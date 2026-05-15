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南韓人瘋買海力士！她10年前拿55萬投資「滾出1900萬」 謝金河：AI有關產業都好到不行

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片

【撰文：謝金河】

好到不行！南韓的煩惱

AI奔流撞擊很多相關供應鏈國家，台灣和南韓都因為股價持續上漲，衍生分配的問題。南韓李在明的總理府政策室長金容範最近出來表示：政府考慮開徵AI公民紅利稅，將AI的超額利潤分配給全民，卻被媒體解讀為「暴利稅」，南韓股市一天蒸發3000億美元，政府趕緊出來喊停。

我們常說「好到不行」！這句話涵義很深，正好出現在南韓身上，源頭就是HBM！這一波AI軍備競賽最核心從記憶體開始，海力士市占率57%，三星22%，美光排第三。南韓搶到全球HBM將近8成的市場，成為全球最大受益國。

去年6月4日李在明就職，南韓股市從2770點起跑，如今跑到7999點，南韓股市連續兩年漲幅都高居世界第一。這個奇蹟是由兩家HBM企業創造！海力士從73100韓元漲到196.7萬韓元，足足漲了25.56倍。三星從49900漲到291500韓元，也大漲478%。

股價大漲推高市值，三星市值快速膨脹到1.2708兆美元，海力士也從350億美元跑到9331億美元。這兩家公司加起來超過台積電，也占南韓股市市值超過55%，這也讓南韓股市跟台灣一樣，從超德趕法，再追英國，加拿大。三星，海力士的威猛遠超過台灣，股市的表現也遠遠把台灣拋在腦後。

今年首季海力士公布淨利潤37.6兆韓元，今年全年估230兆韓元，員工開始期待今年分配的員工紅利可能每人超過6億韓元，如果夫妻都在海力士上班，可以領到12億韓元。最近南韓媒體報導有一位媽媽10年前用大約55萬台幣投資海力士股票，如今滾出1900萬元。

海力士獲利成長優於三星，現在南韓丈母娘挑女婿首選目標是海力士，全南韓民眾都瘋海力士，威力遠超過台積電。不過，這正是好到不行的寫照，三星員工為了爭取更好待遇，超過5萬人參加罷工，已經持續18天，影響到供應鏈，李在明也出來喊話！

前幾天，經濟日報有一篇評論指出：世界正在重新閱讀台灣，AI照亮了台灣，日本，南韓，這三個國家和AI有關的產業都有好到不行的處境，值得政府好好面對！

本文授權自今周刊，原文見此

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