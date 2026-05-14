台積電、台達電、雷虎…卡位520行情 13檔指標好股出爐！台股5月還有3利多

撰文：唐祖貽

4月以來台股漲勢凶猛，520更是絕佳助漲題材。建議以「五大信賴產業」為主，搭配政策重點著墨的產業，作為選股方向。特別是基期仍低者，有機會接棒上攻。

5月台股熱力不減，頻創歷史新高，在市場氣氛沸騰之際，代表總統就職周年、慶祝行情可期的「520」到來，似乎為市場再加一把柴火，把行情燒得更旺。

主動ETF滾雪球效應、

電腦展題材發酵

台股5月以來能持續噴出，是基於以下多個因素。首先是強勁的基本面，從2025年下半年到今年第一季的財報，可說是一季比一季驚豔。目前多家外資已上修台股今年的獲利年增率達22％至30％，獲利上修帶動估值提升，形成股價與本益比雙升的效應。此外，輝達（NVIDIA）新款晶片即將於下半年出貨，買盤也有提早卡位的趨勢。

其次，依據歷史數據，台股過去10年在5月上漲的機率將近8成，加上近期風行的主動式ETF滾雪球效應顯著，使資金大舉卡位。

最後，隨著台灣是AI產業最重要的「軍火庫」，每年六月初於台北舉辦的COMPUTEX電腦展，已成為全球科技業的大事，相關題材通常在5月就開始發酵。

不過，也有法人對後市「婉轉」地提出警示。例如富邦投顧雖然將第二季指數高點上修到4萬5千點，總經理陳永俊卻指出，以往加權指數與年線正乖離率達到3成，就是過熱甚至回檔訊號，但現在與年線的正乖離率已逼近50％，是史上最熱。

另一個警訊是巴菲特指標（台股總市值÷台灣GDP），富邦投顧指出，過往台股此一指標的合理區間約落在160％到180％，現在卻已超過450％，也是過熱、超漲的警訊。

陳永俊指出，「今年的低點在第一季已見到、高點則在第四季。」過程中，第三季則因除權息、美國降息延遲、漲多修正等因素，指數拉回機率高。建議近期趁後續企業公布季報利多以及520行情加溫之際，適度獲利了結，等待市場降溫後再行布局。

永豐投顧則表示，第二季高點雖然有機會看到43500點，且不排除再調高，但全年高點就在二、三季之間，意味著保守看待下半年。這些樂觀中帶有警戒的提醒，值得投資人留意。

至於520行情該如何選股？從政策作多的角度出發，是最合理的方向。尤其是總統賴清德上任時提出的「五大信賴產業」，具備「成長」、「安全」、「信賴」三大元素，是台灣未來經貿發展的重點，相關族群與個股應該會成為本波行情的重心。

這五大信賴產業中，「半導體」與「AI相關應用」的重要性已不言而喻。其中半導體由台積電（2330）領軍的先進製程，向上延伸到廠務、設備、特化品，向下延伸到封測，都有具代表性的公司。至於AI相關應用，台灣憑藉強大的硬體製造實力大放異彩，特別是印刷電路板與電源供應器，近年來技術大幅躍升、獲大廠青睞的關鍵零組件業者，也是長線看好的標的。

這兩個族群是近年台股漲升的主力，雖然長線仍看好，但已不建議短線再追價，可等拉回後再布局。

第三是軍工產業，這也是全球包括台灣近年來積極發展的重點，不論從地緣政治、國防自主、現代科技應用等角度，軍工都有其發展價值。台灣後續發展的重點應放在無人機、機器人及載具等，提升國防實力。

第四是安控產業，涵蓋影像處理監控（安控）與資訊安全（資安）兩大方向。這部分在台股中已有若干開始嶄露頭角，例如剛被台達電（2308）併購的晶睿（原3454），但尚未形成指標級的公司，有待持續發掘業績高度成長、且方向正確的企業。

圖/今周刊

不只五大信賴產業

重電、金融也被點名

最後是次世代通訊產業，這方面除了5G、6G的研發，近年來低軌衛星通訊成為大熱門，儘管短期內似乎還無法商業化，但長期仍然是重要發展方向。台股中也有不少搭上低軌衛星供應鏈的公司，長線發展看好。

除了五大信賴產業，能源自主相關如韌性電網、重電以及金融股，都是傳統520行情政策作多的重點。例如附表中的重電股華城（1519），以及績優金控股如兆豐金（2886）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）、中信金（2891）等，獲利、配息都不錯，值得期待。

本文授權自今周刊，原文見此。

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