快訊

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

驚悚工安意外…密室逃脫女員工扮鬼險「吊死」 蔣萬安：停業、開罰並追究責任

中共「偷師」美軍打仗 CNN：伊朗戰爭暴露解放軍2弱點

巴菲特指標逼近500% 外媒示警台股玩火、隨時崩盤...謝金河3點談過熱危機

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。(聯合報資料照片)
財信傳媒董事長謝金河。(聯合報資料照片)

文．謝金河

不是台股過熱，是全球半導體太狂熱！美國的Business Inside指出台股狂漲，巴菲特指標飆升到將近500%，台股逼近玩火，隨時有崩跌的危機？國民黨立委林德福逮到槍，立即在立法院質詢金管會彭金隆主委，問他台股是不是很危險？

彭主委不疾不徐回應說股市有多有空，台股有基本面的支撐，他的回應很平穩，我來補充幾個看法：一，巴菲特指標向來是衡量一個市場是否過熱的指標，一般過100%就是過熱，過120%是危險的訊號。

什麼是巴菲特指標？指的是一個國家股市創造的總市值和經濟總量的比例，通常一個國家的經濟總量承載相當一個經濟體經濟總量的比例是合理的，這是一比一的概念。台灣去年的經濟總量約9200億美元，大約29兆台幣，而台灣的集中市場5月8日總市值是135.697兆，加上OTC的11.08兆，合計是146.77兆，約4.67兆美元，巴菲特指標506%，這遠超過120%的警戒線，但台股為什麼沒有崩潰？

主要原因是台積電的市值撐大台股，單是一家台積電市值就有60兆台幣，這等於一家台積電就讓台灣的巴菲特指標超過200%，這也是過去廿年，台積電在全球有角色後，台灣的巴菲特指標一直都超標的主因。

二，巴菲特指標也因不同市場特色要有不同考量，像是眾多中國國企，中企到香港上市，香港經濟量體不大，但股市市值很大，巴菲特指標一度到1000%以上，但港股也沒有崩潰。

三，要更精準的說，全球股市的重心全在半導體！例如，去年李在明上任，南韓股市是2770.84，這次跑到7511，南韓股市去年大漲56.4%，今年從4214起跑，已經漲了78.36%，南韓全看海力士和三星在表演。海力士從73100漲到168.9萬韓元，三星從49900漲到277000韓元，單是這兩家公司加起來市值約2兆美元，正好是南韓股市總市值的一半。台灣還沒有到這麼可怕的地步。

今年帶領全球的費城半導體指數已經到11776.74，今年拉出66.28%的漲幅，美光股價上漲超過10倍。最可怕的是Sandisk，股價從27.88漲到1564美元，股價上漲55.09倍，這是歴史罕見的格局，Segate，Western Digital都大漲超過10倍。日本的鎧俠從1440漲到38950日圓，也有20倍的漲幅。

這是Ai帶領的晶片大浪，台灣有台積電領風騒，但是在HBM，SSD 等記憶體市場，台灣都不是主角。說台股在玩火，不如說是全球半導體股在衝浪！

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

2026敬老卡優惠／22縣市它發1500居冠！不只計程車、台鐵高鐵，連掛號費都能抵…使用範圍、方式、期限總整理

千萬營收一夕歸零、賣2房求生，領悟「理財4原則」40歲前財富自由：做對這1件事，月存4萬滾出6千萬

2027(116年)行事曆／明年過年時間「春節放幾天」、寒假時間暑假日期？連假3天以上有9個：請假懶人包

星巴克買一送一只有今天！草莓抹茶那堤、蘋果山茶花美式、星冰樂都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

巴菲特指標逼近500% 外媒示警台股玩火、隨時崩盤...謝金河3點談過熱危機

不是台股過熱，是全球半導體太狂熱！美國的Business Inside指出台股狂漲，巴菲特指標飆升到將近500%，台股逼近玩火，隨時有崩跌的危機？國民黨立委林德福逮到槍，立即在立法院質詢金管會彭金隆主委，問他台股是不是很危險？

1人工作者節稅必學！二手網拍、直播打賞...免課稅？年收入逾200萬 3大項可列舉扣除

斜槓經濟盛行當下，一人工作者愈來愈多，如何有效合法節稅？財政部於114年12月23日訂定網紅課稅新制，將平臺廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益等收入納入課稅範圍，115年6月30日前自動補報繳稅款者，可免予處罰。信達聯合會計師事務所所長胡碩勻表示，兼職賺取斜槓收入種類很多，是否視為境外所得、有無對價關係都會影響課稅額度，尤其以薪資申報與執行業務所得申報，一來一往稅務可能差距數倍。胡碩勻建議，先理解「所得類別」差異，是合法節稅第一步。

羅智先20億入股台LOPIA 統一集團「近年最聰明交易」！擁4大紅利 回擊全聯

統一超以20億元入股台灣LOPIA，簡單一筆股權交易，實則一石四鳥，補足超市弱項、扭轉虧損、趁品牌轉換期黏客，更藉日系生鮮強項，升級集團商品實力。

主動式ETF暴紅！揭00981A經理人「瑤池金母」神祕面紗：花10年研究 生涯績效完勝大盤

「統一的00981A、群益的00992A……，今年以來都已經漲6成了！」中午時段，尋常餐館，不只一桌食客正激烈討論投資明牌。當天台股突破4萬點大關，投資人當然樂於討論市場行情，但他們談及的股票代號，尾

窮人換贈品、富人換時間！ 他把700萬滾成2500萬 變自己的「富一代」

不是富二代、沒有雄厚資金怎麼辦？那就把自己變成「富一代」！指數投資專家竹軒從超商店員起步，2016年起靠著投資全世界，10年內將資產從700萬滾到2500萬，現為全職奶爸，也要將金融知識傳給下一代。

囤物、失戀、險被趕出家門...「減法」救了她！ ABCD帳戶法 + 全球股債配 一年收入逾千萬

許多人提到理財，腦中浮現第一個念頭往往是「如何賺更多」，追求更高投報率，然而開銷往往也隨著收入增加而膨脹，導致賺愈多花愈多。「整理鍊金術師」小印曾是購物狂，公仔塞滿家中角落，直到面臨「差點被父親趕出家門」關係危機，才真正開始面對，花兩年清出九成二手物品，換回現金逾 50 萬元，並將這套「減法」邏輯應用於財務管理上，她的經驗驗證：斷捨離物品，可以是很好的理財起手式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。