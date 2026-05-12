不輸男性！25歲以上女性房貸平均扛900萬、最愛這類產品 50歲後轉向「買得更好」

文．彭蕙珍

周日(5/10)就是母親節，以人生階段來看，台灣女性平均初婚年齡約落在31歲，生育高峰集中於30至34歲間，隨著家庭組成與成員擴張，40~45歲以上女性多已歷經成家與生育期，可能累積一定職涯穩定度與資產，具備較成熟的購屋條件與決策能力。 台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，2025年全台男性申貸者集中30~35歲，佔19.7%，其次35~40歲，女性主力則是集中在40至45歲族群，交易佔比達18.1%。 觀察各年齡層女性扛貸能力，25歲以上女性平均扛貸金額已超過900萬，且隨著年齡層增加，扛貸能力也越強，50歲以上女性平均房貸更超過千萬元水位。 在產品偏好方面，超過半數女性購屋族傾向屋齡較新的物件，以3年內新屋為主力，並有逾7成女性，偏好電梯大樓產品。

觀察2025年男女申貸者的佔比，男性佔50.6%，女性佔49.4%，幾乎等於各半，女性申貸者的佔比也較2021年增加1.7個百分點，顯示現在男女性在經濟實力和理財購屋的意識上，頗勢均力敵。

男性購屋年齡早 第二屋以太太名義買

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，國人購屋計劃往往和結婚成家的時間表息息相關，不過男性更有成家購屋壓力，因此購屋年齡較早。

以人生階段來看，台灣女性平均初婚年齡約落在31歲，生育高峰則集中於30至34歲間，隨著家庭組成與成員擴張，40~45歲以上女性多已歷經成家與生育期，可能累積一定職涯穩定度與資產，具備較成熟的購屋條件與決策能力。

再加上，夫妻收入穩定累積下，逐漸有換屋能力或第二屋置產需求，在家庭財務分配下，更有機會以太太的名義購屋申貸，帶動該年齡層穩定成為市場主力。

25~35歲女性買房人數增 提早升格屋主

進一步觀察，女性購屋申貸者年齡層有越來越年輕化的趨勢，相較5年前，25至35歲族群成長1.4個百分點，30至35歲女性購屋族更增加2.8個百分點，為各年齡層中成長最多。

張旭嵐表示，女性購屋力年齡層逐漸年輕化，除了展現年輕女性在經濟條件上的提升，近年單身、未婚族群比例增加，也讓不少女性在經濟獨立、家庭負擔相對較輕的情況下，提早買房升格屋主。

此外，近年受惠新青安優貸紅利，推動年輕首購族進場潮，都讓女性購屋力更朝向主力穩定、年輕崛起的結構發展。

女性偏愛新房 還要有電梯

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年男女扛貸能力已逐漸拉近，2025年女性平均房貸來到983萬元，與男性僅差距不到百萬元，顯示女性購屋能力與壓力雙提升，已逐步成為市場關鍵買方。

中高齡女性購屋能力多已站上千萬元水準，除了反映其財務能力，其購屋需求可能延伸至換屋升級或資產配置，對產品條件與地段選擇也更加講究，從「能買」轉向「買得更好」。

由於近年銀行授信趨嚴，中高齡買家的貸款條件不盡理想，因此年過半百的女性，申貸購屋交易占比略有下降。

李家妮表示，電梯大樓因具備較佳的安全性、管理服務與生活便利性，成為女性購屋的重要選擇，尤其是具交通優勢的捷運宅及機能成熟的學區宅，更能同時滿足通勤、子女就學與長期自住需求，因此備受單身與家庭型女性客群青睞。

本文授權自今周刊，原文見此。

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