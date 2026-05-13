20年磨一劍！ 許文龍獨子接掌奇美董座 中國ABS賤價「當垃圾賣」…能衝破石化逆風？

撰文：陳禹蓁

奇美實業二代、創辦人許文龍之子許家彰，在父親退位20多年後，終於接掌董事長一職。他將如何帶領奇美走出石化業景氣低谷，備受外界關注。

5月5日，成立66年的全球ABS龍頭奇美實業發布重大人事公告，宣布由創辦人許文龍獨子、62歲的許家彰接掌董座。

許家彰的接班之路，從父親許文龍交棒起，中間隔了廖錦祥、許春華2位董事長，走了20餘年之久。

「這布局至少醞釀1年，有穩定軍心效果！」一名熟知奇美決策的人士透露，許家彰自去年起，就開始為接班做準備，與表親、奇美實業總經理趙令瑜2人定期開會，討論重大經營事項。趙令瑜父親為奇美共同創辦人趙炳煌，擁有化工背景的他，從2009年起擔任總經理，是奇美數位化、發展特用化學的重要操盤手。而「許趙新搭檔」復刻第一代許趙聯手創業，首要任務便是帶領奇美走出石化寒冬。

過去幾年，行事低調的許家彰已經陸續接掌奇美旗下博物館館長、文化基金會及新視代科技董事長，2013年起進入奇美董事會，參與決策，對複雜的石化產業變動並非「小白」。

董座換人，董事會成員變動卻不大，幾乎維持由創業家族、專業經理人組成的原班人馬，最大差別是除了許家彰、許春華以個人身分擔任董事，其餘董事全從個人代表改成奇美的最大股東泰奇投資法人代表；也就是說，未來泰奇投資可隨時透過改派法人代表，更換董事。

陸產能過剩 衝擊開工率

正式掌舵的許家彰，肩上的擔子並不輕鬆。近2年中國對手的產能大舉開出，讓ABS產能超過200萬噸的奇美備受壓力。中國普遍採取「煉化一體」模式，從原油到下游產品一條龍生產，具備明顯成本優勢，有台灣石化業者形容，中國業者幾乎是「當垃圾在賣」，讓業者苦不堪言。

奇美也深受其害，根據奇美年報，去年ABS銷量僅40多萬噸，較5年前大減4成。業內人士推估，去年奇美在台灣的開工率恐怕不足6成。

不只台灣廠面臨逆風，奇美中國漳州廠去年虧損高達24億元，該廠投產後遇上中國ABS產能快速擴張、市場供過於求，加上新廠折舊造成財務成本壓力，使營運壓力進一步升高。

幸好，中國低價競爭襲擊來臨前，奇美已起步發展利基高值產品，近年在高值化ABS等領域已有成果，目前高值化產品營收占比約3成。一名熟諳塑化業的專家則表示，奇美早在10多年前，因應國際家電與電器品牌要求，領先業界布局永續材料。雖然這類產品尚不足以抵銷大宗產品供過於求的壓力，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路，具備低碳特性的產品，有望成為奇美突圍的重要競爭優勢。

特化材料 有望扮最強動能

除了高值與永續材料，奇美1998年起就投入特用化學材料領域的開發與生產，目前特化主力營收來自應用在LCD面板的光阻材料。長期開發光阻的經驗，讓奇美也在半導體領域突破，隨著AI崛起，帶動先進封裝用料需求提升，目前僅占營收1成的特化材料，未來有機會搖身成為最具潛力的成長動能。

在石化景氣逆風與轉型的關鍵時刻，一名能穩定軍心、甚至與既有管理者「互補」的人物便顯得格外重要。

儘管許家彰過去較少直接涉入石化本業，但多名熟悉許家彰的人士認為，他的優勢並不在於能不能深入主導技術發展，而是整合統御與授權能力。以他長年經營的新視代科技為例，許家彰主要負責策略方向，至於產品規格、功能開發及行銷操作，則高度尊重專業經理人與工程師判斷。

加上，趙令瑜一路以來的管理風格，強調績效與成本控管，在業界甚至有「成本殺手」稱號，在面對低迷的石化市場，必要時他寧可放棄部分市場，也不輕易投入低價競爭。許家彰與趙令瑜兩人風格互補，若能發揮雙劍合璧效果，有機會帶領奇美挺過產業逆風。

許家彰在內部溝通時，常強調一句話：「要勇於嘗試，失敗沒關係，但要從中學到教訓。」在石化業景氣嚴峻的此刻，他接下董座，凸顯出勇於承擔的決心。62歲才接掌大位的新董座，能否將決心成功轉化為巨大能量，帶領奇美衝破逆風，備受關注。

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