台光電搭AI列車翻身 南亞錯失5兆市值機會…謝金河：競速時代經營者須站第一線

文．謝金河

競速的時代，經營者必須站在第一線！前幾天在一起場朋友的飯局中，一位股價破千元的上市公司董事長語重心長的告訴我：這個世界變化速度愈來愈快，企業的經營者必須站在第一線，沒有迴避的空間，投資人選股，經營者的決心，氣魄，決斷力最重要！

他的一席話，和我這些年來的想法不謀而合。Ai帶給產業翻天覆雨的巨大變化，有搭上Ai列車跟沒有跟上的，差距會愈來愈大！以材料產業為例，銅箔基板，玻璃纖維布都出現前所未見的巨變。

例如，銅箔基板過去是小產業只是印刷電路板的上游材料，如今台光電飛躍而出，股價從不起眼的4.36元跑到5000元以上，市值高達1.7兆元，這個變化真的很大。去年台光電股價700元左右，我要今周刊去採訪董定宇董事長，他是材料博士，這些年，他帶領台光電雄霸M6到M8的高階銅箔，也拉大與同業的差距，股價也不斷奔馳。

這一年，銅箔，玻纖布供需吃緊，愈高階愈緊，尤其是玻璃纖維布，日本的日東紡雄霸市場，Low-Dk，Low-Cte打遍天下無敵手，股價出現十倍速的上漲，也帶動日清紡，尼崎紡的股價。台灣的台玻，建榮，富喬，德宏也跟著大漲，這是產業的漲價效應，但技術最頂尖的，股價愈出類拔萃。

這也讓我想到，這次的Ai帶動的產業革命，其實台塑集團站在最核心，像是台塑如果定位從算力到電力的供應商，南亞是這次材料革命的核心。南亞是台灣最老牌的銅箔和玻纖廠，如果有反應快速的靈活經營者，今天可能沒有台光電。如果南亞的玻纖布可以提升至最頂級，也許可以和日東平起平坐。

今年HBM大旺，如果當年賣掉華亞科換成美光的股票沒有低價賣掉，而且和美光合作發展HBM ，今天市值站上5兆的，很可能是南亞！這些年，台玻靠玻纖布賺錢，但是在對岸的玻璃卻吃了大半獲利，如果速度夠快，台玻老早就應該把玻璃和玻纎布分拆。

這些年，大多數傳統產業都感嘆轉型不易，其實大家都有一個共同的盲點，他們都相信對岸市場很大，努力和對岸做關係，殊不知，新的全球競爭不在市場，而是在先進技術，追求卓越才是價值所在。

只有經營者的敏銳決斷力，抓到市場變化的轉折及技術的方向，這才是價值的所在！年紀太大，退出市場的經營者，恐怕無法勝任新的Ai大局！

本文授權自今周刊，原文見此。

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