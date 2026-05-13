買F16面板至少18個月 台海若衝突能等？中共劍指2031、國民黨擋台灣軍工自主「華府能忍」？

文．黃靖文

財信傳媒董事長謝金河在最新《數字台灣》指出，經濟學人把台灣列為「地表最危險的地方」，然台灣內部不斷阻擋軍購，就連美國參謀聯席會的將領都感到憂慮。他直指，部分國民黨成員，「是愛別人國家，拿刀子捅自己」。 前立法委員、華府智庫資深研究員許毓仁率華府智庫來台，川習會近在咫尺，他疾呼「台灣不能再等了」，必須展現自我防衛決心，否則只會淪為談判菜單上的菜色。 「過去光是購買F16的面板，就得等18至36個月，假如台海發生衝突，台灣能等這麼久嗎？自主供應鏈就是為了應對台海被封鎖時，台灣可以自行生產與補給」。 雲科大財金系教授鄭政秉則是指出，近年中俄、北韓、伊朗的「邪惡軸心」弱化，替台灣爭取到了更多時間。台灣不僅政府要努力，包含民間產學研都要出力，打造無人機、機器人自主供應鏈，並學習烏克蘭頑強抵抗的精神。

美國國務卿密使訪台 許毓仁：台灣不能再拖

前立法委員、華府智庫資深研究員許毓仁4月間率領華府智庫，美國退役將領，甚至國務卿密使來台。許毓仁指言，這是美國正傳遞一個重要訊息，「台灣不能再等了」，並點出3個關鍵點。

許毓仁警告，川習會將在5月中登場，因此時間相當急迫，如果台灣國防預算尚未通過，或是通過窒礙難行的版本，讓川普認為台灣缺乏自我防衛決心，與中國國家主席習近平會面時，台灣自然可能就會被放在談判的菜單上。

許毓仁指出，以國防預算來說，應該一次的把它編到足，有一個陸海空整體的規劃。若單一品項的去編預算，在立法慣例上不可行，因此在野黨的3800億+N對華府來說，是難以理解的案例。

台灣內部矛盾 成防衛破口

許毓仁點出，第二個關鍵是「防衛的破口」。他指出，國民黨主席鄭麗文與習近平見面後，中國施壓並未停止，甚至出手阻撓總統賴清德訪問史瓦帝尼行程，讓3個國家拒絕台灣專機飛越領空。

「中國是軟的更軟、硬的更硬。」許毓仁指出，中國祭出惠台十項政策，另一方面共機繞台、海底電纜繼續割，網路攻擊更加劇。然而，台灣連拒止敵人在家門外的能力都出現困難，國防預算不足會成為最大破口。

華府如何解讀鄭習會？ 許毓仁：習近平一貫的敘事

「第三點，是台灣對於自我防衛的訊息混亂。」許毓仁指出，川普面對盟友談的是「分擔成本」，倘若台灣不願意承擔，國防預算遲遲未通過，會導致華府對台灣的質疑。他警告，川普不會管是國民黨還民進黨，是整個台灣會受到懲罰。

此外，習近平與鄭麗文的會面，在華府看來僅是「習近平一貫的敘事方式」。許毓仁點出，習企圖營造「和平締造者」的角色，而鄭麗文則接球拉抬自己在黨內地位。許毓仁認為，這反讓華府對國防充滿質疑。

同時，這對6月鄭麗文訪美，華府想必也會提出各種質疑。許毓仁警告，國防預算遲遲沒有通過的話，甚至川普本人都有可能會發文批評，甚至點名國民黨。

中共劍指2031年？ 許毓仁：儘速建立國防供應鏈

許毓仁更示警，下一個台海危機的時間點，很可能是2031年。他點出，從美國現有情資，以及中國軍事都朝這個方向準備。因此，他點出，3到5年其實並不長，必須趕緊把必要的防衛系統、無人機、零組件放在台灣生產。

此外，許毓仁也指出，中國透過釋放假消息假新聞，會讓其他盟友無法反應。現在國民黨將自主生產、商售擋下來，未來恐怕面對與美國談判協調、政府採購冗長的流程。

不能成為第一島鏈破口 鄭政秉：升級台灣嚇阻力

雲科大財金系教授鄭政秉分析，全球地緣政治緊張情勢急速上升，其中，邪惡軸心中國、俄羅斯、伊朗、北韓，實際上領頭的是中國，俄羅斯因為俄烏戰爭迅速衰弱。

美國則看似宣告孤立主義，但近期三場戰爭，包含對委內瑞拉、12日戰爭、伊朗戰爭，都取得巨大勝利；日本則在高市早苗領導下，替東亞民主陣營帶來利多。只是，鄭政秉點到，從2025台灣軍費支出占GDP比重，甚至比波蘭、新加坡還低，的確會讓華府懷疑台灣自我防衛的決心，

鄭政秉認為，烏克蘭跟俄羅斯每年生產的無人機，都超過千萬架次，因此台灣不能過於鬆懈，現在階段僅買20萬架完全不足。即便台灣不愛聽「今天烏克蘭，明天台灣」，但實際上台灣能學習烏克蘭的強悍，靠自己的力量抵禦俄羅斯。

AIT處長谷立言此前受訪時，稱「台灣不能成為第一島鏈最弱環節」。鄭政秉指出，除了政府要努力，民間的無人機、機器人、軍工產業都要跟上來。「嚇阻力升級了，那對方就更不敢輕舉妄動。」鄭政秉說。

防止台海被封 台灣打造自主供應鏈

對於國防供應鏈自主重要性，許毓仁舉例，過去光是購買F16的面板，就得等18至36個月，假如台海發生衝突，台灣能等這麼久嗎？自主供應鏈就是為了應對台海被封鎖時，台灣可以自行生產與補給。

至於無人機部分，許毓仁點出現代無人機是大量使用，並應用在不同情境，當無法自行生產時，就無法進行第一線的戰情回報。此外，美國正協助台灣建立快速出口機制，協助台灣的國防供應鏈就地生產、就地合規，甚至出口到美國，這對台灣也是重要契機。

鄭政秉點到，從2025台灣軍費支出占GDP比重，甚至比波蘭、新加坡還低，的確會讓華府懷疑台灣自我防衛的決心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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