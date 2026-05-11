1人工作者節稅必學！二手網拍、直播打賞...免課稅？年收入逾200萬 3大項可列舉扣除

文．周靖璞

斜槓經濟盛行當下，一人工作者愈來愈多，如何有效合法節稅？財政部於114年12月23日訂定網紅課稅新制，將平臺廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益等收入納入課稅範圍，115年6月30日前自動補報繳稅款者，可免予處罰。信達聯合會計師事務所所長胡碩勻表示，兼職賺取斜槓收入種類很多，是否視為境外所得、有無對價關係都會影響課稅額度，尤其以薪資申報與執行業務所得申報，一來一往稅務可能差距數倍。胡碩勻建議，先理解「所得類別」差異，是合法節稅第一步。

網紅課稅新制

業配、贊助、平台分潤計算不同

今年報稅有兩項調整：首先是基本生活費，由去年 21 萬調升至 21.3 萬，以四口之家而言，整體扣除額度增加 1.2 萬元。較為顯著調整在於長照特別扣除額。因應高齡化社會需求，針對家中有失能、失智等需要長期照護長輩，特別扣除額度由原本每人 12 萬大幅調增 6 萬至 18 萬 。 納稅義務人只需備妥相關證明憑證，即可在申報時列舉扣除。

今年新增網紅（KOL）的課稅規範，將網路創作者各項收入明定課稅標準，胡碩勻表示，網紅收入類型大致可劃分業配合作、流量分潤與直播打賞，許多 YouTuber 領取流量分潤常被誤認為「海外所得」。 但創作者只要是在台灣境內製作影片、執行勞務，即便發放單位是國外公司，仍會被視為「境內所得」。

業配收入可分「固定價碼」合作費、按轉單率計算的「銷售抽成」及創作者主導的「自主團購」。

固定價碼：部分廠商以「50-薪資所得」開立， 計入21.8萬薪資特別扣除額度內，如果寫一篇商品業配文，可跟廠商以稿費『 9B 執行業務所得』申報，全年有18 萬元免稅額。

銷售抽成：通常屬於和廠商合作的佣金收入，屬「50-薪資所得」範圍。

自主團購：若網紅有辦公室、營業牌號，聘僱員工進行團購銷售，就必須做稅籍登記、開公司、開發票。

直播打賞的部分，判定關鍵在於「有無對價關係」。若無對價關係（如公益捐贈），則屬贈與性質，與直播主無關，贊助者每人每年有 244 萬贈與稅免稅額。然而，若打賞前有表演、唱歌或情緒價值提供，則具備對價關係，按所得課稅。

胡碩勻補充，2020年新冠疫情時期，許多外商工程師，被迫以遠端方式在台工作，報稅時被國稅局指出在境內工作，收入併入綜合所得稅，不適用海外所得，以收入1千萬為例，海外所得繳稅1百萬，併入境內所得收入跳為40%級距，須課稅4百萬。因此境內外所得判定，不僅是網紅，也是不少外商作者節稅關鍵。

斜槓網拍課稅三關鍵數字

二手販賣免稅

網紅除影片創作內容，斜槓經營周邊銷售、微創業已成常態，但多數新手賣家對何時該辦理登記、何時該繳稅往往一知半解。 胡碩勻提醒，個人透過網路銷售貨物或勞務，牢記與稅務相關的三個關鍵數字：5萬、10萬與20萬。

胡碩勻指出，這套判斷標準依據銷售內容性質而定。若屬於「販賣勞務」（如顧問諮詢、設計外包、直播表演等），每月銷售額達到 5 萬元即應申請稅籍登記；若屬於「販賣商品」（如服飾、配件、代購等），門檻放寬至 10 萬元。當月銷售額一旦突破這些起徵點，賣家就必須向國稅局辦理稅籍登記，按季開單課徵 1% 營業稅。

當月營業額衝破 20 萬元時，該事業就不再屬於「小規模營業人」，須改開立統一發票，並適用 5%營業稅率。此時，經營者多半需成立工作室或公司進行帳務管理。

胡碩勻補充，並非所有賣錢行為都須課稅。若民眾將自己使用過的二手物品透過網路出售，且不具營利性質，屬惜物、環保、減廢行為，這類所得是免課所得稅。

薪資所得vs.執行業務所得

「林若亞條款」放寬列舉3大類費用

在台灣稅務邏輯中，上班族成本扣除額長期受限於定額限制。而公司行號或執行業務者可核實扣除成本，因此「50-薪資所得」辦公室族群長期被視為相對「弱勢」的納稅人。連知名藝人林志玲過去也曾出現相關稅務法律爭議。

林志玲曾被台北市國稅局查到漏報2003年至2005年所得稅，補稅加罰共計千萬元。國稅局認為，由於林志玲隸屬於特定經紀公司，由公司代為洽談通告、安排行程並發放報酬，且演出所需的行政支援與資源由公司提供，而非林志玲本人自負盈虧。法律上判定其與公司間具備「從屬性」，因此其報酬被定性為「薪資所得」。 而林志玲主張其與經紀公司之間並非受僱關係，而是屬於「執行業務者」。她認為龐大專業團隊、瘦身保養、治裝及演藝培訓都是支出成本，應按「執行業務所得」扣除高比例必要費用。 而法院最終裁定林志玲敗訴。

近似的爭議發生在另一位名模林若亞身上，林若亞於2006年申報所得稅時，認為其收入多數用於演藝成本，扣除成本後幾乎沒有利潤，若強制按薪資所得定額扣除，將導致「對沒有所得的錢課稅」，並且聲請大法官釋憲。大法官會議認定國稅局違憲，並要求財政部檢討及修正，才促成《所得稅法》的修正，即現今俗稱的「林若亞條款」。

胡碩勻說明，現在高薪或高成本薪資族，若相關支出合計超過現行 21.8 萬薪資特別扣除額，可改採「核實列舉」方式扣除。 現行法規開放三大類費用，每項上限均為薪資收入的 3%，最高合計可抵減 9%：

職業專用服裝費：為職務上演出、表演或特殊需求所著服裝。例如演藝人員的治裝費、模特兒的特殊表演服等。

進修訓練費：參與職務相關、特定機關開設之研究或進修課程費用。例如金融從業人員參加稅務研討會、工程師參加技術認證課程等。

職業工具支出：購置職務上必需器材或資源。例如網紅購置攝影機與收音設備、理財分析師訂閱專業期刊雜誌等。

胡碩勻提醒，雖這項制度打開節稅大門，但與一般標準扣除額不同，這三大類費用必須具備「必要性」、「關聯性」且須「備妥憑證」。平時養成收集發票與收據習慣，才有可能降低稅務負擔，但納稅人若年薪未超過 200-250 萬，三項列舉的扣除額度可能還不如使用標準薪資扣除額來的划算。

房東可能是所有工作者中稅務最低的，自主出租、包租代管、公益出租人的稅務優惠差異為何？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》聽更多 https://lihi2.me/CmD0M

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

2026敬老卡優惠／22縣市它發1500居冠！不只計程車、台鐵高鐵，連掛號費都能抵…使用範圍、方式、期限總整理

千萬營收一夕歸零、賣2房求生，領悟「理財4原則」40歲前財富自由：做對這1件事，月存4萬滾出6千萬

2027(116年)行事曆／明年過年時間「春節放幾天」、寒假時間暑假日期？連假3天以上有9個：請假懶人包

星巴克買一送一只有今天！草莓抹茶那堤、蘋果山茶花美式、星冰樂都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】