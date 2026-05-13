西門町6月1日起全面禁菸「邊走邊抽最高罰1萬」…北市183處吸菸區位置怎麼查？

文．數位內容部

「全面無菸城市」政策起跑，台北市西門町成為第一個常態性示範區，自6/1起為除吸菸區外，不得吸菸，違者處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。 台北市長蔣萬安5/7前往西門商圈，視察無菸城市負壓式吸菸室，並宣布全臺首座戶外「負壓式吸菸室」正式啟用。蔣萬安表示，這是臺北市推動「無菸城市」的重要里程碑，象徵臺北在打造更友善、健康公共環境上再向前邁進一步。

全市共有183處吸菸區與吸菸室

台北市政府在西門商圈、心中山線形公園及行一停車場建置5座負壓式吸菸室，並在敦化南北路及信義路、12處公有戶外停車場、8個行政中心、12個示範里增設63處綠籬式戶外吸菸區，各局處另設置50處戶外吸菸區，皆於5/7正式啟用，加計既有65處吸菸區後，全市共有183處吸菸區與吸菸室。

蔣萬安指出，臺北市過去在室內禁菸政策上已取得相當成果，但城市的進步不能停下腳步。市府彙整各界意見，並請研考會進行相關調查，發現許多市民反映，無論是家長帶著孩子、長輩或年輕族群，走在路上經常受到菸味影響。因此，市民普遍期待透過更完善的分流措施，減少二手菸、三手菸及邊走邊吸菸對公共環境造成的困擾。

蔣萬安表示，研考會透過民調深入分析，自去年起，市府即陸續推動大型活動無菸環境，包括年貨大街及今年臺北燈節西門、花博兩大展區。根據最新民調結果，無菸年貨大街及無菸臺北燈節皆獲得超過九成市民滿意度。

他進一步指出，有96.2%的市民支持臺北市政府在大型活動及人潮密集公共場域採取相同管理方式，另有近八成市民支持設置戶外「負壓式吸菸室」及開放式吸菸區。

蔣萬安：後續將進行相關稽查，逐步落實無菸城市願景

蔣萬安強調，推動無菸城市的重要關鍵在於「分流管理」，讓吸菸者能前往指定吸菸室或戶外吸菸室吸菸，同時保障不吸菸民眾免於二手菸及三手菸影響。北市府目前已率先選定西門及心中山兩處人潮密集商圈設置負壓式吸菸室，並規劃一橫一縱，於敦化南北路及信義路規劃各站點有綠籬式吸菸區。

此外，蔣萬安表示，市府也已於部分公有戶外停車場規劃吸菸室，並在12個行政區行政中心及示範里設置相關空間，目前全市已規劃183處吸菸區。5月份將以西門商圈為禁菸示範區域，加強宣導工作，後續也將進行相關稽查，逐步落實無菸城市願景。

蔣萬安也特別感謝地方各界支持，包括西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫帶領商圈店家共同響應，以及西門里里長葉敏惠、萬壽里里長吳美玟、光復里里長王麗美協助市府會勘與選址，共同推動吸菸區設置。他也感謝臺北隊各局處基層同仁的努力與執行力，攜手市民共同推動更友善的無菸環境。

蔣萬安表示，「無菸城市」目前仍在推動初期，市府將持續蒐集各界意見，針對可改善之處即時調整與修正，希望透過宣導、輔導與逐步推動，讓臺北的無菸環境更加完善。

視察過程中，新工處主秘林慧忠也針對「負壓吸菸室」核心功能進行說明。他表示，該設施採用「負壓氣流控制技術」，透過抽風與壓力調整，使室內氣壓低於外部大氣壓，形成空氣只能向內流入、無法向外逸散的物理阻隔，有效降低菸霧外溢。林慧忠指出，系統並配備高效率過濾設備及專用排風管道，可將受污染空氣集中處理後導向高處排放，改善過去開放式吸菸區煙霧飄散、影響周邊店家與行人的問題，也讓公共空間管理更具現代化與科學化。

西門無菸商圈戶外負壓吸菸室。記者林麗玉／攝影

西門町商圈6月1日起全面禁菸，違者將處2000元以上1萬元以下罰鍰

商業處長高振源則介紹商圈導覽指示牌升級成果。他表示，為協助民眾更清楚掌握商圈內特色店家、公共設施及動線資訊，商業處持續推動指標系統優化。透過設置標準化負壓吸菸空間，也能有效引導吸菸者至指定區域，進一步改善騎樓及公共步道環境品質。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北市西門町商圈自6月1日起為「除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸場所」。實施禁菸措施範圍：東至中華路1段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街2段所圍之平面區域(含邊界之騎樓及人行道)。違規吸菸者，將處2,000元以上1萬元以下罰鍰。

北市吸菸區位置怎麼查？

北市衛生局長黃建華表示，民眾若想查詢吸菸區位置，可透過「台北通」App中的「指定吸菸區地圖」查找，「台北通/服務/找地點」及「臺北城市儀表板」。未來各局處也將持續配合執行宣導與稽查工作，推進北市無菸城市政策。

本文授權自今周刊，原文見此。

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