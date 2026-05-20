00403A、00981A…全民瘋主動式ETF！閉眼買也穩賺？達人曝3心法教戰「攻守配置」

文．黃明惠 整理

00403A、00981A、00992A、00991A....台股今年以來已上漲逾4成，隨著台股大盤走高，台股ETF也持續發熱。目前掛牌的台股ETF來到88檔，總規模突破6兆大關，來到6兆130.83億，統計今年來已增加2兆1255.81億。 進一步觀察規模同樣創新高有27檔，今年來規模增加前10名，不意外以主動式與科技型包辦，包括主動統一升級50(00403A)、中信關鍵半導體(00891)、主動群益科技創新(00992A)、主動群益台灣強棒(00982A)、群益半導體收益(00927)。 股民瘋搶00403A，掛牌第一天爆出超過418萬張的驚人天量；但也因為大幅溢價5.28%，等於首日搶買的所有股民，全都是買貴了。專家提醒現在台股已經不是閉眼買ETF就能穩賺的時代，如果還在「溢價」時瘋狂追高，可能一步步走入這場集體FOMO的陷阱。 至於現在還能加碼主動式ETF 00981A、00992A嗎？520倒數，台股行情會先蹲後跳？

群益投信台股ETF研究團隊表示，現階段大盤高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值得關注。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是仍將持續發酵的重要推力。

隨著各大科技企業積極布局 AI 設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，後市來看，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，進而加速廠商研發創新與生產腳步。產業前景正向，台灣因擁有完整的半導體產業鏈，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多，台股中長期仍維持多頭區間趨勢不變。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易強調，中長線佈局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

整體而言，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

歷年520前大盤小漲、520後漲相佳

時序來到5月，投資人對於總統就職520行情又期待又怕受傷害，根據群益投信統計資料顯示，近十次520總統就職後前台股表現小漲小跌，平均還是正報酬；不過基本面表現仍為市場投資的主要依據。

市場法人表示，主動式台股ETF多空操作最具靈活度，投資人可多留意相關投資契機。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計近10次總統就職520行情前台股平均表現小漲居多，顯示出投資人對於520行情忐忑的期待心情。

不過，在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。

大盤高檔，在資金輪動快速變遷的環境下，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作、趨吉避凶，這也更加彰顯持有主動式台股ETF的價值。

選股不選市 520後哪些類股值得留意

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，根據過往經驗，五月整體盤勢受到企業財報公布、繳稅等因素的牽動較大，同時也是投資人透過財報檢視企業基本面的時機，因此在投資操作上，建議選股不選市，仍以基本面表現為主要考量。

選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會。

在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB/CCL、電源等具實質EPS支撐的產業值得關注。

台股高檔怎配置 3個操作心法

理財專家林奇芬分析，若想要追求絕對報酬，不妨在主動ETF挑選一檔投資。至於ETF配置原則，以市值型為核心配置、今年以來表現強勁的 ETF 為衛星配置；二者可以考慮六四比，或是七三比。

林奇芬也提醒，台股目前位於高檔區，仍要做好風險控管。此外，也不要採取槓桿操作、不要借錢投資，保留適度的現金比重，建議可以保留二成現金，以應對市場波動風險。若是長期投資者，最好採取定期定額投資，持續執行投資紀律。

00403A買貴了怎麼辦？

江國中分析師指出，過去買ETF，像是元大台灣 50 (0050) 或 元大高股息 (0056)，求的是一個「穩」字，像是在存養老金。但現在ETF 被包裝成「主動型」、「AI 升級版」，標榜能帶你抓到飆股。

但問題來了，當全台灣的資金都湧入這幾檔主動型ETF時，它們的持股重疊度高得嚇人。

以近期最夯的 00403A 和主動統一台股增長 (00981A) 為例，翻開前十大成分股，台積電 (2330)、台光電 (2383)、奇鋐 (3017)、貿聯 - KY(3665)、智邦 (2345) 幾乎是標配。這種現象，在業界稱之為「資金的集體踩踏」。

江國中表示，正常的 ETF 折溢價應該在 0.5% 之內。當溢價超過 5%，代表還沒開始享受 AI 成長的紅利，就先賠掉了一整年的預期殖利率。

他建議，當台股衝上4 萬點，大家都在瘋「主動型 ETF」時，應該先做這三件事：第一，看清自己的定位；第二，拒絕溢價追高，以及留意流動性陷阱。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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