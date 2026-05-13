2026兩岸三地一千大榜單揭曉！台積電、台達電、鴻海…5大繁榮群助台股登全球第6

撰文：今周刊編輯團隊

這是一個連庶民都能深刻感受資本熱絡的時代，聯發科、台達電的市值狂飆。以往千金股在台股僅是鳳毛麟角，如今卻已多達4、50家，信驊與穎崴的萬金股高價更是打破一般人的投資想像。

這場質變的背後，是 AI 的強力驅動。台灣不再只是技術的代工者，而是全球 AI 基礎設施的戰略核心。

從台達電的市值一年翻5倍，到聯發科一個月內市值暴增4兆元的史詩級走勢，再到台積電、信驊等企業的集體創價，台灣科技產業正上演一場「制霸奇蹟」。

根據2026年5月最新數據，兩岸三地一千大企業總市值在5年內翻倍，達到 677兆台幣。其中，結構性的地殼變動正在發生：

• 中企與港股的收斂： 中企雖仍是主體，但受地緣政治與出口管制影響，占比下滑至62.5%；香港雖有復甦，但入榜家數與占比持續萎縮。

• 台灣的強勢超車： 台灣市值占比5年內拉高至18.2%，與香港僅存一線之隔。在全球前百大成長率企業中，台灣佔據29家，且清一色為科技產業。

• 全球位階升級： 台灣股市總市值已躍升為全球第6大。國際貨幣基金（IMF）更預測台灣2026年實質 GDP 成長將達5.2%，位居先進經濟體之冠。

台灣的經濟優勢正從「單點（台積電）」擴散至整個「供應鏈森林」，形成5大繁榮聚落：

1. 半導體是定海神針： 以市值59兆的台積電為首，台灣已從晶圓製造轉向「全球算力定義者」。

2. 印刷電路板 PCB大翻身： 過去被視為傳統電子的PCB，在AI高速傳輸需求下經歷 V 型反轉。金像電突破千元，台光電領跑，兩岸在高階 PCB 展開激烈競爭。

3. 電子零組件充滿技術韌性： 台達電成功從零件供應商轉型為AI電力與散熱系統整合者，其「飛輪效應」與多年布局的厚積薄發，使其成為 AI 時代的電力心臟。

4. 設備與測試介面寫下黑手傳奇： 來自台中大肚山的鴻勁市值破兆，致茂、穎崴表現剽悍，顯示台灣正補齊高價值測試設備的拼圖。

5. 電腦周邊大象依然跳舞： 鴻海、廣達、緯穎在雲端巨頭需求帶領下，依然屹立不搖。

儘管科技業閃耀奪目，但榜單也揭示了殘酷的現實：

• 「不夠 AI」就被邊緣化： 傳統強權如仁寶、宏碁、仁寶等老牌筆電廠，以及傳產龍頭遠東新、亞泥等，紛紛淡出榜單。資本市場正重新估值，資金極度向 AI 傾斜。

• 產業失衡的風險： 過度集中科技業可能導致社會與就業結構失真。

• 兩岸競爭新局： 台商投資中國比例創新低，轉向與美歐供應鏈深度連動；中國則在光通訊模組等領域領先，雙方往 K 字型的兩端拉開。

2026年的這張千大榜單，是一張時代的地圖。它紀錄了台灣如何從一座邊緣小島，憑藉技術護城河與信任紅利，站上全球資本市場的中央舞台。

未來台灣的課題，在於如何讓這片「AI 森林」持續獲取養分，並將科技能量反哺至傳統產業，帶動整體的韌性升級。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1534期)

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