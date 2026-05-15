政大沒農林科系，為何帶學生走進森林？課堂以外的一場人生課：讓年輕人學會自我療癒

【撰文：黃靖文】

政大後山逾50公頃山林地，獲林保署「保育共生地」認證，創下非農林國立大學首例。政大為了深入結合保育與教育，由政大X實驗學院開設「綠色照顧課程」，跳脫傳統教學模式開設微課程，帶領學生從保育、原民文化，走入心靈療癒。 課程不僅以政大後山為基地，課堂更會前進烏來桶壁部落，進行兩天一夜的移地文化體驗。

政治大學宣布115學年新學期，將開設「綠色照顧課程」，引領學生走出教室，踏入政大校區後山51.78公頃山林地，並規劃兩天一夜的烏來桶壁部落文化體驗。政大校長李蔡彥指出，新學期開設「綠色照顧與生態倫理：冒險體驗教育」，要結合生態、原民文化與心靈療癒。

李蔡彥表示，政大擁有得天獨厚的環境，校本部山上校區有高達51.78公頃的腹地，近期通過農業部林業及自然保育署「保育共生地」的認證，「這是首間獲此認證的非農林相關大學」。

其實，政大沒有農林相關課程，但仍希望將生態保育深化至教育層面。因此，政大X實驗學苑成立「綠色照顧共學實驗室」，於新學期開設「綠色照顧與生態倫理：冒險體驗教育」，要結合生態、原民文化與心靈療癒。

民族X哲學X保育 政大如何推跨域、自主學習

政大X實驗學院院長李維倫表示，傳統大學科系分離的教育體制，並不利於訓練未來的人才，因此實驗學院設計課程時，都連結會各學院資源，鼓勵學生跨域、自主學習。

李維倫表示，此次課程由民族學系教授官大偉講授，並邀請冒險體驗教育專家、臨床心理師徐堅璽帶領，將以政大後山作為實踐基地，並加入原住民生態思維為教學核心。

領學生連結自然 認識土地、文化與保育

課程講師還邀請業界講師，冒險體驗教育專家徐堅璽帶領學生走入山林。官大偉解釋，課程將結合泰雅族的山林知識與生活態度，透過在烏來桶壁部落兩天一夜的移地文化浸泡，開啟山林感官的體驗。

「以前，有學生問我為什麼還要狩獵？怎麼不去全聯買？」官大偉以原民文化中重要的「狩獵文化」為例，對原住民族來說，狩獵到一頭鹿，思考的是這塊肉要給叔叔，這部分要給阿姨，「獵物乘載了人與山林的關係、人際互動」。

官大偉指出，這樣的實地體驗，要讓學生將自我認同從人類為中心，轉向與土地深度連結的「生態倫理意識」。

課堂以外的人生課 讓年輕人學會自我療癒

李維倫不僅是哲學系教授，同時也是一名心理師，他指出，現代學生面臨多面向壓力，有再多的心理師也難以滿足諮商需求。政大學務長蔡炎龍也點出，入學時的身心調查就發現，高風險學生比例有增加趨勢。

值得注意的是，近年國內15歲至24歲年輕族群的自殺粗死亡率，有逐年上升趨勢，2024年每10萬人估計就有11.9名青年選擇走上絕路。因此，政府已持續推動年輕族群心理健康支持方案。

李維倫認為，透過這樣的「綠色照顧課程」，不只要讓學生認識保育，更能與土地連結，從要從自然找到方法療癒身心。李維倫指出，就像心理治療經常會透過道具，使人專注自己的五感，放鬆心靈，走進山林、貼近土地也能有相同效果。

根據生態踏查結果，政大後山具有多樣性，更不時出現保育動物如食蟹蒙、食蛇龜、藍腹鷴等稀珍動物，課程讓政大後山的潛在生態價值，能被社會看見。

本文授權自今周刊，原文見此。

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