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台積電賣15.2萬張世界先進套現244億！股價才新高就苦吞跌停 小股東問還會跌嗎？

聯合新聞網／ 今周刊
台積電。（路透）
台積電。（路透）

文．數位內容部

台積電(2330)上周五(5/15)宣布計畫出售世界先進(5347)約8.1%持股，出售股數不超過1.52億股（15.2萬張），持股比率將由27.1%降為19%。此次將採鉅額交易方式進行，預計出售對象為財務投資機構。

週一(5/18)公告處分世界先進每股交易價格160.6元，交易金額244.11億元，處分利益為632.02億元，包含剩餘持股改以公允價值衡量所產生的利益。

台積電賣股消息一出，週一世界先進股價直接打入跌停板、收在159元超過3.7萬張排隊等賣，讓不少持有世界先進的小股東慌了、紛紛在社群上詢問到底為何台積電要大賣世界先進持股。

世界先進日線圖

圖／雅虎奇摩股市
圖／雅虎奇摩股市

為何要大賣世界先進持股？台積電發聲

台積電上週五發出新聞稿指出，此項股權出售計畫將不影響台積公司與世界先進公司的策略合作關係，包含委託世界先進公司生產矽中介層，以及向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。本次股權出售計畫係台積公司規劃將資源專注於其核心業務。自2024年6月起，台積公司已不再於世界先進公司董事會中擁有董事席次。

目前，台積電持有世界先進27.1%股權，本次出售持股後，所持有之世界先進公司股權將減少至約19%。

世界先進股價苦吞第一根跌停，小股東：還會續跌嗎？

台積電強調，在可預見的未來，並無進一步出售該公司股權的計畫。

受惠於AI產業發展及市場需求，世界先進第2季轉強，股價才在近日創下185.5元新高，週一世界先進股價即直接打入跌停板、收在159元超過3.7萬張排隊等賣。

台積電過去曾幾度加碼持股及售出，此次售股引發外界聯想，是否要重新調整策略將資源放在AI及先進製程上。

世界先進小股東好緊張：高點獲利了結？

不少世界先進的小股東更是紛紛上網取暖：「爸爸不要兒子了、要讓孩子獨立了」、「世界這次危險啦」、「台積電最初持股超過50%、慢慢低於20%，高點獲利了結」？

但也有網友認為，「這樣會漲吧，賣給特定財務機代表股票值得這價位」、「台積電繼續賺爛，上次賣ARM也是賺爛」、「不過還有19% 對世界也還好啦」。

本文授權自今周刊，原文見此

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