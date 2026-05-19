台灣必須成為豪豬！無人機建置受阻 川普前顧問喊話投入主動打擊能力：嚇阻須秀決心

文．鄭鴻達

面對中共與日俱增的威脅，中國國民黨、台灣民眾黨5/8聯手否決規模1.25兆元行政院版「軍購特別條例」，僅通過7800億元藍白版，砍掉的4700億元中，包括20餘萬架無人機等軍備建置經費。 前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）直言，台灣須有「主動打擊」（offensive strike）能力，不能只靠飛彈等武器被動攔截、防禦。 他表示，台灣應該建立如豪豬般有利爪的抵禦能力，而嚇阻的意義在於除了自身要有防衛能力，「同時也須展現自我捍衛的決心」。 博明示警，烏克蘭在戰事中不斷調整無人機技術，台灣卻還在討論3年後採購哪些武器。 他表示，自己對台灣政治人物常說要和中國談判「沒有意見」，但應先打造足夠國防能力，才能持續迭代更新，台灣應效仿烏克蘭創新生態體系，而非單純仰賴傳統軍購。

藍白大砍軍購特別條例4700億 台灣打造無人機能力遭限縮

伊朗戰爭、俄烏戰爭延燒，台海衝突風險也備受關注。然藍白5/8在立法院聯手杯葛行政院「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」（軍購特別條例），而是通過藍白版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。

民進黨立委王定宇當時分析，如此折扣下來，「打折的是我們的國防安全，打折的是我們產業發展的機會」。他坦言，若防空飛彈系統如果砍掉36%，防空網一定會有破口，此破口會是在你我的鄰居與家人之上，這並無黨派區別。

此外，王定宇表示，若打造20萬架無人機的能力被縮減，台灣沿海嚇阻能力會被削弱，破口將出現在你我家附近的海岸線，這沒黨派之分；他說，委制的3000億元如果被排除，形同讓鼓勵國防自主能力歸零。

1989年天安門事件、柏林圍牆倒塌 博明：2026年是地緣政治關鍵年

就在藍白在立法院表決通過縮水版的「軍購特別條例」同一天，亞太堅韌研究基金會（CAPRI，亞堅會）舉辦第四屆國際論壇，年度主題訂為「寰宇動盪 亞太立新」，多名國際公私部門專家、學者、企業界領袖等進行討論。

其中一場爐邊談話，探討主題為「烏克蘭與伊朗衝突下的亞太韌性」，由美國國家亞洲研究局（NBR）局長威爾斯）Michael Wills 主持，與談人包括博明，及亞堅會國際顧問委員會成員、前美國駐波蘭與立陶宛大使、前美國與伊朗核協議首席協調人 Stephen Mull。

博明談話時提到，2026年可能是自1989年以來地緣政治情勢最為關鍵的一年。他以1989年的時空對照表示，當年雷根、戈巴契夫、老布希相繼主政，波蘭「團結工聯」運動獲得成功並舉行數十年來首次民主選舉。

博明說，外界看似一切趨於正常化，但同年也發生天安門廣場學生示威、屠殺事件，及其後柏林圍牆倒塌、蘇聯解體等一系列劇變。他意有所指地表示，「其實你可以看到，我們很難去預測未來的軌跡是怎麼樣子的。」

博明：台灣人珍惜民主、自由 但需做好防禦才有底氣和北京談

面對全球當前多處戰場同步開戰，博明認為各方其實已開始嚴肅看待風險。他說，歐洲國防支出自冷戰以來持續增加，日本國防預算甚至提升三倍，而台灣也在審查國防預算等相關支出，他樂觀認為「烏克蘭會存活下來，而且必須打贏這場戰爭。」

對於台灣，博明表示他從與台灣學生、記者及官員互動中發現，無論政黨背景，台灣人雖未言明，但已開始正視一個現實，就是「必須做好防禦準備」，才能有底氣與北京談判。他直言台灣人非常珍惜自己的「民主、自由與經濟繁榮，」他盼21世紀的民主最終能帶來希望。

俄烏戰爭經驗讓中國有所顧慮 博明：烏克蘭以堅忍不拔韌性獲歐美支持

威爾斯提問時，請博明以中共國家主席習近平角度，分析中國從當前兩場衝突中獲得的啟示，尤其是對台灣的意涵。

博明指出，從種種跡象來看，習近平對俄羅斯2022年發動戰爭後的表現深感驚訝、顧慮。他說，俄烏戰爭爆發後數個月，俄羅斯總統普丁與習近平會面，普丁在鏡頭前開口說「我知道習先生你有很多的顧慮」，隨後現場被清場，「這表示中國確實有顧慮」。

博明結論道，保守估計，習近平已意識到俄羅斯發動的戰爭惡化程度遠超預期，但他也指出戰爭走向並不全然悲觀：他說，烏克蘭總統澤倫斯基在戰爭初期拒絕美國庇護，選擇挺身而出，四年後烏克蘭不僅存活，且展現堅毅不拔韌性，獲得歐美實質支持。

無人機不對稱作戰讓大國付出代價 博明：台灣應借鑑烏克蘭經驗

博明分析，伊朗同樣讓美國海軍不敢輕易駛入波斯灣，過去十周，美國海軍僅有少數幾次真正通過荷姆茲海峽，原因正是當地充斥著無人機、巡弋飛彈等低成本非對稱武器，「這些武器造價低廉，卻讓大國付出極高代價」。

博明援引一組數字，說明不對稱作戰的核心邏輯。他表示，烏克蘭目前擁有約1200萬台無人機，而美國不論商用或軍用，今年全年製造量僅估約30萬台。他直言烏克蘭有辦法抵禦強權，大家可藉此得到一定經驗。

倡主動打擊而非被動攔截 博明：台灣必須成為豪豬

博明強調，這些「非常積極的防禦科技」，台灣也有能力從中獲益。他解釋，台灣已邀請烏克蘭人來台展示如何打造無人機、飛彈等裝備，他更建議台灣應學習烏克蘭全套的創新生態體系，而非只依賴傳統軍購。

博明明白地建議，台灣必須打造多層次防禦機制，可借鑒以色列、烏克蘭或其他擁有相關能力的國家，來發展「主動打擊技術」，亦即要能主動對抗來襲飛彈與無人機，而非僅仰賴被動的攔截。

博明舉例，當伊朗遭美國攻擊時，其採用的是主動防禦機制，以對抗美國飛彈和無人機，而非只靠防空飛彈攔截。他建議台灣應成為帶刺的豪豬譬喻，台灣必須要有「利爪」，以建立抵禦能力。

嚇阻須有自我防衛能力、決心 博明：台灣不應只仰賴傳統軍購

對於台灣政治人物時常主張要與中國談判，博明表示「沒有任何意見」，但他強調，談判必須以足夠的國防能力為前提。「嚇阻（deterrence）代表的是，除了必須有能力捍衛自己，「同時也須展現自我捍衛的決心」。

博明以烏克蘭對照指出，台灣思維仍停留在傳統軍購邏輯。他表示烏克蘭在戰事中不斷調整無人機的科技，台灣卻一直在討論說「我們要買三年以後什麼樣子的武器」。

博明最後懇切呼籲，台灣必須效仿烏克蘭如此生態體系，然後採用這些新科技（指無人機等），而非只是仰賴傳統軍購，或是討論幾年後必須要採購哪些軍事項目。

本文授權自今周刊，原文見此。

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