單月暴增2兆元。

分析師普遍預估，聯發科2027年來自ASIC的營收，將首度超越手機，意味著公司將轉型為AI基礎設施企業。

對聯發科董事長蔡明介而言，勝利，高興一下就好，他很早就自我警惕地看到手機產業成長的局限，思索聯發科未來，並立下「從邊緣到雲端」的AI願景，以十年之功，一步一腳印地走到當初設定的目的地。

早在大眾還沒聽過生成式AI的7、8年前，蔡明介就已經在公司內部親自上陣，推動營運與產品的AI化，他對人工智慧的執著，甚至被員工戲稱為聯發科的「AI長」。

然而，一艘巨大航母的轉型從來不是一帆風順。時光倒轉回2016年，當時聯發科4G手機晶片市場策略失誤、Wi-Fi晶片被博通、高通壓著打，營收雖創新高，毛利率卻直落到4成以下，股價最低跌到192元，創下金融海嘯以來新低。蔡明介做了一個困難的決定「走一條難走的路」：挑戰5G旗艦晶片市場。

公司轉型的另一位關鍵人物，則是蔡明介2017年延攬的蔡力行。蔡力行加入後，與蔡明介宛如雙劍合璧，為聯發科轉型畫出明確路徑。他的到來，不僅落實蔡明介集中資源發展5G手機晶片的策略，更重要的是做出砍掉交換器事業後，轉而耕耘ASIC市場的決策，奠定打入AI市場的基石。

此時，蔡力行力主聯發科必須擁抱美國市場，並提出「Big 7」（七大科技巨頭）計畫，試圖將原本過度集中於中國市場的客戶結構，轉向全球。為了打這場硬仗，蔡力行晉用了許多來自英特爾、博通及Altera的海外高階經理人。

業界分析，這些「國際牌」負責美商關鍵客戶，像是蘋果、Google等企業的單一業務窗口，打破聯發科業務依產品線分開推銷的慣例。

此外，蔡力行也徹底改變聯發科過去「做到才講、甚至做了還不講」的保守作風。業界分析，他導入歐美企業「Forward-looking」（前瞻性）的文化，敢於對外宣示長期營收目標，例如預告ASIC與車用部門的未來營收預估，藉此反向激勵內部團隊，努力準時達標。

面對深耕雲端產業多年的博通，聯發科的殺手鐧是什麼？一名聯發科ASIC業務表示：「我都跟客人說，我們就是IC設計業界的台積電，可以幫你做IC設計服務，沒有自家產品，所以不會跟客戶競爭。」

相較於其他IC設計服務業者，聯發科還有一項特殊優勢，就是靠著每年達到15億顆的手機與物聯網晶片出貨量，支撐了公司在台積電先進製程上的議價權與良率領先。

其實，過去被認為太重視獲利的蔡明介，近年也有明顯轉變，業界人士透露，他近一年就在內部會議中，特別以黃仁勳過去在低潮期仍花大錢投資軟體平台CUDA為例，強烈呼籲團隊拋棄以往過度在意短期EPS的思惟，必須「勇敢且長期地投資」，這個說法也被解讀為，公司將會全力支援資料中心業務。

聯發科一路走來，總能在對手的強力壓迫下反擊成功，拿下勝點，打壓反而讓它更強大，相信這艘台灣IC設計巨艦的未來，絕對值得拭目以待。

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