兩岸不交流「傳產接一單虧一單」？從互補走向競爭…謝金河談傳產翻身關鍵

文．謝金河

傳統產業要換引擎，不是喝白酒靠關係！國民黨智庫副董事長李鴻源在風傳媒表示：兩岸再不交流會斷鏈，傳產接一單虧一單，他更強調台灣不能只靠台積電！可以看出李副董事長的經濟思維仍停留在90年代。

鄧小平開啓改革開放的新時代，台商西進成為顯學。在那個時代，喝白酒、套關係、要項目是新常態。我曾目睹台商一次送台辦主任5公斤燕窩，還幫他在海外求學的小孩付生活費。台商靠關係打通人脈，生意亨通。這樣的模式到了2012年習近平反貪腐，開始改變。

這些年，中國在傳統產業的內捲無所不在，李先生口中的傳產接一單虧一單，不是兩岸沒有交流，而是被對岸的內捲打掛了。中國產能極大化把價格打趴，台塑去年在中國虧19.57億，今年首季才出現轉盈。本來在台灣是房仲第一品牌的信義房屋，去年在中國賠6.157億，在台灣的財報，去年EPS只剩下0.22元，股價連20元都守不住。鄉林建設在中國，第一季又虧3.82億元，單季虧損又創新高。

中國的內捲，內需不振，房地產自生自滅，台商受到衝擊很大。經常貶損台灣的旺旺集團，在香港掛牌的中國旺旺今天股價跌到4.09港元，創下上市以來新低，股價從13.1跌到4.09港元，看起來仙貝、旺仔牛奶買氣都受到影響。

兩岸產業已經沒有互補，呈現的是完全競爭的格局，這幾天，中國最大成衣製造廠申洲國際股價從207.6跌到42.6港元，股價跌很慘。申洲過去成衣大單一把抓，儒鴻、聚陽都被打得很慘，直到2021年台廠才扭轉頹勢。

現在的傳統產業不再是靠關係，拿項目，而是重新裝上新引擎，以技術為本，才能翻轉產業。今天我去參加交易所推出的璞玉計劃，林修銘董事長努力翻轉有生命力的中小型企業。我特別列舉中砂、新應材、山太士、高明鐵、頌勝的翻轉模式，他們都是靠技術翻身，而不是透過關係在對岸搶到市場。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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