台股高怕爆？專家建議30% 現金、15%黃金 買金條、金幣勝過金飾

文．張孝瑜

隨著全球經濟環境變遷，黃金成為投資市場焦點之一。《黃金如何驅動世界》作者 多米尼克．弗里斯比 從歷史爬梳黃金地位，長期觀察總經趨勢、財經YouTuber卡爾先生在《Today來讀冊》節目中導讀此書，強調黃金在當前資產配置中的核心價值，在長天期美國公債熊市與 AI 泡沫疑慮下，透過被動收入、實體黃金、現金等資產配置有助守住財富。

法幣制與金本位制孰優孰劣？

在現代法幣制度下，貨幣發行並無實質上限，這與具備「稀缺性」的黃金形成鮮明對比。卡爾先生指出，縱觀帝國興衰史，當政權由盛轉衰時，往往會透過浮濫印鈔來解決內部壓力，因此形成通貨膨脹；但黃金由於具有稀缺性，無法無限制發行，僅能透金幣重量、摻入少量白銀降低其價值，不過本質仍沒有改變、無法憑空偽造，這種特性限制了政府濫發貨幣的權力。

換句話說，黃金限制了通膨，但也無法促進經濟成長。因此即便各國對美元地位投下不信任票，儲備大量黃金，也難以回到金本位制時代。然而，當大家對法幣信用產生疑慮時，黃金便成為「至高無上」的信用代表。

卡爾先生指出，綜觀東西方歷史都尊崇黃金價值，且將之與「神明」連結在一起，又增添其神聖性。加上黃金物理上的永恆性：白銀會發黑、銅會生鏽，唯獨黃金不損壞，更塑造黃金的獨特地位，成為財富周期的「壓艙石」。

黃金避險地位已超越美債？

尤其美國國債面臨到期壓力，美元信用遭遇龐大質疑壓力，各國央行持續購入黃金。根據國際貨幣基金組織（IMF）官方統計，全球央行實物黃金持有量（約3萬6,520噸）受到近期金價上漲影響，今(2026)年4月規模約為5.5兆美元，而美元實際價值扣除多年來美債配息後，已縮水至約4兆美元水準。

卡爾先生認為，自 2020、2021 年起，美債已進入大熊市周期，長期趨勢是殖利率上升、價格下跌。投資人若持有長天期公債 ETF，極可能面臨「賺了配息、賠了價差」窘境。因此，他建議應將總資產的 10% 至 15% 配置於「實體黃金」。他強調：「是金條與金幣，而非黃金 ETF、期貨或基金等『虛擬黃金』！」主因經由某機構發行的黃金相關商品，背後都連結發行商的信用，當極端情況發生時，發行商有可能違約。

實體黃金的雙重價值：購買力與保險功能

此外，卡爾先生指出，持有實體黃金並非為了短期「增值」，而是為了「保持購買力」。他舉例，30年前一盎司黃金可換 10 桶石油，即便石油價格上漲，但現在仍可換 20 桶，說明黃金能對抗通膨，讓購買力隨時間不降反升。

更重要的是「保險功能」。由於實體黃金不屬於任何政府或法人的負債，它本身就是信用，若發生天災人禍，虛擬資產如紙幣、ETF、黃金存摺…發生暴跌，實體黃金就是最後的資產堡壘。另外，在購買選擇上，應優先挑選世界公認標準格式的金條與金幣，避免溢價過高且難以變現的金飾與金豆。

面對 AI 泡沫疑慮 資產配置是關鍵

面對 2026 年美股與台股的高點，卡爾先生持保守態度，偏向股神巴菲特思維，他個人目前資產配置包括：黃金、白銀貴金屬約3成、高股息ETF約3成、2成現金，其他少部份配置較投機商品，交易原物料期貨商品。

他指出，雖然市場認為現今AI熱潮，與2000年「達康泡沫」情況不同，但他以早期馬車轉汽車產業為例，當時汽車也是一門新技術，各地瘋狂蓋馬路、多達上千家車廠，但歷經淘盡，僅剩少數幾家車廠存活至今，成為霸主。因此汽車產業興起、強盛，與股價是否泡沫並沒有相衝突。卡爾先生語氣堅定說：「沒有不破的泡沫！」

最後，他建議投資人不要僅持有黃金與現金，而應建立健康資產配置：

1.實體黃金：占比 10% 至 20%，長期持有五年以上 。

2.被動收入：透過高股息 ETF、房租或版稅創造穩定的現金流。

3.現金部位：在股市高位時，建議保留 3 成以上現金，耐心等待低價買點 。

卡爾先生提醒，資產配置應視個人現金流多寡靈活調整，在「泡沫必將破裂」歷史規律下，做好資產防禦才是長久之道。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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