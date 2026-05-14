房貸申辦全攻略！銀行4大潛規則 傳統型、回復型、理財型 何種利率最低？

撰文：周靖璞

買房是人生大事，多數人將心力投注在挑選地段、格局與議價，然而真正決定最後「持有成本」的關鍵，往往卡在房貸最後一哩路。曾任職銀行經手核貸案件的房產專家喬王指出，銀行有一套不對外公開的「評分」，會依據「職、收、信、債」四項評估貸款人信用價值。此外，7月新青安優惠利率將結束，面對即將大幅增加的月還款金額，喬王建議可透過「轉貸」或「理財型房貸」適當做債務整合，減低貸款負擔。

「職、收、信、債」

評估信用價值4條件

喬王指出，申請房貸時，銀行會針對「人」與「房」分別有一套評分方式。針對人的部分，銀行主要從四個維度評估：職（職業）、收（收入）、信（信用）、債（債務）。

職業：銀行偏好職業穩定度高族群，如：公教人員、百大企業員工，或律師、會計師、醫師等「師」字輩職業。

收入：銀行看的不是「多」而是「穩」。低底薪、高獎金的代銷業務，可能條件不如高底薪、低獎金的基層人員。不過若高獎金持續數年，有機會被視為「穩」的收入。

信用：銀行會調閱聯徵中心（財團法人金融聯合徵信中心）報告，查看是否有逾期繳款、信用卡循環利息或預借現金紀錄，以及事件發生的嚴重程度和頻率

債務：除調查負債狀況，也會同時衡量「負債比」或「收支比」，若比例過高，銀行會視為高風險，連帶影響貸款條件。

喬王補充，「信用擴張程度」是一般人容易忽略的銀行評分項目。例如：信用卡額度使用率，同樣刷5萬元，若A信用卡額度是10萬元，信用分數會比信用卡額度只有5萬元的B來的高。即便按時還款，分數仍可能被扣。此外，許多人誤以為申辦貸款要「貨比三家」，但若在三個月內被超過三家銀行調閱聯徵紀錄，銀行會認為該客戶「極度缺錢」或「被他行退件」，進而影響核貸意願。

物件轉手性的扣分項

屋齡、地段、嫌惡設施

除人的條件外，物件本身「轉手性」也是銀行評估放款成數另一重點。喬王表示，銀行在規範放款成數的順序，首先會以區域去做規範，接著才是街道。即使是老房子，在精華區域（如：台北市大安、信義區）具高價值，若在非精華區，屋齡過高（如 30-40 年以上）或結構屬於磚造、加強磚造，核貸成數通常也會被打折扣。

喬王透露，銀行內部針對這些不同條件都有一套「成數規範表」，將區域與街道區分為 A、B、C 類等級。A類可貸8成、B類7成5、C類7成，有可能同一個區域，因門牌掛「林森北路」，有風化區疑慮而被評估為C類。此外，周邊設施如宮廟、加油站、殯儀館，或位於航道下的噪音區，都可能導致估價下修。

轉增貸債務整合

由於新青安貸款優惠利率將於7月到期，許多房貸族被迫面對突然增加的還款壓力。對於寬限期到期、還款壓力大增的房貸族，或是想整合高利貸款的投資人，轉增貸是常見的解法。

喬王表示，當原銀行不願延長寬限期或調降利率時，轉貸至新銀行往往能爭取到重新計算的 30 年期房貸或新的寬限期，因為這對銀行來說是增加新業績，新銀行通常更有意願提供優於原銀行條件。喬王舉例，曾有朋友因同時背負房貸、車貸、信貸，月支出高達 10 萬，透過房貸轉增貸整合債務，將高利（4.5%以上）且天期短的信貸歸併入房貸（約2%、30年期），月支出成功降至 2.8 萬，大幅減輕金流壓力。

不過喬王也提醒，市場上傳言可透過「無限寬限期」或「無限轉貸」，不斷換銀行就可只繳利息是有潛在風險。如果一直支付寬限期利息沒有還本金，下一家銀行可能會基於風險要求先償還部分本金才可談寬限期。另一方面，因一直用寬限期讓累積房貸支出越來越多，若收入沒有增加會導致銀行收支比算不過。銀行同樣會希望先降低貸款本金，再申請新寬限期較容易過件。

購屋型房貸、回復型房貸、理財型房貸

彈性越高，代價越貴

多數人對房貸理解僅止於「跟銀行借錢買房」，但喬王指出，房貸其實可依「靈活性」與「成本」拆解成三種不同工具。最大差別在於：當你把錢還給銀行後，這筆錢還能不能「再拿出來」使用。

1. 購屋型房貸：最穩健的負債減法

這是最傳統的房貸模式。借款人每月按時繳納本息，隨時間推移，欠銀行本金越來越少。喬王強調，這種型別利率是市場上最低，但缺點是「額度一去不回」。一旦你還了 100 萬元給銀行，除非未來重新辦理增貸，否則這 100 萬元額度就此消失，無法隨時取用，適合收入穩定、追求單純資產權屬的自住客。

2. 回復型房貸：本金還多少，額度長多少

「回復型」房貸邏輯是將你已還給銀行的本金，轉化為可「隨借隨還」的額度。舉例來說，若你今年還了 50 萬元本金，這 50 萬元就會自動變成一個額度，當你需要換車或修繕房屋時，不需重新審核與支付手續費就能直接動用。雖利率通常會比一般購屋房貸略高，但對有固定獎金、想先還款節省利息，但又擔心臨時需現金的人來說，兼具節稅與周轉選擇。

3. 理財型房貸：隨借隨還的「資產水管」

理財型房貸（或稱透支型房貸）是靈活性最高，但利率最高。它將房屋鑑價後一定比例設定為透支額度。採按天計息，有動用才算利息，且本金不需強迫攤還。喬王指出，這類產品通常是「利息先決」，銀行承擔風險最高，因此利率比購屋型高出不少。它就像家裡預先拉好的水管，平時關起來不收費，一旦遇股市大跌想進場撿便宜，或生意需短期周轉，打開龍頭就能取水（資金）。

「越彈性的產品，風險越高，利息也就越高。」利率高低排序通常是：理財型 > 回復型 > 購屋型。喬王建議投資人，在與銀行談判時，若能在一開始就談好回復型或理財型額度（即便現在不用），就能避免未來急需資金時，還得支付開辦費或代書費，真正做到「用房貸理財」。

而面對銀行開的條件，若想爭取更優惠，應優先爭取寬限期還是利率？喬王分析，利率 0.1% 的差距，以貸款 1,000 萬元計算，一年利息僅差約 1 萬元，每月平均負擔不到 1,000 元，對於整體生活品質的影響較少。但若能爭取 3 到 5 年寬限期，每月還款壓力從原本數萬元本息攤還，降至僅需支付利息幾千元。因此若只能二選一，他會建議多數理財族優先選「寬限期」。

近期房貸市場常見銀行要求申辦者購買房貸壽險或其他理財商品，作為調降利率或增加寬限期的交換條件。如何判斷是否划算？歡迎收聽本集《毛利小姐變有房》聽更多 https://lihi2.me/WbQWW

本文授權自今周刊，原文見此。

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