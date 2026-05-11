巴菲特指標逼近500% 外媒示警台股玩火、隨時崩盤...謝金河3點談過熱危機

文．謝金河

不是台股過熱，是全球半導體太狂熱！美國的Business Inside指出台股狂漲，巴菲特指標飆升到將近500%，台股逼近玩火，隨時有崩跌的危機？國民黨立委林德福逮到槍，立即在立法院質詢金管會彭金隆主委，問他台股是不是很危險？

彭主委不疾不徐回應說股市有多有空，台股有基本面的支撐，他的回應很平穩，我來補充幾個看法：一，巴菲特指標向來是衡量一個市場是否過熱的指標，一般過100%就是過熱，過120%是危險的訊號。

什麼是巴菲特指標？指的是一個國家股市創造的總市值和經濟總量的比例，通常一個國家的經濟總量承載相當一個經濟體經濟總量的比例是合理的，這是一比一的概念。台灣去年的經濟總量約9200億美元，大約29兆台幣，而台灣的集中市場5月8日總市值是135.697兆，加上OTC的11.08兆，合計是146.77兆，約4.67兆美元，巴菲特指標506%，這遠超過120%的警戒線，但台股為什麼沒有崩潰？

主要原因是台積電的市值撐大台股，單是一家台積電市值就有60兆台幣，這等於一家台積電就讓台灣的巴菲特指標超過200%，這也是過去廿年，台積電在全球有角色後，台灣的巴菲特指標一直都超標的主因。

二，巴菲特指標也因不同市場特色要有不同考量，像是眾多中國國企，中企到香港上市，香港經濟量體不大，但股市市值很大，巴菲特指標一度到1000%以上，但港股也沒有崩潰。

三，要更精準的說，全球股市的重心全在半導體！例如，去年李在明上任，南韓股市是2770.84，這次跑到7511，南韓股市去年大漲56.4%，今年從4214起跑，已經漲了78.36%，南韓全看海力士和三星在表演。海力士從73100漲到168.9萬韓元，三星從49900漲到277000韓元，單是這兩家公司加起來市值約2兆美元，正好是南韓股市總市值的一半。台灣還沒有到這麼可怕的地步。

今年帶領全球的費城半導體指數已經到11776.74，今年拉出66.28%的漲幅，美光股價上漲超過10倍。最可怕的是Sandisk，股價從27.88漲到1564美元，股價上漲55.09倍，這是歴史罕見的格局，Segate，Western Digital都大漲超過10倍。日本的鎧俠從1440漲到38950日圓，也有20倍的漲幅。

這是Ai帶領的晶片大浪，台灣有台積電領風騒，但是在HBM，SSD 等記憶體市場，台灣都不是主角。說台股在玩火，不如說是全球半導體股在衝浪！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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